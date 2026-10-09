Haberler

Pakistan savaşa dahil oldu! Jetler havalanıp bomba yağdırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pakistan savaşa dahil oldu! Jetler havalanıp bomba yağdırdı Haber Videosunu İzle
Pakistan savaşa dahil oldu! Jetler havalanıp bomba yağdırdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının, Yemen'de İran destekli Husilere yönelik askeri operasyonlara katıldığı bildirildi. Pakistanlı yetkililer, operasyonların kara harekatı yerine hava desteğine odaklandığını belirtirken, Suudi Arabistan'da yaklaşık 8 bin Pakistan askerinin konuşlandırıldığı öne sürüldü. Pakistan ordusu ise konuya ilişkin resmi açıklama yapmadı.

  • Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, Yemen'de İran destekli Husilere karşı düzenlenen askeri operasyonlara katıldı.
  • Pakistan'ın askeri rolü, Yemen'de doğrudan kara harekatı yerine Husilerin İHA ve füze tehditlerini zayıflatmaya odaklı hava desteği sağlamak üzerine kurgulandı.
  • Suudi Arabistan'da yaklaşık 8 bin Pakistan askeri bulunuyor; bu güçler Pakistan Hava Kuvvetleri mensupları ile Kara Kuvvetleri'ne bağlı hava savunma birliklerini içeriyor ve temel görevi Suudi Arabistan'ın petrol altyapısını korumak.

Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının, Yemen'de İran destekli Husilere karşı düzenlenen askeri operasyonlara aktif olarak katıldığı bildirildi.

Üst düzey bir Pakistanlı askeri yetkilinin The New York Times'a yaptığı açıklama, İslamabad'ın Suudi Arabistan öncülüğünde İran destekli gruba karşı yeniden başlatılan savaşa hava gücüyle dahil olduğunu gösteren ilk resmi iç kaynaklı bilgi oldu.

KARA HAREKATI YOK, ODAK İHA VE FÜZE TEHDİDİ

Konuya ilişkin bilgi veren ikinci bir Pakistanlı yetkili, ülkesinin askeri rolünün Yemen'de doğrudan bir kara harekatına katılmaktan ziyade hava desteği sağlamak üzerine kurgulandığını belirtti. Yetkili, Pakistan birliklerinin Husilerin insansız hava aracı (İHA) ve füze tehditlerini zayıflatmaya odaklandığını vurguladı.

Her iki yetkili de operasyonlara kaç savaş uçağının sevk edildiği, hangi stratejik hedeflerin vurulduğu veya hava saldırılarının ne zaman başladığına dair detay paylaşmadı. Pakistan ordusu ise konuya ilişkin resmi yorum yapmaktan kaçındı.

SUUDİ ARABİSTAN'DA 8 BİN PAKİSTAN ASKERİ KONUŞLANDIRILDIĞI İDDİASI

Eski ABD Kara Kuvvetleri ataşesi ve Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) eski analistlerinden Albay David O. Smith, The New York Times'a yaptığı değerlendirmede, Suudi Arabistan'da yaklaşık 8 bin Pakistan askerinin bulunduğunu aktardı.

Bu güçlerin bünyesinde Pakistan Hava Kuvvetleri mensupları ile Kara Kuvvetleri'ne bağlı hava savunma birliklerinin yer aldığı kaydedildi. Smith, söz konusu askeri unsurların temel görevinin Suudi Arabistan'ın petrol altyapısını korumak olduğunu belirtti.

Eski ABD'li yetkili, İslamabad yönetiminin komşusu Tahran ile diplomatik dengeleri koruma çabası sebebiyle Pakistan birliklerinin Husilerle doğrudan sıcak kara çatışmasına girmesinin düşük bir olasılık olduğunu değerlendirdi.

İlgili Haberler
Husiler Riyad Havalimanı'nı vurdu:  2,5 milyon dolarlık uçak hasar gördüHusiler Riyad Havalimanı'nı vurdu:  2,5 milyon dolarlık uçak hasar gördü
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
TMSF, Destek Finans Faktoring'e kayyum olarak atandı

TMSF bir şirkete daha kayyum olarak atandı
Trump'tan Musk'a övgü yağmuru: Zamanımızın Thomas Edison'udur

Bir dargın bir barışık olduğu isme övgüler yağdırdı

Bakan Göktaş'tan fon iddialarına yanıt: Mahkemede hesaplaşacağız

Fon iddialarına karşı dava açıyor! Tazminatı da oraya bağışlayacak
Necla Uygur'un o röportajı yeniden hatırlandı: Sıra bende

Necla Uygur'un ölmeden önceki sözleri ortaya çıktı! Adeta hissetmiş
Haberler.com
2000

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıFatih Erdem:

İSRAİLE VE ABD'YE TIPASI YETMEYENLER KONU MÜSLÜMAN BİR ÜLKE OLDUĞUNDA İSE ASLAN KESİLİYORLAR, ÇOK YAZIK

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbdullah Şimşek:

Müslüman müslümanı nasıl vurur :(

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUfuk Hakkı İğneci:

Mekke bahane abd suya sabuna dokunmadan müslüman ülkeleri çatıştırıyor ALLAH hidayet versin müslüman ülkelerin yöneticilerine

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıahmet can:

İngiliz mantığı şudur kendileri ölmez onlar için ölecek birilerini bulurlar. Tıpkı Çanakkalede olduğu gibi . Burda da ölecek birilerini para ile buldular Türk ve Pakistan askerleri. Bir devlet düşünün binlerce Osmanlı askeri öldürmüş şatafattan ordu kuramamış itibar yerlerde sen onu korumaya gidiyorsun. Jenier Lopez e para yağdıran gariban Mehmet ten yardım diliyor Gekln kanlarınızı akıtın diye

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa GABBAZ:

İsrail Gazze de yüz binlerce insanı soykırım a tabii tutarken, Yemen (Husi Ensarullah) Gazze ye sahip çıktı. İsrail e füze gönderdi. Şimdi İSuud Pakistan Türkiye Gazze ye sahip çıkan yYemen saldırıyor. Yazıklar olsun

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polisi şehit eden saldırıda 5 tutuklama! Şüphelilerin hali dikkat çekti

Polisi şehit eden saldırıda 5 tutuklama! Sevkte dikkat çeken görüntü
Celal Adan'dan fon krizine sert çıkış: Şerefsizdir, namussuzdur

Fon tartışmasına Celal Adan da dahil oldu: Sözleri çok sert

Kraliyet doktorunun eşi tarafından, baltayla katledildiği ortaya çıktı

Kraliyet doktoru ölü bulundu: En yakını baltayla katletmiş
81 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi! Faciadan dönüldü

81 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi
TFF'de istifa iddiası! Hacıosmanoğlu için cuma gününü işaret etti

Hacıosmanoğlu'nun istifası için gün verdi
Murat Dalkılıç, Hülya Avşar'lı “Kanlı Nigar” müzikalinde

Hülya Avşar'ın başrol olduğu müzikale sürpriz oyuncu: Rolü belli oldu
Alevlerden kurtuldu ama gördüklerine dayanamadı

İlçeyi sarsan olay! Alevlerden kurtuldu ama gördüklerine dayanamadı
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın acı günü; 3 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ı yıkan acı: Haberi kendisi duyurdu
Güreş ringinde korkunç ölüm! Hakem yere yığıldı, bir daha kalkamadı

Ringde olanlar oldu! Bir daha ayağa kalkamadı