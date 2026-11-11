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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yenip yarı finale yükseldi

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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yenip yarı finale yükseldi
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Fenerbahçe Medicana’yı 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Mücadele 26-24, 23-25, 26-28, 25-23 ve 15-9'luk setlerle tamamlandı.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley Çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Halkbank: Matey Kaziyski, Halit Kurtuluş, Darlan Ferreira, Denislav Slavchev Bardarov, Ahmet Samet Baltacı, Murat Yenipazar, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Ömercan Burak Karahan, Sam Deroo, Ertuğrul Gazi Metin, Berat Batın Mergen, Alejandro Rodriguez Fuentes, Yiğit Hamza Aslan.

Başantrenör: Radostin Stoytchev

Fenerbahçe Medicana: Matthew Anderson, Bedirhan Bülbül, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Chinenyeze Barthelemy, Fernando Gil Kreling Cachopa, Beytullah Hatipoğlu (L), Recep Çınar Yağlı (L), Mert Mati, Burutay Subaşı, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Cuci, Muhammed Kaya, Emir Aslan Güner, Caner Dengin.

Başantrenör: Taner Atik

Setler: 26-24, 23-25, 26-28, 25-23, 15-9

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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