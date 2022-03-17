Sigorta Haberleri - Sigorta Haber - Haberler

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Sigorta Haberleri

Sigorta haber, Sigorta son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta maçları yarın başlayacak

Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta maçları yarın başlayacak

Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta mücadelesi yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Sigorta - 1 Saat Önce
Türkiye'de ilk kez Kırıkkale'de kuruluyor: .. Valilikten makine ithalatını azaltacak hamle

Türkiye'de ilk kez Kırıkkale'de kuruluyor: .. Valilikten makine ithalatını azaltacak hamle

Türkiye'de ilk kez Kırıkkale'de kuruluyor: .. Valilikten makine ithalatını azaltacak hamleKIRIKKALE Kırıkkale'de hayata geçirilecek "Makine Paylaşım Platformu" sayesinde, girişimcilerin ithalata bağımlı kalmadan ekonomik olarak makine almaları sağlanacak.
Sigorta - 2 Saat Önce
Son dakika haberi... İsrail buldozerleriyle ezilerek öldürülen aktivist Rachel Corrie'nin ailesi kızlarıyla gururlu

Son dakika haberi... İsrail buldozerleriyle ezilerek öldürülen aktivist Rachel Corrie'nin ailesi kızlarıyla gururlu

Son dakika gelişmesine göre Filistin'de 19 yıl önce 16 Mart'ta İsrail buldozerleriyle ezilerek katledilen ABD'li aktivist Rachel Corrie'nin ailesi, kızlarını her gün özlediklerini ve temsil ettiği değerle gurur duyduklarını söyledi.
Sigorta - 2 Saat Önce
Rusya'nın 117 milyon dolarlık dış borç faizini ödeyemeyeceğine dair endişeler artıyor

Rusya'nın 117 milyon dolarlık dış borç faizini ödeyemeyeceğine dair endişeler artıyor

Rusya, Ukrayna'yı işgali üzerine Batı'nın uyguladığı yaptırımlar nedeniyle temerrüde düşebilir.
Sigorta - Dün 15:27
Taksim'deki denetimlerde taksicilere ceza yağdı: 26 sürücüye 14 bin 337 lira ceza kesildi

Taksim'deki denetimlerde taksicilere ceza yağdı: 26 sürücüye 14 bin 337 lira ceza kesildi

Taksim'deki denetimlerde taksicilere ceza yağdı: 26 sürücüye 14 bin 337 lira ceza kesildiİSTANBUL İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisi ekipleri, Taksim'de ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Sigorta - Dün 15:08
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Kırıkkale'de kadınlarla bir araya geldi Açıklaması

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Kırıkkale'de kadınlarla bir araya geldi Açıklaması

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, ilk seçimlerde dostlarıyla birlikte iktidara geleceklerini, eşit, adil ve özgür bir Türkiye'yi hep beraber kuracaklarını söyledi.
Sigorta - Dün 14:26
Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bay kriz ve arkadaşlarının bu dahiyane ekonomik modelleri sonucunda iyiye giden tek bir ekonomik gösterge bile yok." dedi.
Sigorta - Dün 13:31
Muşlu girişimci kurduğu tekstil atölyesinde 80 kişiye iş imkanı sağladı

Muşlu girişimci kurduğu tekstil atölyesinde 80 kişiye iş imkanı sağladı

Muş'ta girişimci Erdal Rençber, devlet desteğiyle kurduğu tekstil atölyesinde 80 kişiye iş imkanı sağladı.
Sigorta - Dün 12:26
Öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de gelir elde ediyor

Öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de gelir elde ediyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 184 farklı meslek alanında eğitim alan öğrencilere 2 bin 126 liraya kadar devlet desteği sağlanıyor.
Sigorta - Dün 11:07
Müteahhitler 'Bina Tamamlama Sigortası' teminatının yükseltilmesini bekliyor

Müteahhitler 'Bina Tamamlama Sigortası' teminatının yükseltilmesini bekliyor

Müteahhitler 'Bina Tamamlama Sigortası' teminatının yükseltilmesini bekliyor AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu: "Vatandaşlarımız kentsel dönüşüm kapsamındaki evlerini artık firmalara güvenle verebilir" Bina Tamamlama Sigortası ile ev sahibi olmak isteyip de mağdur olanlar artık ortadan kalkacak.
Sigorta - Dün 10:45
16 Mart 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 16 Mart Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31780 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

16 Mart 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 16 Mart Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31780 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

16 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 16 Mart Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 16 Mart 2022 Çarşamba Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar...
Sigorta - Dün 09:44
Geleceğin ustaları, devlet desteğiyle yetişiyor

Geleceğin ustaları, devlet desteğiyle yetişiyor

Geleceğin ustaları, devlet desteğiyle yetişiyor Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında 600 öğrencisi bulunan Erdemli Mesleki Eğitim Merkezi'ne ilginin yüzde yüz artmasıyla sayı bin 200'e ulaştı Geleceğin ustaları hem teorik hem de pratik eğitimlerle yetişmeye başlarken bin 200 ile 2 bin 126 TL...
Sigorta - Dün 08:58
Motosikletinin değeri kadar ceza yedi

Motosikletinin değeri kadar ceza yedi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ehliyetsiz ve plakasız motosiklet kullanırken trafik polisine yakalanan sürücüye 11 bin 645 lira para cezası kesildi.
Sigorta - Dün 07:54
Ata Demirer 'Fahri Doktor' İlan Edildi

Ata Demirer 'Fahri Doktor' İlan Edildi

Organ Bağışı Farkındalığı için çalışan Hayata Bağış Derneği, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle özel bir gece düzenledi. Geceye destek veren Ata Demirer de sahneye çıktı.
Sigorta - 15.03.2022

Türkiye'de ilk kez Kırıkkale'de kuruluyor: .. Valilikten makine ithalatını azaltacak hamle
Son dakika haber! Uber, sürücü ortaklarına ferdi kaza sigortası sunmaya başladı

Son dakika haber! Uber, sürücü ortaklarına ferdi kaza sigortası sunmaya başladı

Gelen son dakika haberlerine göre Uber, Allianz Partners ile Avrupa genelinde yaptığı iş birliği kapsamında, aralarında Türkiye'nin de olduğu 23 Avrupa ülkesinde Uber uygulamasını kullanan bağımsız sürücülere 2022 yılı itibariyle ferdi kaza sigortası sunmaya başladığını duyurdu.
Sigorta - 15.03.2022
Başkan Erdoğan, üye ziyaretlerini kesintisiz sürdürüyor

Başkan Erdoğan, üye ziyaretlerini kesintisiz sürdürüyor

Pandemi sürecinde dahi tedbirlere riayet ederek üyeleriyle istişareye ara vermeyen Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, DTO üyelerini iş yerlerinde ziyaret ederek sektörlerdeki son durumu, üyelerinin beklentileri ile önerilerini dinlemeyi sürdürüyor.
Sigorta - 15.03.2022
KKTC'de akaryakıt fiyatları her iş günü düzenlenebilecek

KKTC'de akaryakıt fiyatları her iş günü düzenlenebilecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Akaryakıt Yasası altında bulunan "Petrol Ürünleri Fiyatlandırma Esaslarını Düzenleyen Tüzük", akaryakıt fiyatlarının her iş günü yeniden düzenlenmesini mümkün kılacak şekilde değiştirildi.
Sigorta - 15.03.2022
İş dünyası depremin etkilerini iş birliği ile azaltmayı hedefliyor

İş dünyası depremin etkilerini iş birliği ile azaltmayı hedefliyor

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), İstanbul'u ciddi şekilde etkilemesi beklenen büyük Marmara depremi için kritik öneme sahip 5 sektörün kırılganlıklarının ve güçlendirilmesi gereken alanlarının belirlendiği...
Sigorta - 15.03.2022
Altınordu'ya tanıdık rakip

Altınordu'ya tanıdık rakip

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı zirve takipçisi Bereket Sigorta Ümraniyespor'da forma giyen 3 eski oyuncusuyla rakip olacak.
Sigorta - 15.03.2022
OSB Teknik Koleji sezonu 4. sırada tamamladı

OSB Teknik Koleji sezonu 4. sırada tamamladı

CeraStlye OSB Teknik Koleji normal sezonu 4. sırada tamamladı.
Sigorta - 15.03.2022
Hizmet-İş Sendikası'ndan anlamlı yardım

Hizmet-İş Sendikası'ndan anlamlı yardım

Talihsiz bir iş kazası sonucu hayatını kaybeden Kaski Genel Müdürlüğü çalışanı Ahmet Baykan'ın ailesine ferdi kaza sigortasından temin edilen 60 bin TL verildi.
Sigorta - 15.03.2022
Play-off grubu belli oldu

Play-off grubu belli oldu

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, Sultanlar Ligi'ne çıkacak takımların belli olacağı play-off serisi ilk ayağında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Adam Voleybol ve Adana Çukurova Belediyesi'yle mücadele edecek.
Sigorta - 15.03.2022
İsrail devlet kurumlarına yönelik siber saldırıları İran'la bağlantılı bilgisayar korsanları üstlendi

İsrail devlet kurumlarına yönelik siber saldırıları İran'la bağlantılı bilgisayar korsanları üstlendi

İsrail hükümetine ait resmi internet sitelerine dün düzenlenen siber saldırının İran'la bağlantılı bilgisayar korsanları tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.
Sigorta - 15.03.2022
Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı'nda play-off heyecanı

Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı'nda play-off heyecanı

Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı, Bursa'da düzenlenecek Kadınlar 1. Lig play-off müsabakalarında ter dökecek.
Sigorta - 15.03.2022
Turfanda patatesi don vurdu, hasat bir ay ertelendi

Turfanda patatesi don vurdu, hasat bir ay ertelendi

Adana'da zirai don nedeniyle turfanda patateslerin hasadı 1 ay ertelendi. Normalde mayıs ayının ilk haftasında hasat yapması gereken çiftçiler, haziran ayında hasat yapacak.
Sigorta - 15.03.2022
Sinop'ta en çok ceza 'hız' ihlalinden

Sinop'ta en çok ceza 'hız' ihlalinden

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, 2022 Şubat ayı trafik denetim raporunu yayımladı.
Sigorta - 15.03.2022
Turfanda patatesi don vurdu

Turfanda patatesi don vurdu

Adana'da zirai don nedeniyle turfanda patatesler zarar gördü.
Sigorta - 15.03.2022
Palandöken: 'Esnafımız sigorta eğitimlerini kaçırmamalı'

Palandöken: "Esnafımız sigorta eğitimlerini kaçırmamalı"

Uluslararası katılım belgeli sigorta ve risk eğitimlerinin devam ettiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yalnızca esnaf ve sanatkarımıza özel online olarak verilen ve uluslararası katılım belgeli sigorta ve risk eğitimleri devam ediyor.
Sigorta - 15.03.2022
EYT SON DURUM ne oldu? SON DAKİKA! EYT ne zaman çıkacak? Taraflar buluşuyor! İşte tarih!

EYT SON DURUM ne oldu? SON DAKİKA! EYT ne zaman çıkacak? Taraflar buluşuyor! İşte tarih!

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT'lilerle ilgili düzenlemede kritik bir döneme giriliyor. Türkiye'de 5 milyona yakın Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) bulunuyor. Bu kapsamda hükümet tarafından birtakım düzenleme getirecek. Vatandaşlar EYT SON DURUM! EYT ne zaman çıkacak? EYT son dakika gelişmesi var mı? EYT'de son durum ne? araştırmaları yapılıyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak ve EYT kimleri kapsıyor?
Sigorta - 15.03.2022
EYT'de kritik viraja giriliyor! Taraflar çarşamba günü görüşecek

EYT'de kritik viraja giriliyor! Taraflar çarşamba günü görüşecek

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT'lilerle ilgili düzenlemede kritik bir döneme giriliyor. Bu kapsamda hükümet, 16 Mart Çarşamba günü taraflarla yeniden bir araya gelecek. Yaklaşık beş milyon kişiyi yakından ilgilendiren düzenlemeyle ilgili 5 formül masada bulunuyor.
Sigorta - 15.03.2022
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Erol Akbulut, Selçuk GörmenGalatasaray HDI Sigorta: Torres, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Murat Yenipazar, Divis, Hakkı Çapkınoğlu (Onurcan Çakır, Beytullah Hatipoğlu, Emre Savaş)Tokat Belediye Plevne: Mehmet Hacıoğlu, Fatih Cihan, Arda Bostan,...
Sigorta - 14.03.2022
Azerbaycan ve Türkiye'nin Yeşil Kart sigorta sistemleri entegre ediliyor

Azerbaycan ve Türkiye'nin Yeşil Kart sigorta sistemleri entegre ediliyor

- Azerbaycan ve Türkiye'nin Yeşil Kart sigorta sistemleri entegre ediliyor Azerbaycan ve Türkiye arasında Yeşil Kart sistemlerinin entegrasyonuna ilişkin karşılıklı işbirliği protokolü imzalandı.
Sigorta - 14.03.2022
Uzmanından 'OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi'ni gözden geçirin' uyarısı

Uzmanından 'OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi'ni gözden geçirin' uyarısı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) çok uluslu şirketler ve vergi idareleri için güncellediği OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi'ni değerlendiren Mazars Denge Transfer Fiyatlandırması ve Vergisel Özel İnceleme Hizmetleri Ortağı Gökçe Gücüyener, "Rehber 2017 yılından sonra...
Sigorta - 14.03.2022
Son dakika haber | Sağlık sektörü ve özel hastanelerin yöneticileri Antalya'da buluşacak

Son dakika haber | Sağlık sektörü ve özel hastanelerin yöneticileri Antalya'da buluşacak

Bir son dakika haberine göre Özel hastanelerin ve sağlık sektörünün önde gelen isimleri Antalya'da düzenlenecek "Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları"nda bir araya gelecek.
Sigorta - 14.03.2022
Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'ne yükselen Çiftlikköy Belediyespor ilçeye döndü

Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'ne yükselen Çiftlikköy Belediyespor ilçeye döndü

Mersin'de oynanan Play-Off Final Grubu karşılaşmalarını şampiyonluk kupası ile tamamlayan Çiftlikköy Belediyespor, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar ve ilçe halkı tarafından karşılandı.
Sigorta - 14.03.2022
Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi projesi, 7 pilot ilden birisi olan Denizli'de hayata geçti

Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi projesi, 7 pilot ilden birisi olan Denizli'de hayata geçti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı tarafından yürütülen 'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi' projesi, 7 pilot ilden birisi olan Denizli'de de hayata geçirildi.
Sigorta - 14.03.2022
Azerbaycan İcbari Sigorta Bürosu ile Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu arasında iş birliği protokolü imzalandı

Azerbaycan İcbari Sigorta Bürosu ile Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu arasında iş birliği protokolü imzalandı

Azerbaycan İcbari Sigorta Bürosu ve Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu (TMTB), Türkiye ve Azerbaycan sınırlarında yeşil kart sigortasının dijital kontrolünün sağlanması amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.
Sigorta - 14.03.2022
Şeytanın aklına gelmezdi, otomobilin sigorta panosuna gizlenen 102 gram metamfetamin jandarma tarafından yakalandı

Şeytanın aklına gelmezdi, otomobilin sigorta panosuna gizlenen 102 gram metamfetamin jandarma tarafından yakalandı

Şeytanın aklına gelmezdi, otomobilin sigorta panosuna gizlenen 102 gram metamfetamin jandarma tarafından yakalandı Sivas'ta jandarma ekipleri tarafından otomobilin sigorta panosuna gizlenen 102 gram metamfetamin ele geçirildi.
Sigorta - 14.03.2022
Şeytanın aklına gelmezdi, jandarma ekiplerinden kaçmadı

Şeytanın aklına gelmezdi, jandarma ekiplerinden kaçmadı

Sivas'ta jandarma ekipleri tarafından otomobilin sigorta panosuna gizlenen 102 gram metamfetamin ele geçirildi.
Sigorta - 14.03.2022
Sultanlar Ligi bileti Bursa'da veriliyor

Sultanlar Ligi bileti Bursa'da veriliyor

Türkiye Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde normal sezon maçları sona erdi.
Sigorta - 14.03.2022
AK Parti ve MHP'nin ortak hazırladığı Seçim Kanunu teklifi TBMM'de

AK Parti ve MHP'nin ortak hazırladığı Seçim Kanunu teklifi TBMM'de

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesini teklif ediyoruz.
Sigorta - 14.03.2022
GÜNDEM ÖZETİ / 14 Mart 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 14 Mart 2022

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.
Sigorta - 13.03.2022
VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta deplasmanında set vermedi

VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta deplasmanında set vermedi

SALON: Burhan Felek VestelHAKEMLER: Nurper Özbar, Aylin Turnaoğlu GALATASARAY HDI SİGORTA: Anthi Vasilantonaki 8, Sasa Planinsec 4, Gamze Kılıç 1, İlkin Aydın 7, Zeynep Sude Demirel 3, Alexia Ioana Carutasu 20, Gizem Güreşen (L), Beren Yeşilırmak, Fatma Beyaz, Sude Hacımustafaoğlu, VAKIFBANK:...
Sigorta - 13.03.2022
Kırşehir'de kaymakamlık ve jandarma personeline afet farkındalığı ile deprem tahliyesi eğitimi

Kırşehir'de kaymakamlık ve jandarma personeline afet farkındalığı ile deprem tahliyesi eğitimi

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kaymakamlık ve jandarma personeline yönelik afet farkındalık ve deprem tahliyesi eğitimi verdi.
Sigorta - 13.03.2022
Karşıyaka'nın filede programı netleşti

Karşıyaka'nın filede programı netleşti

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda normal sezonu 21 maçta 16 galibiyet, 5 mağlubiyet ve topladığı 48 puanla ikinci sırada tamamlayıp adını Play-Off'a yazdıran Karşıyaka'nın rakipleri ve maç tarihleri belli oldu.
Sigorta - 13.03.2022
Altınordu'nun kurtuluşu deplasmanlara bağlı

Altınordu'nun kurtuluşu deplasmanlara bağlı

Spor Toto 1'inci Lig'de son 2 maçını kazanmasına rağmen düşme hattından çıkamayan Altınordu, kalan 9 maçının 6'sını deplasmanda oynayacak.
Sigorta - 13.03.2022
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Çanakkale'de 18 Mart 1915'te elde edilen deniz zaferi, Türkiye'nin geleceği için bir dönüm noktası olurken, Çanakkale'nin geçilemeyeceğini de kanıtladı.
Sigorta - 13.03.2022
OSB Teknik Koleji sezonu galibiyetle kapattı

OSB Teknik Koleji sezonu galibiyetle kapattı

SigortaShop Kadınlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden CeraStlye OSB Teknik Koleji ligin 22. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek Kayseri'ye galibiyetle döndü.
Sigorta - 13.03.2022
GÜNDEM / 13 Mart 2022

GÜNDEM / 13 Mart 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Vahdettin Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya gelecek.
Sigorta - 13.03.2022
13 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı

13 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı

13 Mart 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Sigorta - 13.03.2022
GÜNDEM ÖZETİ / 13 Mart 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 13 Mart 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Vahdettin Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya gelecek.
Sigorta - 12.03.2022
Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde normal sezon tamamlandı

Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde normal sezon tamamlandı

Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde normal sezon, oynanan 22. hafta karşılaşmalarının ardından sona erdi.
Sigorta - 12.03.2022
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: SorgunHakemler: İsmail Yıldırım, Hüseyin KamberSorgun Belediyespor: Danilov, Murathan Kısal, Furkan Gök, Melih Özdemir, Hakan Polat, Poluian (Deniz İvgen, Onur Altınkaya, Orçun Ergün, Emre Erkiletlioğlu, Can Erenhan, Ali Onur Edis)Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet Tümer, Metin...
Sigorta - 12.03.2022
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, İlknur ÇakarZiraat Bankkart: Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Mehmet Almaz, Tiurin, Umut Durur, Mbativou, Mejias, Kadir Cin (Tarık...
Sigorta - 12.03.2022
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Sadettin Deneri, Serap KukaBursa Büyükşehir Belediyespor: Burakhan Tosun, Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur, Krauchuk, Gökhan Gökgöz (Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Berk Dilmenler)Allpower Akü Cizre Belediyespor: Ivanov, Emin Gök, Caner Çiçekoğlu, Osmany, Özkan...
Sigorta - 12.03.2022
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Maltepe Ekonomi Forumu'nda konuştu (2)

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Maltepe Ekonomi Forumu"nda konuştu (2)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün devlette, bürokraside var olan çürümenin, yozlaşmanın temel nedeni liyakat sisteminin yok edilmesidir.
Sigorta - 12.03.2022
Kemal Kılıçdaroğlu Maltepe Ekonomi Forumu'nda konuştu

Kemal Kılıçdaroğlu Maltepe Ekonomi Forumu'nda konuştu

MALTEPE Ekonomi Forumu'nda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kesin Hesap Komisyonu kuracağız. Kesin Hesap Komisyonu'nun başkanı ana muhalefet partisinden olacak, dolayısıyla yürütme organı parlamentoda yaptığı harcamaların hesabını muhalefete verecek" dedi.
Sigorta - 12.03.2022
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Maltepe Ekonomi Forumu'nda konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Maltepe Ekonomi Forumu"nda konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün devlette, bürokraside var olan çürümenin, yozlaşmanın temel nedeni liyakat sisteminin yok edilmesidir.
Sigorta - 12.03.2022
KEMAL KILIÇDAROĞLU MALTEPE EKONOMİ FORUMU'NDA KONUŞTU

KEMAL KILIÇDAROĞLU MALTEPE EKONOMİ FORUMU'NDA KONUŞTU

MALTEPE Ekonomi Forumu'nda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kesin Hesap Komisyonu kuracağız. Kesin Hesap Komisyonu'nun başkanı ana muhalefet partisinden olacak, dolayısıyla yürütme organı parlamentoda yaptığı harcamaların hesabını muhalefete verecek" dedi.
Sigorta - 12.03.2022
KEMAL KILIÇDAROĞLU MALTEPE EKONOMİ FORUMU'NDA KONUŞTU

KEMAL KILIÇDAROĞLU MALTEPE EKONOMİ FORUMU'NDA KONUŞTU

MALTEPE Ekonomi Forumu'nda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kesin Hesap Komisyonu kuracağız. Kesin Hesap Komisyonu'nun başkanı ana muhalefet partisinden olacak, dolayısıyla yürütme organı parlamentoda yaptığı harcamaların hesabını muhalefete verecek" dedi.
Sigorta - 12.03.2022
Sultanhanı Kervansarayı'nın ziyaretçi sayısı artırılacak

Sultanhanı Kervansarayı'nın ziyaretçi sayısı artırılacak

Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından İpek Yolu üzerinde, hem konaklama hem de ticaret yolunun güvenliğini sağlamak amacıyla 1229'da yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı, hazırlanan projelerle daha çok turist çekecek.
Sigorta - 12.03.2022
Yurt genelinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik 'trafik uygulaması' yapıldı

Yurt genelinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik "trafik uygulaması" yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yurt genelinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri, servis araçları, motosiklet ve diğer araç sürücüleri ile vale hizmeti sunan işletmelere "trafik uygulaması" yapıldı.
Sigorta - 12.03.2022
Trafik uygulamasında 549 araç trafikten menedildi

Trafik uygulamasında 549 araç trafikten menedildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 81 ilde gerçekleştirilen trafik uygulamasında toplam 549 araç trafikten menedilirken, 14 sürücü belgesi geri alındı.
Sigorta - 12.03.2022
Avrupa'ya veda eden 'Aydın'ın Sultanları' lige odaklandı

