ECB Başkanı Lagarde, COP31 öncesi Avrupa'ya iklim afetlerine karşı reasürans önerdi

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(ANKARA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi öncesinde Avrupa'ya iklim kaynaklı afetlerin ekonomik etkilerine karşı hazırlıklarını güçlendirme çağrısında bulundu. Avrupa'daki afet zararlarının geçmişte yalnızca dörtte birinin sigorta kapsamında olduğuna dikkat çeken Lagarde, kamu ve özel sektörün birlikte yer alacağı ortak bir sigorta mekanizması oluşturulmasını önerdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dün yayımladığı blog yazısında, yaz aylarında yaşanan aşırı sıcaklıkların, kuraklıkların ve orman yangınlarının Avrupa ekonomisi ile enerji sistemindeki kırılganlıkları ortaya çıkardığını belirtti.

İklim değişikliğiyle birlikte bu risklerin daha da artacağı uyarısında bulunan Lagarde, Avrupa'nın iklim felaketlerinin ekonomik sonuçlarına karşı daha dayanıklı hale gelmesi gerektiğini vurguladı.

Lagarde, "Aşırı hava olayları yaz aylarımızın düzenli bir parçası haline gelirken Avrupa, bunların mali sonuçlarına karşı proaktif biçimde hazırlanmalı ve daha iyi korunmalı" ifadelerini kullandı.

İKLİM FELAKETLERİNE KARŞI ORTAK SİGORTA ÖNERİSİ

Avrupa'da iklim kaynaklı afetlerin yol açtığı ekonomik zararların önemli bir bölümünün sigorta kapsamında olmadığına dikkat çeken Lagarde, geçmişte afet zararlarının yalnızca dörtte birinin sigorta tarafından karşılandığını belirtti.

Lagarde, Avrupa Birliği'ne (AB), iklim felaketlerine karşı kamu ve özel sektör ortaklığında bir reasürans (yeniden sigortalama) sistemi oluşturulması çağrısında bulundu. Önerilen mekanizma, büyük ölçekli afetlerin yol açtığı mali risklerin sigorta şirketleri, özel sektör ve kamu arasında paylaşılmasını amaçlıyor.

E LEKTRİK ŞEBEKELERİNE YATIRIM ÇAĞRISI

Lagarde, iklim değişikliğine uyum sağlamak için Avrupa'nın elektrik altyapısını güçlendirmesi gerektiğini de belirtti. Sektör araştırmalarına atıfta bulunan Lagarde, elektrik şebekelerinin modernizasyonuna yatırılan her bir euronun, enerji sistemindeki diğer maliyetlerde 2 euronun üzerinde tasarruf sağladığını aktardı.

Enerji depolama kapasitesinin artırılmasının önemine de dikkat çeken Lagarde, bu sayede gündüz saatlerinde üretilen düşük maliyetli güneş enerjisinin, sıcak hava dalgaları sırasında elektrik talebinin yükseldiği akşam saatlerinde kullanılabileceğini ifade etti. Lagarde ayrıca, kendi elektrik üretim tesislerine ve bataryalarına sahip şirketlerin elektrik şebekesine daha hızlı bağlanabilmesi için ortak kurallar oluşturulmasını önerdi. Böylece şirketlerin, enerji sisteminin zorlandığı dönemlerde elektrik arzına katkı sağlayabileceğini belirtti.

Söz konusu yatırımların büyük bölümünün özel sektör tarafından karşılanması gerektiğini ifade eden Lagarde, ECB'nin finansmana olası katkısına ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

Lagarde'ın çağrısı, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesinde geldi.

Kaynak: ANKA