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SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Kaan Büyükçil, Alper Gökçebel

KARŞIYAKA: El Amin 26, Weber 18, Enoch 13, Kelly 2, Yavuz, Mustafa 5, Hakan 12, Ouattara 2, Starks, Langevine 4, Yalın

YUKATEL DENİZLİ BASKET: Meeks 22, Ivey 6, Mahir 15, Miles 4, Erten 11, Baliey 2, Pecarski 11, Egemen 3, Dunn 5, Brewer

1'İNCİ PERİYOT: 21- 23

DEVRE: 39-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-57

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde evinde Yukatel Denizli Basket'le karşı karşıya gelen Karşıyaka, müsabakayı 82-79 kazandı. İlk periyotta üstü olan taraf Denizli Basket, yeşil-kırmızılılara 23-21 üstünlük sağladı. Karşıyaka başa baş geçen ikinci çeyreği 39-38 galip bitirdi. Üçüncü sette daha etkili bir performans ortaya koyan Karşıyaka 65-57'lik avantajla dördüncü sete başladı. Evinde Denizli Basketi 3 sayı farkla, 82-79 yenen Karşıyaka üst sıralara tırmandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı