Sigorta Haberleri - Sigorta Haber - Haberler

Sigorta Haberleri
Sigorta haber, Sigorta son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta maçları yarın başlayacakSpor Toto 1. Lig'de 29. hafta mücadelesi yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Türkiye'de ilk kez Kırıkkale'de kuruluyor: .. Valilikten makine ithalatını azaltacak hamleTürkiye'de ilk kez Kırıkkale'de kuruluyor: .. Valilikten makine ithalatını azaltacak hamleKIRIKKALE Kırıkkale'de hayata geçirilecek "Makine Paylaşım Platformu" sayesinde, girişimcilerin ithalata bağımlı kalmadan ekonomik olarak makine almaları sağlanacak.
Son dakika haberi... İsrail buldozerleriyle ezilerek öldürülen aktivist Rachel Corrie'nin ailesi kızlarıyla gururluSon dakika gelişmesine göre Filistin'de 19 yıl önce 16 Mart'ta İsrail buldozerleriyle ezilerek katledilen ABD'li aktivist Rachel Corrie'nin ailesi, kızlarını her gün özlediklerini ve temsil ettiği değerle gurur duyduklarını söyledi.
Rusya'nın 117 milyon dolarlık dış borç faizini ödeyemeyeceğine dair endişeler artıyorRusya, Ukrayna'yı işgali üzerine Batı'nın uyguladığı yaptırımlar nedeniyle temerrüde düşebilir.
Taksim'deki denetimlerde taksicilere ceza yağdı: 26 sürücüye 14 bin 337 lira ceza kesildiTaksim'deki denetimlerde taksicilere ceza yağdı: 26 sürücüye 14 bin 337 lira ceza kesildiİSTANBUL İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisi ekipleri, Taksim'de ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Kırıkkale'de kadınlarla bir araya geldi AçıklamasıCHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, ilk seçimlerde dostlarıyla birlikte iktidara geleceklerini, eşit, adil ve özgür bir Türkiye'yi hep beraber kuracaklarını söyledi.
Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu AçıklamasıİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bay kriz ve arkadaşlarının bu dahiyane ekonomik modelleri sonucunda iyiye giden tek bir ekonomik gösterge bile yok." dedi.
Muşlu girişimci kurduğu tekstil atölyesinde 80 kişiye iş imkanı sağladıMuş'ta girişimci Erdal Rençber, devlet desteğiyle kurduğu tekstil atölyesinde 80 kişiye iş imkanı sağladı.
Öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de gelir elde ediyorMersin'in Erdemli ilçesinde, 184 farklı meslek alanında eğitim alan öğrencilere 2 bin 126 liraya kadar devlet desteği sağlanıyor.
Müteahhitler 'Bina Tamamlama Sigortası' teminatının yükseltilmesini bekliyorMüteahhitler 'Bina Tamamlama Sigortası' teminatının yükseltilmesini bekliyor AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu: "Vatandaşlarımız kentsel dönüşüm kapsamındaki evlerini artık firmalara güvenle verebilir" Bina Tamamlama Sigortası ile ev sahibi olmak isteyip de mağdur olanlar artık ortadan kalkacak.
16 Mart 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 16 Mart Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31780 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!16 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 16 Mart Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 16 Mart 2022 Çarşamba Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar...
Geleceğin ustaları, devlet desteğiyle yetişiyorGeleceğin ustaları, devlet desteğiyle yetişiyor Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında 600 öğrencisi bulunan Erdemli Mesleki Eğitim Merkezi'ne ilginin yüzde yüz artmasıyla sayı bin 200'e ulaştı Geleceğin ustaları hem teorik hem de pratik eğitimlerle yetişmeye başlarken bin 200 ile 2 bin 126 TL...
Motosikletinin değeri kadar ceza yediTekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ehliyetsiz ve plakasız motosiklet kullanırken trafik polisine yakalanan sürücüye 11 bin 645 lira para cezası kesildi.
Ata Demirer 'Fahri Doktor' İlan EdildiOrgan Bağışı Farkındalığı için çalışan Hayata Bağış Derneği, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle özel bir gece düzenledi. Geceye destek veren Ata Demirer de sahneye çıktı.
Son dakika haber! Uber, sürücü ortaklarına ferdi kaza sigortası sunmaya başladıGelen son dakika haberlerine göre Uber, Allianz Partners ile Avrupa genelinde yaptığı iş birliği kapsamında, aralarında Türkiye'nin de olduğu 23 Avrupa ülkesinde Uber uygulamasını kullanan bağımsız sürücülere 2022 yılı itibariyle ferdi kaza sigortası sunmaya başladığını duyurdu.
Başkan Erdoğan, üye ziyaretlerini kesintisiz sürdürüyorPandemi sürecinde dahi tedbirlere riayet ederek üyeleriyle istişareye ara vermeyen Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, DTO üyelerini iş yerlerinde ziyaret ederek sektörlerdeki son durumu, üyelerinin beklentileri ile önerilerini dinlemeyi sürdürüyor.
KKTC'de akaryakıt fiyatları her iş günü düzenlenebilecekKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Akaryakıt Yasası altında bulunan "Petrol Ürünleri Fiyatlandırma Esaslarını Düzenleyen Tüzük", akaryakıt fiyatlarının her iş günü yeniden düzenlenmesini mümkün kılacak şekilde değiştirildi.
İş dünyası depremin etkilerini iş birliği ile azaltmayı hedefliyorTürk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), İstanbul'u ciddi şekilde etkilemesi beklenen büyük Marmara depremi için kritik öneme sahip 5 sektörün kırılganlıklarının ve güçlendirilmesi gereken alanlarının belirlendiği...
Altınordu'ya tanıdık rakipSpor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı zirve takipçisi Bereket Sigorta Ümraniyespor'da forma giyen 3 eski oyuncusuyla rakip olacak.
OSB Teknik Koleji sezonu 4. sırada tamamladıCeraStlye OSB Teknik Koleji normal sezonu 4. sırada tamamladı.
Hizmet-İş Sendikası'ndan anlamlı yardımTalihsiz bir iş kazası sonucu hayatını kaybeden Kaski Genel Müdürlüğü çalışanı Ahmet Baykan'ın ailesine ferdi kaza sigortasından temin edilen 60 bin TL verildi.
Play-off grubu belli olduMuratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, Sultanlar Ligi'ne çıkacak takımların belli olacağı play-off serisi ilk ayağında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Adam Voleybol ve Adana Çukurova Belediyesi'yle mücadele edecek.
İsrail devlet kurumlarına yönelik siber saldırıları İran'la bağlantılı bilgisayar korsanları üstlendiİsrail hükümetine ait resmi internet sitelerine dün düzenlenen siber saldırının İran'la bağlantılı bilgisayar korsanları tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.
Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı'nda play-off heyecanıKarşıyaka Kadın Voleybol Takımı, Bursa'da düzenlenecek Kadınlar 1. Lig play-off müsabakalarında ter dökecek.
Turfanda patatesi don vurdu, hasat bir ay ertelendiAdana'da zirai don nedeniyle turfanda patateslerin hasadı 1 ay ertelendi. Normalde mayıs ayının ilk haftasında hasat yapması gereken çiftçiler, haziran ayında hasat yapacak.
Sinop'ta en çok ceza 'hız' ihlalindenSinop İl Emniyet Müdürlüğü, 2022 Şubat ayı trafik denetim raporunu yayımladı.
Turfanda patatesi don vurduAdana'da zirai don nedeniyle turfanda patatesler zarar gördü.
Palandöken: "Esnafımız sigorta eğitimlerini kaçırmamalı"Uluslararası katılım belgeli sigorta ve risk eğitimlerinin devam ettiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yalnızca esnaf ve sanatkarımıza özel online olarak verilen ve uluslararası katılım belgeli sigorta ve risk eğitimleri devam ediyor.
EYT SON DURUM ne oldu? SON DAKİKA! EYT ne zaman çıkacak? Taraflar buluşuyor! İşte tarih!Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT'lilerle ilgili düzenlemede kritik bir döneme giriliyor. Türkiye'de 5 milyona yakın Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) bulunuyor. Bu kapsamda hükümet tarafından birtakım düzenleme getirecek. Vatandaşlar EYT SON DURUM! EYT ne zaman çıkacak? EYT son dakika gelişmesi var mı? EYT'de son durum ne? araştırmaları yapılıyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak ve EYT kimleri kapsıyor?
EYT'de kritik viraja giriliyor! Taraflar çarşamba günü görüşecekMilyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT'lilerle ilgili düzenlemede kritik bir döneme giriliyor. Bu kapsamda hükümet, 16 Mart Çarşamba günü taraflarla yeniden bir araya gelecek. Yaklaşık beş milyon kişiyi yakından ilgilendiren düzenlemeyle ilgili 5 formül masada bulunuyor.
Voleybol: AXA Sigorta Efeler LigiSalon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Erol Akbulut, Selçuk GörmenGalatasaray HDI Sigorta: Torres, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Murat Yenipazar, Divis, Hakkı Çapkınoğlu (Onurcan Çakır, Beytullah Hatipoğlu, Emre Savaş)Tokat Belediye Plevne: Mehmet Hacıoğlu, Fatih Cihan, Arda Bostan,...
Azerbaycan ve Türkiye'nin Yeşil Kart sigorta sistemleri entegre ediliyor- Azerbaycan ve Türkiye'nin Yeşil Kart sigorta sistemleri entegre ediliyor Azerbaycan ve Türkiye arasında Yeşil Kart sistemlerinin entegrasyonuna ilişkin karşılıklı işbirliği protokolü imzalandı.
Uzmanından 'OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi'ni gözden geçirin' uyarısıEkonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) çok uluslu şirketler ve vergi idareleri için güncellediği OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi'ni değerlendiren Mazars Denge Transfer Fiyatlandırması ve Vergisel Özel İnceleme Hizmetleri Ortağı Gökçe Gücüyener, "Rehber 2017 yılından sonra...
Son dakika haber | Sağlık sektörü ve özel hastanelerin yöneticileri Antalya'da buluşacakBir son dakika haberine göre Özel hastanelerin ve sağlık sektörünün önde gelen isimleri Antalya'da düzenlenecek "Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları"nda bir araya gelecek.
Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'ne yükselen Çiftlikköy Belediyespor ilçeye döndüMersin'de oynanan Play-Off Final Grubu karşılaşmalarını şampiyonluk kupası ile tamamlayan Çiftlikköy Belediyespor, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar ve ilçe halkı tarafından karşılandı.
Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi projesi, 7 pilot ilden birisi olan Denizli'de hayata geçtiSosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı tarafından yürütülen 'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi' projesi, 7 pilot ilden birisi olan Denizli'de de hayata geçirildi.
Azerbaycan İcbari Sigorta Bürosu ile Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu arasında iş birliği protokolü imzalandıAzerbaycan İcbari Sigorta Bürosu ve Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu (TMTB), Türkiye ve Azerbaycan sınırlarında yeşil kart sigortasının dijital kontrolünün sağlanması amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.
Şeytanın aklına gelmezdi, otomobilin sigorta panosuna gizlenen 102 gram metamfetamin jandarma tarafından yakalandıŞeytanın aklına gelmezdi, otomobilin sigorta panosuna gizlenen 102 gram metamfetamin jandarma tarafından yakalandı Sivas'ta jandarma ekipleri tarafından otomobilin sigorta panosuna gizlenen 102 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şeytanın aklına gelmezdi, jandarma ekiplerinden kaçmadıSivas'ta jandarma ekipleri tarafından otomobilin sigorta panosuna gizlenen 102 gram metamfetamin ele geçirildi.
Sultanlar Ligi bileti Bursa'da veriliyorTürkiye Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde normal sezon maçları sona erdi.
AK Parti ve MHP'nin ortak hazırladığı Seçim Kanunu teklifi TBMM'deAK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesini teklif ediyoruz.
GÜNDEM ÖZETİ / 14 Mart 2022CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.
VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta deplasmanında set vermediSALON: Burhan Felek VestelHAKEMLER: Nurper Özbar, Aylin Turnaoğlu GALATASARAY HDI SİGORTA: Anthi Vasilantonaki 8, Sasa Planinsec 4, Gamze Kılıç 1, İlkin Aydın 7, Zeynep Sude Demirel 3, Alexia Ioana Carutasu 20, Gizem Güreşen (L), Beren Yeşilırmak, Fatma Beyaz, Sude Hacımustafaoğlu, VAKIFBANK:...
