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Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde Bursaspor'u deplasmanda 86-83 yendi

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Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde Bursaspor'u deplasmanda 86-83 yendi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Karşıyaka, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 86-83 mağlup etti. Karşıyaka bu sonuçla sahadan galibiyetle ayrılırken Bursaspor evinde mağlubiyet aldı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Alper Özgök

Bursaspor Basketbol: Hammonds 4, Liberty 26, Watson 6, Ergi Tıprancı 6, Taylor 15, Moore 13, Buğra Çal, Ömer Can İlyasoğlu, Washington 4, Brown 9

Karşıyaka: Weber 4, El-amin 18, Kelly 18, Yavuz Gültekin 9, Enoch 16, Muhaymin Mustafa 9, Starks 7, Hakan Sayılı 5, Munson, Ouattara

1. Periyot: 19-21

Devre: 39-42

3. Periyot: 57-66

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Karşıyaka, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 86-83 mağlup etti.

Kaynak: AA
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