Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde Denizli Basket'i evinde 82-79 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Karşıyaka, evinde Denizli Basket'i 82-79 mağlup etti. İlk periyodu 21-23 geride kapatan ev sahibi, devreyi 39-38 önde bitirdi ve üçüncü çeyreği de 64-57 önde geçerek galibiyete ulaştı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Karşıyaka, evinde Denizli Basket'i 82-79 mağlup etti.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Mehmet Şahin, Kaan Büyükçil, Alper Gökçebel
Karşıyaka Basketbol: Briante Weber 18, Ishmael El-Amin 26, Rashard Kelly 2, Yavuz Gültekin, Steven Enoch 13, Muhaymin Mustafa 5, Markel Starks, Hakan Sayılı 12, Yalın Yıldız, Egemen Yapıcı, Yakuba Ouattara 2, Cyril Langevine 4
Başantrenör: Nenad Markovic
Denizli Basket: Brae Ivey 6, Erten Gazi 11, John Meeks 22, Isaiah Miles 4, Mahir Ağva 15, Jhonathan Dunn 5, Mustafa Yılmaz, Marko Pecarski 11, Yaman Alişan, Tyron Brewer, Victor Bailey Jr. 2, Egemen Güven 3
Başantrenör: Zafer Aktaş
1. Periyot: 21-23 (Denizli Basket lehine)
Devre: 39-38 (Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 64-57 (Karşıyaka lehine)
5 faulle çıkan: Erten Gazi (4. Periyot 08.25) (Denizli Basket), Yakuba Ouattara (4. Periyot 09.59) (Karşıyaka)