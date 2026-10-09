Husilerin Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na saldırısında 1 uçak hasar gördü

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Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na dün düzenlediği saldırıda 1 uçak hasar aldı.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki saldırılar devam ediyor. Husilerin, dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıda 1 uçak hasar aldı. Havalimanında siyah dumanlar yükselirken, uçağın park halinde ve boş olduğu belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü ve fotoğraflarda, söz konusu uçağın tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Adı açıklanmayan 3 kaynak, uçağın Suudi Arabistan devlet hava yolu şirketi Saudia Airlines'a ait olduğunu belirtti.

Dün uçuşların yarısı iptal edildi

Havacılık analiz şirketi Cirium tarafından derlenen verilere göre, dün yerel saatle 18.00 itibarıyla Kral Halid Uluslararası Havalimanı kalkışlı uçuşların neredeyse yarısı iptal edildi, bugün ise Suudi havalimanları genelinde 31 uçuş iptali daha bekleniyor. Saldırının ardından Lufthansa ve Air India ise Riyad uçuşlarını askıya aldıklarını açıkladı.

Saldırılarda 3 kişi ölmüştü

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, dün yaptığı açıklamada Husilerin Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile Abha Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı