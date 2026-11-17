Kupa Voley'de çeyrek finaller yarın başlıyor, VakıfBank dörtlü finale kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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2027 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final maçları yarın ve 19 Kasım Perşembe günü oynanacak. Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 eleyen VakıfBank dörtlü finale adını yazdırırken diğer takımlar da belli olacak.
2027 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final maçları, yarın ve 19 Kasım Perşembe günü oynanacak.
Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1'lik skorla eleyen VakıfBank'tan sonra adını dörtlü finale yazdıracak diğer takımlar da belli olacak.
Tek maç üzerinden oynanacak eşleşmelerin programı şöyle:
Yarın:
16.30 Fenerbahçe Medicana-Türk Hava Yolları (TVF Burhan Felek Vestel)
19.00 Eczacıbaşı Peron İstanbul-Aras Kargo (Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta)
19 Kasım Perşembe:
19.00 Zerenspor-Galatasaray Daikin (TVF Ziraat Bankkart)
Kaynak: AA