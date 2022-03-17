Sigorta Haberleri - Sigorta Haber - Haberler

Cari Açık nedir? Cari ne demek? Cari Açık neden olur, nedenleri nedir?

Merkez Bankası ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi verisini açıkladı. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar Cari Açık nedir? Cari ne demek? Cari Açık neden olur, nedenleri nedir? Cari nasıl oluşur sorularına yanıt aradı. İşte detaylarıyla birlikte cari açık hakkında bilgiler...

Sigorta - 11.03.2022