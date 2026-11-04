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Sinop'ta duman çıkan trafoda 3 sigorta değiştirilerek arıza giderildi

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Sinop'ta duman çıkan trafoda 3 sigorta değiştirilerek arıza giderildi Haber Videosunu İzle
Sinop'ta duman çıkan trafoda 3 sigorta değiştirilerek arıza giderildi
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Sinop'ta bir trafodan yükselen duman üzerine paniğe kapılan çevre sakinleri durumu 112'ye bildirdi. İtfaiyenin incelemesinde yangın olmadığı ve dumanın sigorta arızasından kaynaklandığı belirlendi; YEDAŞ ekipleri arızalı 3 sigortayı değiştirerek sorunu giderdi.

Sinop'ta duman çıkan trafoya hızla müdahale eden ekipler, kısa sürede problemi çözdü.

Olay, saat 12.15 sıralarında Sinop'un Osmaniye Mahallesi Akliman mevkiinde meydana geldi. Bir trafodan gelen ses ve çıkan alevin ardından dumanlar yükseldi. Paniğe kapılan çevre sakinleri, durumu 112'ye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, trafoda inceleme yaptı. Kontrollerde yangın olmadığı, dumanın sigorta arızası nedeniyle çıktığı tespit edildi. Bunun üzerine durum YEDAŞ ekiplerine bildirildi.

Bölgeye gelen YEDAŞ ekipleri, arızanın giderilmesi için çalışma başlattı. Yapılan incelemede arızalandığı belirlenen 3 sigorta, ekipler tarafından değiştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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