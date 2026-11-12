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Barmer Başkanı Straub, zayıflama iğnelerinin sigorta kapsamına alınacağını düşünüyor

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Barmer Başkanı Straub, zayıflama iğnelerinin sigorta kapsamına alınacağını düşünüyor
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Almanya'da obezite tedavisinde kullanılan zayıflama iğnelerinin yasal sağlık sigortalarınca karşılanması gündeme geldi. Barmer Başkanı Straub, bu ilaçların gelecekte kapsama alınabileceğini ve hastalardan önceden diyet-spor şartı aranmaması gerektiğini söyledi.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya'da obezite tedavisinde kullanılan zayıflama iğnelerinin yasal sağlık sigortaları tarafından karşılanması gündeme geldi. Barmer Sağlık Sigortası Başkanı Christoph Straub, bu ilaçların gelecekte sağlık sigortası kapsamına alınabileceğini belirterek, hastaların tedaviye başlamadan önce diyet ve spor yaparak kilo vermeyi denemiş olma şartına tabi tutulmaması gerektiğini söyledi.

Şu anda yaşam tarzına yönelik ilaçlar olarak değerlendirildikleri için yasal sağlık sigortaları tarafından karşılanmayan zayıflama iğneleri hakkında konuşan Straub, bu ilaçların obezite tedavisinde önemli bir seçenek olabileceğini ifade etti. Straub, "Zayıflama iğnelerinin de bir tedavi seçeneği olarak sağlık sigortası kapsamına alınacağını düşünüyorum" dedi. Ancak ilaçların karşılanmasının sağlık sistemine önemli bir mali yük getirebileceğine dikkat çekerek, fiyatların tedavinin sağladığı faydaya göre belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Straub, ciddi obezite sorunu yaşayan hastaların zayıflama iğnesi kullanabilmek için önceden diyet ve spor yoluyla kilo vermeyi denediklerini ve başarısız olduklarını kanıtlamak zorunda bırakılmamaları gerektiğini savundu.

Obezite nedeniyle yapılan cerrahi müdahalelerde de artık böyle bir ön koşul aranmadığını hatırlatan Straub, aynı yaklaşımın ilaç tedavisinde de uygulanması gerektiğini belirtti. Görüşünü kanser tedavisi üzerinden örneklendiren Straub, sigara içen bir hastanın bronş kanseri ameliyatı olabilmesi için önceden sigarayı bırakmasının şart koşulmadığını söyledi.

Almanya'da zayıflama iğnelerinin yasal sağlık sigortaları tarafından karşılanmasına ilişkin henüz genel bir uygulama bulunmadığını belirten Straub, zayıflama iğnelerinin herkes için uygun olmadığının da altını çizdi. Bu ilaçların yalnızca gerekli görülen hastalarda, doktor değerlendirmesi sonucunda kullanılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: ANKA
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