Kırşehir'de kaymakamlık ve jandarma personeline afet farkındalığı ile deprem tahliyesi eğitimiKırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kaymakamlık ve jandarma personeline yönelik afet farkındalık ve deprem tahliyesi eğitimi verdi.
Karşıyaka'nın filede programı netleştiSİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda normal sezonu 21 maçta 16 galibiyet, 5 mağlubiyet ve topladığı 48 puanla ikinci sırada tamamlayıp adını Play-Off'a yazdıran Karşıyaka'nın rakipleri ve maç tarihleri belli oldu.
Altınordu'nun kurtuluşu deplasmanlara bağlıSpor Toto 1'inci Lig'de son 2 maçını kazanmasına rağmen düşme hattından çıkamayan Altınordu, kalan 9 maçının 6'sını deplasmanda oynayacak.
Haftanın tarihine bakışÇanakkale'de 18 Mart 1915'te elde edilen deniz zaferi, Türkiye'nin geleceği için bir dönüm noktası olurken, Çanakkale'nin geçilemeyeceğini de kanıtladı.
OSB Teknik Koleji sezonu galibiyetle kapattıSigortaShop Kadınlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden CeraStlye OSB Teknik Koleji ligin 22. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek Kayseri'ye galibiyetle döndü.
GÜNDEM / 13 Mart 2022Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Vahdettin Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya gelecek.
13 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı13 Mart 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
GÜNDEM ÖZETİ / 13 Mart 2022Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Vahdettin Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya gelecek.
Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde normal sezon tamamlandıVoleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde normal sezon, oynanan 22. hafta karşılaşmalarının ardından sona erdi.
Voleybol: AXA Sigorta Efeler LigiSalon: SorgunHakemler: İsmail Yıldırım, Hüseyin KamberSorgun Belediyespor: Danilov, Murathan Kısal, Furkan Gök, Melih Özdemir, Hakan Polat, Poluian (Deniz İvgen, Onur Altınkaya, Orçun Ergün, Emre Erkiletlioğlu, Can Erenhan, Ali Onur Edis)Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet Tümer, Metin...
Voleybol: AXA Sigorta Efeler LigiSalon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, İlknur ÇakarZiraat Bankkart: Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Mehmet Almaz, Tiurin, Umut Durur, Mbativou, Mejias, Kadir Cin (Tarık...
Voleybol: AXA Sigorta Efeler LigiSalon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Sadettin Deneri, Serap KukaBursa Büyükşehir Belediyespor: Burakhan Tosun, Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur, Krauchuk, Gökhan Gökgöz (Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Berk Dilmenler)Allpower Akü Cizre Belediyespor: Ivanov, Emin Gök, Caner Çiçekoğlu, Osmany, Özkan...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Maltepe Ekonomi Forumu"nda konuştu (2)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün devlette, bürokraside var olan çürümenin, yozlaşmanın temel nedeni liyakat sisteminin yok edilmesidir.
Kemal Kılıçdaroğlu Maltepe Ekonomi Forumu'nda konuştuMALTEPE Ekonomi Forumu'nda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kesin Hesap Komisyonu kuracağız. Kesin Hesap Komisyonu'nun başkanı ana muhalefet partisinden olacak, dolayısıyla yürütme organı parlamentoda yaptığı harcamaların hesabını muhalefete verecek" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Maltepe Ekonomi Forumu"nda konuştu AçıklamasıCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün devlette, bürokraside var olan çürümenin, yozlaşmanın temel nedeni liyakat sisteminin yok edilmesidir.
KEMAL KILIÇDAROĞLU MALTEPE EKONOMİ FORUMU'NDA KONUŞTUMALTEPE Ekonomi Forumu'nda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kesin Hesap Komisyonu kuracağız. Kesin Hesap Komisyonu'nun başkanı ana muhalefet partisinden olacak, dolayısıyla yürütme organı parlamentoda yaptığı harcamaların hesabını muhalefete verecek" dedi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU MALTEPE EKONOMİ FORUMU'NDA KONUŞTUMALTEPE Ekonomi Forumu'nda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kesin Hesap Komisyonu kuracağız. Kesin Hesap Komisyonu'nun başkanı ana muhalefet partisinden olacak, dolayısıyla yürütme organı parlamentoda yaptığı harcamaların hesabını muhalefete verecek" dedi.
