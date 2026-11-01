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Emekli maaşı hesabı değişiyor! Milyonlarca çalışanı ilgilendiren hazırlık

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Emekli maaşı hesabı değişiyor! Milyonlarca çalışanı ilgilendiren hazırlık
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında sosyal güvenlik sisteminde kapsamlı düzenlemelere hazırlanıyor. Emeklilik maaşının hesaplandığı aylık bağlama sistemi, kişilerin daha uzun süre çalışmasını teşvik edecek şekilde yeniden düzenlenecek. Programda yaşlı bakım hizmetleri için bakım sigortası kurulması ve düşük gelirli gruplara yönelik mikro sigorta programları geliştirilmesi de yer alıyor.

  • 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında, emeklilikte aylık bağlama sistemi kişilerin daha uzun süre istihdamda kalmasını teşvik edecek ve mali yük getirmeyecek şekilde yeniden düzenlenecek.
  • Düşük gelirli esnaf, sanatkar, çiftçi ve mevsimlik çalışanlar gibi sistem kapsamı dışındaki gruplara yönelik mikro sigorta programları geliştirilecek.
  • Yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanı için bakım sigortası kurulacak; kısa çalışma, evden çalışma ve hibrit çalışma modellerinin sosyal güvenlik sistemine uyumu artırılacak.

Sosyal güvenlik sisteminin kapsamının artırılması, daha adil ve etkin bir yapıya kavuşturulması ve uzun dönemli mali sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi için yeni bir düzenleme süreci başlıyor. Çalışanların istihdamda daha uzun süre kalmasını teşvik eden adımlar, düzenlemelerin merkezinde yer alıyor.

AYLIK BAĞLAMA SİSTEMİ YENİDEN DÜZENLENECEK

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemelerle sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecek. Emeklilikte bağlanacak aylığın hesaplandığı aylık bağlama sistemi, kişilerin daha uzun süre istihdamda kalmasını teşvik edecek ve mali yük getirmeyecek şekilde yeniden düzenlenecek.

Reform alanlarının belirlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında ortak çalışmalar yürütülecek.

ESNEK ÇALIŞMA MODELLERİNE UYUM

Sosyal güvenlik uygulamalarının başta kısmi süreli çalışma olmak üzere esnek çalışma modelleriyle uyumu artırılacak. Bu kapsamda kısa çalışma, evden çalışma ve hibrit çalışma gibi modellerin sosyal güvenlik sistemine uyumu için çalışmalar yapılacak.

MİKRO SİGORTA PROGRAMLARI GELİŞTİRİLECEK

Düşük gelirli esnaf, sanatkar, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplara özel sosyal sigorta programları oluşturulacak. Halihazırda sistemin kapsamında bulunmayan gruplara yönelik mikro sigorta programları geliştirilecek.

YAŞLI BAKIMI İÇİN BAKIM SİGORTASI KURULACAK

Nüfusun yaşlanmasının sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla bakım sigortası ve mesleki rehabilitasyon uygulamaları hayata geçirilecek. Yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanı için bakım sigortası kurulacak.

İŞVERENLERE TEK PLATFORM

İşverenlerin SGK nezdinde yürüttüğü tüm iş ve işlemlere tek bir platform üzerinden erişebilmesi sağlanacak. “Kolay İşverenlik” uygulamasının kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmalar da tamamlanacak.

İSTİHDAM TEŞVİKLERİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Sosyal güvenlik sisteminin sade ve etkin bir yapıya kavuşturulması için istihdam teşvikleri gözden geçirilecek, hizmet sunumunun kalitesi artırılacak.

PRİMİ DÜŞEN SİGORTALIYA SMS UYARISI

Sektörlere ve iş yerlerine yönelik risk odaklı ve tarama şeklinde denetim ve rehberlik faaliyetleri yürütülecek. Prime esas kazancı bir önceki aya göre yüzde 20'den fazla azalan sigortalılara kısa mesajla uyarı gönderilecek.

Sağlık hizmetlerinde öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik dikkate alınarak ilaç ve tedavi harcamalarının daha etkin hale getirilmesi de hedefleniyor.

Kaynak: AA
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Yorumlar (13)

Haber Yorumlarısezgin ersöz:

zaten olması gerende buydu. 5600 pirim günü olanla 11000 pirim olan aynı maaşımı alıcak. uyanık kendini zanneden emekliler. hem dışarda çalışırım hem emekli maaşı alırım deyipte düşük pirimden emekli olanlar

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Haber YorumlarıMehmet Gelmez:

ourimleri düşük gösteren cdlistiklari az er kaşık gösteren zenginlere lafın yok alkış sana

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Haber Yorumlarıözer bergin:

Fon konusu unutulsun diye yapılan haberler, emekliye seçim yoksa fazladan kuruş vermezler.

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Haber Yorumlarıbaybars ulu:

Mali yük getirmeden düzenlenecek diyor.Nasıl olacaksa? Yani dağ fare bile doğurmaz...

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Haber YorumlarıÖnder Erbil:

Anlamadım ben 1989 yılı girişli 9985 gün prim ödedim 23.500 TL emekli maaş alıyorum benim maaşım ne kadar olacak. Burda yazan yeni prim kaynakları sürdurebilir SGK için yeni prim ödemeleriden bahsediyor

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Haber YorumlarıAtilla Kamış:

siz ilk önce 5bin günle emekli olana verdiğiniz 23.000 lirayla 11bin günde emekli olan bana vermiş olduğunuz 29.000 TL’yi ayarlayın. onların kök maaşına ilave yapıyorsunuz bize yapmıyorsunuz ahlaksızlık bu

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