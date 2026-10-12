Veliaht Prens'i korku sardı! Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı

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Suudi Arabistan ile Yemen'deki Husiler arasında giderek şiddetlenen çatışmalar, kraliyet ailesinin güvenliğini de gündeme taşıdı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, art arda düzenlenen füze ve insansız hava aracı saldırılarının ardından güvenlik önlemlerini artırdığı ve sığınakları bulunan saraylarda kalmaya başladığı iddia edildi.

Ancak bin Selman'ın sığınaklı saraylara taşındığı bilgisi Suudi makamları tarafından doğrulanmış değil. Dış basında yer alan haberler, ülkedeki güvenlik tehdidinin büyüdüğünü ortaya koyarken Veliaht Prens'in güncel konaklama düzenine ilişkin kesin bilgi sunmuyor.

RİYAD'DAKİ HAVALİMANINA FÜZE SALDIRISI

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı, Husilerin son saldırılarında hedef alındı. İspanyol El País gazetesinin 11 Ekim tarihli haberine göre havalimanına yönelik füze saldırılarında en az 14 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi yaralandı. Saldırılar, Suudi Arabistan'ın başkentindeki kritik altyapının da hedef alınabildiğini gösterirken bölgesel gerilimi yeni bir aşamaya taşıdı.

PETROL TESİSLERİ VE ASKERİ ÜSLER DE HEDEFTE

Husiler, eylül ayında Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediklerini açıklamıştı. Husi askeri sözcüsü Yahya Seri, Abha, Necran ve Cizan'daki Aramco tesisleri ile Hamis Muşayt Hava Üssü'nün hedef alındığını duyurmuştu. Saldırıların Yemen'deki Suudi hava operasyonlarına karşılık gerçekleştirildiği savunulmuştu.

WALL STREET JOURNAL: KRİTİK PETROL KORİDORU HUSİLERİN KONTROLÜNE GEÇTİ

The Wall Street Journal'ın 16 Eylül tarihli haberinde, Husilerin Yemen'in batısında hızlı bir askeri ilerleme kaydederek stratejik Babülmendep Boğazı'ndaki Perim Adası'nı ele geçirdiği aktarıldı.

Haberde, bu gelişmenin Suudi Arabistan'ın petrol ihracatını daha da zorlaştırabileceği ve küresel enerji arzı açısından yeni riskler doğurduğu belirtildi. Suudi Arabistan'ın bir yandan İran kaynaklı bölgesel tehditlerle, diğer yandan Husilerin ilerleyişiyle karşı karşıya kaldığına dikkat çekildi.

BİN SELMAN, TRUMP'TAN ASKERİ MÜDAHALE İSTEDİ

Axios'un 11 Eylül tarihli haberine göre Muhammed bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump'la iki telefon görüşmesi yaparak Husilere yönelik Amerikan saldırısı düzenlenmesini istedi.

Trump'ın bu talebi kabul etmediği, ancak Washington yönetiminin Suudi Arabistan'a istihbarat ve hedef belirleme konusunda destek vermeyi sürdüreceği belirtildi.

SARAYLARDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI MI?

Bölgedeki saldırılar nedeniyle bin Selman'ın güvenlikli yerleşkelere çekildiği yönündeki iddialar yeniden gündeme geldi. Temmuz ayında yayımlanan bir haberde de Veliaht Prens'in Yemen'le yaşanan gerilim nedeniyle yer altındaki bir sığınağa geçtiği ileri sürülmüştü.

Bununla birlikte, The Wall Street Journal'ın bin Selman'ın sığınaklı saraylarda yaşamaya başladığını doğrudan doğrulayan bir haberine ulaşamadım. Bu nedenle söz konusu bilgi kesinleşmiş bir gelişme değil, iddia olarak aktarılmalı.

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