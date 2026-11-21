Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 12. haftası 4 maçla devam ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftası 4 maçla devam etti. Cedi Osman Basketbol, Yalova Haremspor'a 69-84 yenilirken Gaziantep Basketbol, Göztepe Isonem'i 65-56 mağlup etti; Kipaş K.B.B. ise MKE Ankaragücü'nü 94-69 yendi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftasına 4 maçla devam edildi.
Ligde bugün oynanan müsabakalar ve sonuçları şu şekilde:
Cedi Osman Basketbol- Yalova Haremspor: 69-84
Gaziantep Basketbol-Göztepe Isonem: 65-56
Kipaş K.B.B.- Mke Ankaragücü : 94-69
Keçiören Belediyesi Bağlum-Büyükçekmece Basketbol: 90-88
Kaynak: AA