Sultanhanı Kervansarayı'nın ziyaretçi sayısı artırılacakAnadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından İpek Yolu üzerinde, hem konaklama hem de ticaret yolunun güvenliğini sağlamak amacıyla 1229'da yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı, hazırlanan projelerle daha çok turist çekecek.
Yurt genelinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik "trafik uygulaması" yapıldıEmniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yurt genelinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri, servis araçları, motosiklet ve diğer araç sürücüleri ile vale hizmeti sunan işletmelere "trafik uygulaması" yapıldı.
Trafik uygulamasında 549 araç trafikten menedildiİÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 81 ilde gerçekleştirilen trafik uygulamasında toplam 549 araç trafikten menedilirken, 14 sürücü belgesi geri alındı.
Avrupa'ya veda eden "Aydın'ın Sultanları" lige odaklandıVoleybolda Avrupa Kupası'na veda eden Aydın Büyükşehir Belediyespor'un antrenörü Alper Hamurcu, hedeflerinin ligi ilk 8 içerisinde bitirmek olduğunu söyledi.
Arkasspor ilk 4'ü tehlikeyi attıAXA Sigorta Efeler Ligi'nde üst üste aldığı 3 galibiyetin ardından deplasmanda Spor Toto'ya 3-1 mağlup olan Arkasspor, ilk 4'teki yerini tehlikeye soktu.
Rusya-Ukrayna savaşı, nakliyeleri bitirdiSavaş sebebiyle Azak Denizi'ne giriş ve çıkışlar kapatılırken, saldırı altındaki Odessa ve Mariupol limanlarından kargo taşımacılığı yapılamıyor.
MANAVGAT'TA MOBİLYA FABRİKASINDA YANGINANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Şekerbank'tan çeltik, mısır ve pamuk üreticilerine 60 aya kadar vadeli finansman desteğiÇiftçilerin daha çok kaynağa ulaşmasını sağlayarak, üreticilere destek veren Şekerbank, çeltik, mısır ve pamuk gibi endüstriyel ürün yetiştiren çiftçilerin işletme giderlerini karşılamak üzere yeni bir kampanya başlattı.
GÜNDEM / 12 Mart 2022TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü çerçevesinde mayıs ayında gösterime girmesi planlanan "Kurtuluş Hattı" filminin çekimine destek veren Gençlik Akademisi üyesi ve üniversite öğrencisi 400 genç ile bir araya gelecek.
12 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı12 Mart 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Finansal İstikrar Komitesi, üçüncü kez Bakan Nebati başkanlığında toplandıFinansal İstikrar Komitesi'nin 3. toplantısı, son haftalarda yaşanan jeopolitik ve iktisadi gelişmelerin Türkiye'nin finansal sistemine muhtemel yansımalarının kapsamlı şekilde ele alındığı gündemiyle Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati başkanlığında toplandı.
GÜNDEM ÖZETİ / 12 Mart 2022TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü çerçevesinde mayıs ayında gösterime girmesi planlanan "Kurtuluş Hattı" filminin çekimine destek veren Gençlik Akademisi üyesi ve üniversite öğrencisi 400 genç ile bir araya gelecek.
Haluk Bilginer kimdir? Haluk Bilginer kaç yaşında ve nereli?Haluk Bilginer kaç yaşında ve kimdir sevenleri tarafından merak ediliyor. Usta oyuncu Haluk Bilginer nereli ve hangi projelerde yer aldı araştırılıyor. Peki, Haluk Bilginer kaç yaşında?
Son dakika haberi | FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ'NİN 3. TOPLANTISI BAKAN NEBATİ BAŞKANLIĞINDA TOPLANDISon dakika haberine göre FİNANSAL İstikrar Komitesi'nin 3. Toplantısı bugün İstanbul'da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında İstanbul'da toplandı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen: "2027'ye kadar Rus enerjisine bağımlılığımızı bitireceğiz"- Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen: "2027'ye kadar Rus enerjisine bağımlılığımızı bitireceğiz" Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, AB'nin Rus gazına olan bağımlılığından kurtulması gerektiğini belirterek, "2027'ye kadar Rus enerjisine bağımlılığımızı bitireceğiz" dedi.
MUHARREM İNCE: ÇİFTÇİYE ÜRÜN GARANTİSİ VERİLMELİMemleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisin Mersin'deki İl Başkanlığı binasının açılış törenine katıldı.
Voleybol: AXA Sigorta Efeler LigiSalon: Kızıltepe AtatürkHakemler: Tuncay Kandemir, Sema KayıkçıYeni Kızıltepespor: Caner Pekşen, Ertan Debreli, Filip, İbrahim Emet, Alfonso, Gürkan Kadir Uz (Bojic, Alperay Demirciler, Görkem Yazgan, Onur Kurt)Halkbank: Aslan Ekşi, Vigrass, Bruno, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu, Ramos...
Voleybol: AXA Sigorta Efeler LigiSalon: TVF BaşkentHakemler: Zeki Bocutçu, Ali SarıkuzuSpor Toto: Baturalp Burak Güngör, Mert Matic, Shoji, Ali Deniz Yılmaz, Çağatay Durmaz, Buchegger (Ramazan Serkan Kılıç, Muhammed Aray, Sercan Yüksel Bıdak, Sharifi)Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, McDonnell, da Silva, Hoag, Mustafa...
MUHARREM İNCE: ÇİFTÇİYE ÜRÜN GARANTİSİ VERİLMELİMEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ülke tarımını kalkındırmak için bir an önce çalışmalar yapılması gerektiğini söyleyerek, 'Çiftçiye ürün garantisi verilmelidir' dedi.
Finansal İstikrar Komitesi'nin üçüncü toplantısı gerçekleştirildiFinansal İstikrar Komitesi'nin toplantısında Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türk finansal sistemine olası yansımaları değerlendirildi, TROY ödeme sisteminin geliştirilmesi ve kullanım alanlarının yaygınlaştırılması konusunda yol haritasının belirlenmesi yönünde görüş birliğine varıldı.
Eczacıbaşı Dynavit, Ankara'dan galibiyet ile döndüMisli.com Sultanlar Ligi 23. hafta mücadelesinde Mert Grup Sigorta'ya konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 3-0 mağlup etti.
Voleybol: Misli.com Sultanlar LigiSalon: TVF BaşkentHakemler: Yasin Okumuş, Tolgacan DinçerMert Grup Sigorta: Cansu Aydınoğulları, Paskova, Özge Nur Çetiner, Lopez, Ayça İsmailçebioğlu, Merve İkbal Albayrak (Alara Altundağ, Merve İzbilir, Seda Menekşe, Melek Erpin Erbuga, Merve Çepni)Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Saliha...
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Soydan: "Şuan için zirai don yok ancak risk devam ediyor"Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Soydan: "Şuan için zirai don yok ancak risk devam ediyor" Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da etkili olan kar yağışı sonrası fındıkta zirai don tehlikesinin olmadığını ancak ilerleyen günler için...
Eczacıbaşı Dynavit: 0-3SALON: Başkent Voleybol SalonuHAKEMLER: Yasin Okumuş, Tolgacan DinçerMERT GRUP SİGORTA: Cansu, Paskova, Özge Nur, Lopez, Ayça, İkbal Merve, Alara (L), Merve (L), Seda, Melek Erpin, Merve.
Cizre Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladıVoleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Allpower Akü Cizre Belediyespor, yarın deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Altınordu telafi arıyorSpor Toto 1'inci Lig'de yarın deplasmanda oynanması gereken Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Altınordu, maç yapmadan geçireceği haftada sakat oyuncularının iyileşmesiyle moral bulacak.
SGK iki yıllık Kovid-19 salgın dönemindeki hizmetlere ilişkin bilgi verdi AçıklamasıSosyal Güvenlik Kurumu (SGK), iki yıl boyunca Kovid-19 vakalarına yönelik tanı ve tedavi hizmetlerinin "acil hal" kapsamına alınarak tanı ve tedavilerden ilave ücret alınmadığını bildirdi.