Avrupa'ya veda eden "Aydın'ın Sultanları" lige odaklandı

Voleybolda Avrupa Kupası'na veda eden Aydın Büyükşehir Belediyespor'un antrenörü Alper Hamurcu, hedeflerinin ligi ilk 8 içerisinde bitirmek olduğunu söyledi.
Sigorta - 12.03.2022
Arkasspor ilk 4'ü tehlikeyi attı

Arkasspor ilk 4'ü tehlikeyi attı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde üst üste aldığı 3 galibiyetin ardından deplasmanda Spor Toto'ya 3-1 mağlup olan Arkasspor, ilk 4'teki yerini tehlikeye soktu.
Sigorta - 12.03.2022
Rusya-Ukrayna savaşı, nakliyeleri bitirdi

Rusya-Ukrayna savaşı, nakliyeleri bitirdi

Savaş sebebiyle Azak Denizi'ne giriş ve çıkışlar kapatılırken, saldırı altındaki Odessa ve Mariupol limanlarından kargo taşımacılığı yapılamıyor.
Sigorta - 12.03.2022
MANAVGAT'TA MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN

MANAVGAT'TA MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sigorta - 12.03.2022
Şekerbank'tan çeltik, mısır ve pamuk üreticilerine 60 aya kadar vadeli finansman desteği

Şekerbank'tan çeltik, mısır ve pamuk üreticilerine 60 aya kadar vadeli finansman desteği

Çiftçilerin daha çok kaynağa ulaşmasını sağlayarak, üreticilere destek veren Şekerbank, çeltik, mısır ve pamuk gibi endüstriyel ürün yetiştiren çiftçilerin işletme giderlerini karşılamak üzere yeni bir kampanya başlattı.
Sigorta - 12.03.2022
GÜNDEM / 12 Mart 2022

GÜNDEM / 12 Mart 2022

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü çerçevesinde mayıs ayında gösterime girmesi planlanan "Kurtuluş Hattı" filminin çekimine destek veren Gençlik Akademisi üyesi ve üniversite öğrencisi 400 genç ile bir araya gelecek.
Sigorta - 12.03.2022
12 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı

12 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı

12 Mart 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Sigorta - 12.03.2022
Finansal İstikrar Komitesi, üçüncü kez Bakan Nebati başkanlığında toplandı

Finansal İstikrar Komitesi, üçüncü kez Bakan Nebati başkanlığında toplandı

Finansal İstikrar Komitesi'nin 3. toplantısı, son haftalarda yaşanan jeopolitik ve iktisadi gelişmelerin Türkiye'nin finansal sistemine muhtemel yansımalarının kapsamlı şekilde ele alındığı gündemiyle Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati başkanlığında toplandı.
Sigorta - 12.03.2022
GÜNDEM ÖZETİ / 12 Mart 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 12 Mart 2022

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü çerçevesinde mayıs ayında gösterime girmesi planlanan "Kurtuluş Hattı" filminin çekimine destek veren Gençlik Akademisi üyesi ve üniversite öğrencisi 400 genç ile bir araya gelecek.
Sigorta - 11.03.2022
Haluk Bilginer kimdir? Haluk Bilginer kaç yaşında ve nereli?

Haluk Bilginer kimdir? Haluk Bilginer kaç yaşında ve nereli?

Haluk Bilginer kaç yaşında ve kimdir sevenleri tarafından merak ediliyor. Usta oyuncu Haluk Bilginer nereli ve hangi projelerde yer aldı araştırılıyor. Peki, Haluk Bilginer kaç yaşında?
Sigorta - 11.03.2022
Son dakika haberi | FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ'NİN 3. TOPLANTISI BAKAN NEBATİ BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI

Son dakika haberi | FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ'NİN 3. TOPLANTISI BAKAN NEBATİ BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI

Son dakika haberine göre FİNANSAL İstikrar Komitesi'nin 3. Toplantısı bugün İstanbul'da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında İstanbul'da toplandı.
Sigorta - 11.03.2022
Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen: '2027'ye kadar Rus enerjisine bağımlılığımızı bitireceğiz'

Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen: "2027'ye kadar Rus enerjisine bağımlılığımızı bitireceğiz"

- Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen: "2027'ye kadar Rus enerjisine bağımlılığımızı bitireceğiz" Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, AB'nin Rus gazına olan bağımlılığından kurtulması gerektiğini belirterek, "2027'ye kadar Rus enerjisine bağımlılığımızı bitireceğiz" dedi.
Sigorta - 11.03.2022
MUHARREM İNCE: ÇİFTÇİYE ÜRÜN GARANTİSİ VERİLMELİ

