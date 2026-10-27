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Aynı otomobili 7 kurgu kazada kullandılar! Sigorta şirketlerini dolandıran şebekeye 58 tutuklama

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Aynı otomobili 7 kurgu kazada kullandılar! Sigorta şirketlerini dolandıran şebekeye 58 tutuklama Haber Videosunu İzle
Aynı otomobili 7 kurgu kazada kullandılar! Sigorta şirketlerini dolandıran şebekeye 58 tutuklama
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Adana merkezli 7 ilde düzenlenen sigorta dolandırıcılığı operasyonunda 58 şüpheli tutuklandı, 28 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Kiralık sürücülerle 77 kurgu kaza yaptığı öne sürülen şebekenin 98 aracı kullanarak sigorta şirketlerini yaklaşık 25 milyon TL zarara uğrattığı, bir otomobilin ise 7 farklı kazada kullanıldığı belirlendi.

  • Adana merkezli 7 ilde düzenlenen sigorta dolandırıcılığı operasyonunda 58 şüpheli tutuklandı, 28 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
  • Şebekenin 98 farklı aracı 77 kurgu kazada kullanarak sigorta şirketlerini yaklaşık 25 milyon TL zarara uğrattığı öne sürüldü.
  • Bir otomobilin 7 farklı kurgu kazada kullanıldığı, bir aracın ise 5 farklı kişiye satılmış gibi gösterilerek her defasında farklı sigorta şirketlerinden zorunlu trafik sigortası yaptırıldığı tespit edildi.

Adana merkezli 7 ilde düzenlenen ve 58 şüphelinin tutuklandığı sigorta dolandırıcılığı operasyonunun yeni detayları ortaya çıktı. Şebekenin, araç sahipleriyle anlaşarak kiralık sürücülerle kurgu kazalar yaptığı, 98 farklı aracı 77 kazada kullanarak sigorta şirketlerini yaklaşık 25 milyon TL zarara uğrattığı öne sürüldü. Bir otomobilin ise 7 farklı kurgu kazada kullanıldığı belirlendi.

4 YIL SÜREN TAKİPLE DEŞİFRE EDİLDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2022 yılında şebekeye yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 4 yıl süren teknik ve fiziki takipte şüphelilerin çalışma yöntemleri tek tek deşifre edildi. Yapılan incelemelerde bir otomobilin 7 farklı kurgu kazada kullanıldığı tespit edildi. Ayrıca bir aracın 5 farklı kişiye satılmış gibi gösterildiği ve her defasında farklı sigorta şirketlerinden zorunlu trafik sigortası yaptırıldığı tespit edildi.

KİRALIK SÜRÜCÜLERLE KAZA KURGULADILAR

Şebekenin kurgu kazalarda "kiralık sürücü" kullandığı da ortaya çıktı. İddiaya göre şüpheliler, araç sahipleriyle anlaşarak temin ettikleri araçlara kiralık sürücüler buldu ve planlanan noktalarda kazalar gerçekleştirdi.

Şüphelilerin kaza öncesinde sokaklarda keşif yaptığı, güvenlik kameralarının görmediği noktaları belirledikten sonra kazaları gerçekleştirdiği tespit edildi. Ancak şüpheliler keşiflerine rağmen yine de kameralara yakalandı. Kaza sonrası tutanaklarıyla anlaşmalı kaportacılara götürülen araçların, anlaşmalı eksperler aracılığıyla onarılmış gibi gösterildiği öne sürüldü. Sigorta şirketlerinden ödeme alındıktan sonra paranın şebeke üyeleri arasında paylaştırıldığı belirlendi.

Bu yöntemle 77 kurgu kazada 98 farklı aracın kullanıldığı ve yaklaşık 25 milyon TL haksız kazanç sağlandığı öne sürüldü.

EKSPERLER VE KAPORTACILAR DA TUTUKLANDI

Adana merkezli Kayseri, Kahramanmaraş, Konya, Çankırı, Kastamonu ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonun ardından 58 şüpheli tutuklanırken, 28 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Tutuklananlar arasında sigorta acentesi sahibi ve çalışanları, eksperler, kaportacılar, kiralık sürücüler ile araç sahiplerinin de bulunduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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