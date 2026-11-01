Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde Bursaspor'u deplasmanda 86-83 yendi

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde Bursaspor'u deplasmanda 86-83 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Karşıyaka, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 86-83 mağlup etti. Karşıyaka bu sonuçla sahadan galibiyetle ayrılırken Bursaspor evinde mağlubiyet aldı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Alper Özgök
Bursaspor Basketbol: Hammonds 4, Liberty 26, Watson 6, Ergi Tıprancı 6, Taylor 15, Moore 13, Buğra Çal, Ömer Can İlyasoğlu, Washington 4, Brown 9
Karşıyaka: Weber 4, El-amin 18, Kelly 18, Yavuz Gültekin 9, Enoch 16, Muhaymin Mustafa 9, Starks 7, Hakan Sayılı 5, Munson, Ouattara
1. Periyot: 19-21
Devre: 39-42
3. Periyot: 57-66
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Karşıyaka, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 86-83 mağlup etti.
Kaynak: AA