MUHARREM İNCE: ÇİFTÇİYE ÜRÜN GARANTİSİ VERİLMELİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisin Mersin'deki İl Başkanlığı binasının açılış törenine katıldı.
Sigorta - 11.03.2022
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Kızıltepe AtatürkHakemler: Tuncay Kandemir, Sema KayıkçıYeni Kızıltepespor: Caner Pekşen, Ertan Debreli, Filip, İbrahim Emet, Alfonso, Gürkan Kadir Uz (Bojic, Alperay Demirciler, Görkem Yazgan, Onur Kurt)Halkbank: Aslan Ekşi, Vigrass, Bruno, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu, Ramos...
Sigorta - 11.03.2022
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Zeki Bocutçu, Ali SarıkuzuSpor Toto: Baturalp Burak Güngör, Mert Matic, Shoji, Ali Deniz Yılmaz, Çağatay Durmaz, Buchegger (Ramazan Serkan Kılıç, Muhammed Aray, Sercan Yüksel Bıdak, Sharifi)Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, McDonnell, da Silva, Hoag, Mustafa...
Sigorta - 11.03.2022
MUHARREM İNCE: ÇİFTÇİYE ÜRÜN GARANTİSİ VERİLMELİ

MUHARREM İNCE: ÇİFTÇİYE ÜRÜN GARANTİSİ VERİLMELİ

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ülke tarımını kalkındırmak için bir an önce çalışmalar yapılması gerektiğini söyleyerek, 'Çiftçiye ürün garantisi verilmelidir' dedi.
Sigorta - 11.03.2022
Finansal İstikrar Komitesi'nin üçüncü toplantısı gerçekleştirildi

Finansal İstikrar Komitesi'nin üçüncü toplantısı gerçekleştirildi

Finansal İstikrar Komitesi'nin toplantısında Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türk finansal sistemine olası yansımaları değerlendirildi, TROY ödeme sisteminin geliştirilmesi ve kullanım alanlarının yaygınlaştırılması konusunda yol haritasının belirlenmesi yönünde görüş birliğine varıldı.
Sigorta - 11.03.2022
Eczacıbaşı Dynavit, Ankara'dan galibiyet ile döndü

Eczacıbaşı Dynavit, Ankara'dan galibiyet ile döndü

Misli.com Sultanlar Ligi 23. hafta mücadelesinde Mert Grup Sigorta'ya konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 3-0 mağlup etti.
Sigorta - 11.03.2022
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Yasin Okumuş, Tolgacan DinçerMert Grup Sigorta: Cansu Aydınoğulları, Paskova, Özge Nur Çetiner, Lopez, Ayça İsmailçebioğlu, Merve İkbal Albayrak (Alara Altundağ, Merve İzbilir, Seda Menekşe, Melek Erpin Erbuga, Merve Çepni)Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Saliha...
Sigorta - 11.03.2022
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Soydan: 'Şuan için zirai don yok ancak risk devam ediyor'

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Soydan: "Şuan için zirai don yok ancak risk devam ediyor"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Soydan: "Şuan için zirai don yok ancak risk devam ediyor" Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da etkili olan kar yağışı sonrası fındıkta zirai don tehlikesinin olmadığını ancak ilerleyen günler için...
Sigorta - 11.03.2022
Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

SALON: Başkent Voleybol SalonuHAKEMLER: Yasin Okumuş, Tolgacan DinçerMERT GRUP SİGORTA: Cansu, Paskova, Özge Nur, Lopez, Ayça, İkbal Merve, Alara (L), Merve (L), Seda, Melek Erpin, Merve.
Sigorta - 11.03.2022
Cizre Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Cizre Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Allpower Akü Cizre Belediyespor, yarın deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sigorta - 11.03.2022
Altınordu telafi arıyor

Altınordu telafi arıyor

Spor Toto 1'inci Lig'de yarın deplasmanda oynanması gereken Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Altınordu, maç yapmadan geçireceği haftada sakat oyuncularının iyileşmesiyle moral bulacak.
Sigorta - 11.03.2022
SGK iki yıllık Kovid-19 salgın dönemindeki hizmetlere ilişkin bilgi verdi Açıklaması

SGK iki yıllık Kovid-19 salgın dönemindeki hizmetlere ilişkin bilgi verdi Açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), iki yıl boyunca Kovid-19 vakalarına yönelik tanı ve tedavi hizmetlerinin "acil hal" kapsamına alınarak tanı ve tedavilerden ilave ücret alınmadığını bildirdi.
Sigorta - 11.03.2022
TİM, Ortadoğu'nun önemli ticaret merkezi DMCC ile konferans düzenledi

TİM, Ortadoğu'nun önemli ticaret merkezi DMCC ile konferans düzenledi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Dış Ticaret Kompleksi'nde Dubai Çoklu Emtialar Merkezi (DMCC) ile birlikte 'BAE (DUBAİ) Serbest Bölge Yatırım Fırsatları ve İş Birliği Olanakları Konferansı' gerçekleştirdi.
Sigorta - 11.03.2022
Son dakika haberleri | CHP'li Özel'den idari kararla çalıştırılmayan motokuryelere tazminat için kanun teklifi

