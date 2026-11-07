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6 maçta 1 galibiyet alan Denizli Basket yarın Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak

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6 maçta 1 galibiyet alan Denizli Basket yarın Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6 maçta 1 galibiyet alan Yukatel Denizli Basket, yarın saat 13.00'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda zirve ortağı Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. Bahçeşehir Koleji ise ligde 6 maçın 5'ini kazanmış durumda.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 6 maçta 1 galibiyetle yetinerek alt sıralarda kalan Yukatel Denizli Basket yarın zirve ortağı Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Bahçeşehir Koleji bu sezon ligde çıktığı 6 maçın 5'ini kazanmayı başardı. İlk kez Avrupa arenasında da yer alan Denizli Basket hafta içinde FIBA Europe Cup'ta Bakken Bears'a evinde yenilmişti. Denizli temsilcisi bu mücadelenin ardından 11 Kasım Çarşamba günü BC Prievidza deplasmanına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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