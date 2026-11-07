Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aliağa Petkimspor, Trabzonspor'u deplasmanda 91-81 yenerek 7. haftayı kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aliağa Petkimspor, Trabzonspor'u deplasmanda 91-81 yenerek 7. haftayı kazandı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'in 7. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Trabzonspor'u 91-81 yendi. Konuk ekip, üçüncü periyotta farkı 13'e çıkararak mücadeleden galip ayrıldı.

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon, Berk Kurtulmuş

Trabzonspor : Brandon Boston 16, Yeboah 10, Terry 16, Manek 3, Rıdvan Öncel 2, Canaan 12, Keene 16, Yiğit Arslan 2, Tolga Geçim, Yiğit Hamza Mestoğlu, Tillman 4

Aliağa Petkimspor: Thomas 13, Max Abmas 16, Yiğit Onan 15, Pasecniks 3, Hanlan 22, Cook 2, Horton 14, Tibet Görener 3, Ozan Yılmaz, Thomas Akyazılı 3

1. Periyot: 18-19

Devre: 36-40

3. Periyot: 53-60

Beş faulle oyundan çıkan: 39.50 Keene ( Trabzonspor )

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'in 7. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Trabzonspor'u 91-81 yendi.

Karşılaşmada ilk sayı konuk ekipte Thomas'ın dış atışıyla geldi. Trabzonspor İlk 5 dakikayı 10-7 önde geçse de konuk ekip peş peşe bulduğu sayılarla ilk periyodu 19-18 önde tamamladı.

Çekişmeli başlayan ikinci periyotta farkı açmayı başaran Aliağa Petkimspor devreye 40-36 önde girdi.

Üçüncü periyoda daha istekli başlayan konuk ekip 25. dakikada farkı 13'e kadar çıkardı. (41-54) Bordo-mavililer Canaan'ın etkili oyunuyla karşılık vermeye çalışsa da konuk ekip bu periyottan 60-53 önde ayrılmayı başardı.

Dördüncü periyoda Keene'in dışarıdan atışıyla başlayan Karadeniz ekibi taraftarın da desteğini alarak dengeyi yakalamak istedi. Etkili pas oyunu ve Abmas'ın dışarıdan atışlarıyla etkili olan konuk ekip, farkın kapanmasına izin vermedi ve müsabakadan 91-81 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
Annesini 'İçine şeytan girdi' diyerek öldürdü! Cesediyle bir gün aynı evde kaldı

Kan donduran cinayet! Annesini öldürdü, bir gün cesediyle kaldı

18 yaşındaki Ayşe hayatını kaybetti! 3 kişinin durumu kritik

Hayatının baharındaki Ayşe kurtarılamadı, 3 kişi yaşam savaşı veriyor
Edremit'te kamyon otomobili fabrika duvarına sıkıştırdı! Anne ve 10 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Kamyonla duvar arasında kaldılar! Anne ve 10 yaşındaki kızı öldü
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonu! Sadece bir araç ve evden çıkanlara bakın

İstanbul’da 2 ayrı operasyon! Sadece bir araç ve evden çıkanlara bakın
Larsa Pippen beyninde anevrizma tespit edildiğini açıkladı

Ünlü yıldız yakalandığı hastalığı açıkladı
Canlı anlatım: Liderlik maçında neler oluyor neler, 5 gol var tempo süper19

Liderlik maçında 5 gol var! İşte önde olan takım
Bakan Çiftçi'den polislere peş peşe müjdeler! Mesai, maaş ve konut18

Bakan Çiftçi'den polislere peş peşe müjdeler! Her şey değişiyor
Bursasporlu Bayramov'dan inanılmaz hata! Kendi kalesine jeneriklik gol

Hayatının golünü attı! Ama sevinemedi

Eda Ece'den korkutan paylaşım! Apar topar hastaneye koştu

Eda Ece'den korkutan paylaşım! Apar topar hastaneye koştu
16 yaşındaki çocuk, 17 yaşındaki çocuğu öldürdü! Cesedi ormanda bırakıp...

Biri 16 diğeri 17 yaşında! Cesedi ormanda bırakıp...