Son dakika haberleri | CHP'li Özel'den idari kararla çalıştırılmayan motokuryelere tazminat için kanun teklifi

Edinilen son dakika gelişmesine göre CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, idari kararla çalıştırılmayan motokuryelere tazminat ödenmesini öngören kanun teklifi verdi.
Sigorta - 11.03.2022
SGK, pandemi döneminde de vatandaşın yanındaydı

SGK, pandemi döneminde de vatandaşın yanındaydı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ilk olarak Çin'de ortaya çıkan ve 11 Mart 2020 tarihinde de ülkemizde görülen KOVID-19 salgını sürecinde vatandaşların hayatını kolaylaştıracak çalışmalara imza attı.
Sigorta - 11.03.2022
Göztepe filede sezonu kapatıyor

Göztepe filede sezonu kapatıyor

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda son 3 maçını kaybeden 22 puanlı Göztepe, yarın sezonun son haftasında evinde 19 puanlı Çanakkale Belediyespor'la karşılaşacak.
Sigorta - 11.03.2022
VHV Group, Dubai Sigorta'yı satın alıyor

VHV Group, Dubai Sigorta'yı satın alıyor

Almanya merkezli sigorta şirketlerinden VHV Group'un Türkiye'deki iştiraki VHV Reasürans, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Oman Insurance'ın Türkiye'de hayat dışı sigortacılık alanında faaliyet gösteren şirketi Dubai Sigorta'nın tüm hisselerini satın almak için anlaştı.
Sigorta - 11.03.2022
Muratpaşa Belediyesi voleybol takımı, Sultanlar Ligi'ne çıkmayı hedefliyor

Muratpaşa Belediyesi voleybol takımı, Sultanlar Ligi'ne çıkmayı hedefliyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1.Ligi'ni lider olarak tamamlayan Muratpaşa Belediyespor Voleybol Takımı'nın Sultanlar Ligi'ne çıkacağına inandığını söyledi.
Sigorta - 11.03.2022
TESK Başkanı Palandöken: 'Esnafın sigortalılık oranı artırılmalı'

TESK Başkanı Palandöken: "Esnafın sigortalılık oranı artırılmalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın sigortalılık oranının artırılması gerektiğini belirterek, "Esnafımızın sigortalılık oranı zorunlu olanlar haricinde oldukça düşük.
Sigorta - 11.03.2022
Cari açık ne kadar oldu 2022? 11 Mart Cari açık açıklandı! Cari işlemler açığı ne kadar oldu?

Cari açık ne kadar oldu 2022? 11 Mart Cari açık açıklandı! Cari işlemler açığı ne kadar oldu?

Bir ülkenin ithal ettiği malların ihraç ettiği mallardan fazla olma durumunu ifade eden Cari açık rakamları merak ediliyordu. Merkez Bankası ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi verisini açıkladı. Peki, Cari açık ne kadar oldu? Cari açık kaç dolar? 11 Mart 2022 Cari açık açıklandı! Cari işlemler açığı ne kadar oldu? İşte detaylar...
Sigorta - 11.03.2022
Cari Açık nedir? Cari ne demek? Cari Açık neden olur, nedenleri nedir?

Cari Açık nedir? Cari ne demek? Cari Açık neden olur, nedenleri nedir?

Merkez Bankası ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi verisini açıkladı. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar Cari Açık nedir? Cari ne demek? Cari Açık neden olur, nedenleri nedir? Cari nasıl oluşur sorularına yanıt aradı. İşte detaylarıyla birlikte cari açık hakkında bilgiler...
Sigorta - 11.03.2022
GÜNDEM / 11 Mart 2022

GÜNDEM / 11 Mart 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na iştirak edecek.
Sigorta - 11.03.2022
TİKA'dan Arjantin'in Rio Grande şehrindeki sağlık merkezine ekipman desteği

TİKA'dan Arjantin'in Rio Grande şehrindeki sağlık merkezine ekipman desteği

BUENOS Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arjantin'in en güneyinde bulunan Tierra del Fuego eyaletinin Rio Grande şehrindeki sağlık merkezine radyoloji odası desteğinde bulundu.
Sigorta - 11.03.2022
GÜNDEM ÖZETİ / 11 Mart 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 11 Mart 2022

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Antalya Diplomasi Forumu'nun resmi açılışına katılacak.
Sigorta - 10.03.2022
PFDK kararları açıklandı

PFDK kararları açıklandı

Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş'a 2, İrfan Can Kahveci'ye ise 1 maç men cezası verildiTrabzonsporlu oyuncu Tymoteusz Puchacz'a 2 maç menHikmet Karaman 1 maç ceza alırken, Beşiktaş'a 250 bin TL, Fenerbahçe'ye 196 bin TL, Yukatel Kayserispor'a 157 bin TL, İttifak Holding Konyaspor'a da...
Sigorta - 10.03.2022
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