TİM, Ortadoğu'nun önemli ticaret merkezi DMCC ile konferans düzenlediTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Dış Ticaret Kompleksi'nde Dubai Çoklu Emtialar Merkezi (DMCC) ile birlikte 'BAE (DUBAİ) Serbest Bölge Yatırım Fırsatları ve İş Birliği Olanakları Konferansı' gerçekleştirdi.
Son dakika haberleri | CHP'li Özel'den idari kararla çalıştırılmayan motokuryelere tazminat için kanun teklifiEdinilen son dakika gelişmesine göre CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, idari kararla çalıştırılmayan motokuryelere tazminat ödenmesini öngören kanun teklifi verdi.
SGK, pandemi döneminde de vatandaşın yanındaydıSosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ilk olarak Çin'de ortaya çıkan ve 11 Mart 2020 tarihinde de ülkemizde görülen KOVID-19 salgını sürecinde vatandaşların hayatını kolaylaştıracak çalışmalara imza attı.
Göztepe filede sezonu kapatıyorSigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda son 3 maçını kaybeden 22 puanlı Göztepe, yarın sezonun son haftasında evinde 19 puanlı Çanakkale Belediyespor'la karşılaşacak.
VHV Group, Dubai Sigorta'yı satın alıyorAlmanya merkezli sigorta şirketlerinden VHV Group'un Türkiye'deki iştiraki VHV Reasürans, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Oman Insurance'ın Türkiye'de hayat dışı sigortacılık alanında faaliyet gösteren şirketi Dubai Sigorta'nın tüm hisselerini satın almak için anlaştı.
Muratpaşa Belediyesi voleybol takımı, Sultanlar Ligi'ne çıkmayı hedefliyorMuratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1.Ligi'ni lider olarak tamamlayan Muratpaşa Belediyespor Voleybol Takımı'nın Sultanlar Ligi'ne çıkacağına inandığını söyledi.
TESK Başkanı Palandöken: "Esnafın sigortalılık oranı artırılmalı"Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın sigortalılık oranının artırılması gerektiğini belirterek, "Esnafımızın sigortalılık oranı zorunlu olanlar haricinde oldukça düşük.
Cari açık ne kadar oldu 2022? 11 Mart Cari açık açıklandı! Cari işlemler açığı ne kadar oldu?Bir ülkenin ithal ettiği malların ihraç ettiği mallardan fazla olma durumunu ifade eden Cari açık rakamları merak ediliyordu. Merkez Bankası ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi verisini açıkladı. Peki, Cari açık ne kadar oldu? Cari açık kaç dolar? 11 Mart 2022 Cari açık açıklandı! Cari işlemler açığı ne kadar oldu? İşte detaylar...
Cari Açık nedir? Cari ne demek? Cari Açık neden olur, nedenleri nedir?Merkez Bankası ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi verisini açıkladı. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar Cari Açık nedir? Cari ne demek? Cari Açık neden olur, nedenleri nedir? Cari nasıl oluşur sorularına yanıt aradı. İşte detaylarıyla birlikte cari açık hakkında bilgiler...
GÜNDEM / 11 Mart 2022Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na iştirak edecek.
TİKA'dan Arjantin'in Rio Grande şehrindeki sağlık merkezine ekipman desteğiBUENOS Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arjantin'in en güneyinde bulunan Tierra del Fuego eyaletinin Rio Grande şehrindeki sağlık merkezine radyoloji odası desteğinde bulundu.
GÜNDEM ÖZETİ / 11 Mart 2022TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Antalya Diplomasi Forumu'nun resmi açılışına katılacak.
PFDK kararları açıklandıFenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş'a 2, İrfan Can Kahveci'ye ise 1 maç men cezası verildiTrabzonsporlu oyuncu Tymoteusz Puchacz'a 2 maç menHikmet Karaman 1 maç ceza alırken, Beşiktaş'a 250 bin TL, Fenerbahçe'ye 196 bin TL, Yukatel Kayserispor'a 157 bin TL, İttifak Holding Konyaspor'a da...