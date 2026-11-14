Galatasaray Körfez Basket CANLI İZLE: Körfez Basket Galatasaray maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray MCT Technic, 8. hafta mücadelesinde Biotekno Körfez Basket'e konuk oluyor. Basketbolseverlerin yakından takip edeceği karşılaşma öncesinde maçın başlama saati, yayın kanalı ve canlı izleme seçenekleri merak ediliyor. Körfez Basket-Galatasaray MCT Technic maçını canlı takip etmek isteyenler, karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Körfez Basket Galatasaray maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Detaylar...

KÖRFEZ BASKET GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Körfez Basket-Galatasaray MCT Technic karşılaşması beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi televizyondan takip etmek isteyen basketbolseverler, beIN SPORTS 5 yayınını izleyebilecek.

GALATASARAY KÖRFEZ BASKET MAÇI CANLI İZLE

Körfez Basket-Galatasaray MCT Technic maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı beIN SPORTS 5 üzerinden takip edebilecek. İnternet üzerinden izlemek isteyenler ise TOD platformundaki yayın seçeneklerinden yararlanabilecek. Karşılaşmanın yayını şifrelidir ve izlemek için ilgili platform aboneliği gerekmektedir.

KÖRFEZ BASKET GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Biotekno Körfez Basket ile Galatasaray MCT Technic arasındaki Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. hafta karşılaşması, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Mücadele, Kocaeli'deki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

KÖRFEZ BASKET GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında oynanacak mücadele, Kocaeli'de bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapılacak. Biotekno Körfez Basket, kendi sahasında Galatasaray MCT Technic'i ağırlayacak.

GALATASARAY VE KÖRFEZ BASKET'İN SON MAÇLARI

Galatasaray MCT Technic, ligdeki son karşılaşmasında Esenler Erokspor'u 90-81 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekipte Chimezie Metu 20 sayıyla galibiyette öne çıkan isim oldu.

Biotekno Körfez Basket ise ligde son maçında Türk Telekom'a deplasmanda 94-82 mağlup oldu. Kocaeli temsilcisi, Galatasaray karşısında alacağı sonuçla ligdeki kötü gidişatını sonlandırmayı hedefliyor.