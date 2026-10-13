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Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kınadı

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Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı; Şeybani, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kınayarak Suriye'nin Suudi Arabistan'ın yanında durma kararlılığını vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şeybani ile Safedi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırıları kınayan Şeybani, ülkesinin Suudi Arabistan'ın yanında durma kararlılığını vurguladı.

Bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki Yüksek Koordinasyon Konseyi ile ilgili son gelişmeler de gözden geçirildi.

Kaynak: AA
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