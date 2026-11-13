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Koleksiyonu ortaya çıktı! İşçilere tazminatı çok gören patronunun lüks sevdası

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Koleksiyonu ortaya çıktı! İşçilere tazminatı çok gören patronunun lüks sevdası
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İzmir'de işçilerin hayatını kaybettiği HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nın sahibi Mehmet Rüştü Başaran hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşçilere daha az kıdem tazminatı ödemek için sigorta giriş çıkışı yaptırdığı öne sürülen Başaran'ın, aralarında sınırlı sayıda üretilmiş modellerin de bulunduğu 80'den fazla lüks otomobile sahip olduğu iddia edildi. Koleksiyonun toplam değerinin ise 30 milyon euroyu (yaklaşık 1,67 milyar TL) aştığı belirtildi.

  • İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da meydana gelen patlamada 18 işçi hayatını kaybetti, 15 işçi yaralandı.
  • Soruşturma kapsamında 9 şüpheli tutuklandı, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran hakkında ev hapsi kararı verildi.
  • Başaran'ın 80'den fazla lüks otomobilden oluşan ve değeri 30 milyon euroyu aşan bir koleksiyona sahip olduğu iddia edildi.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda 18 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. İşçilerin kıdem tazminatlarını düşürmek amacıyla sigorta giriş çıkışı yaptırdığı öne sürülen Başaran'ın, değeri 30 milyon euroyu aşan ve 80'den fazla lüks otomobilden oluşan bir koleksiyona sahip olduğu iddia edildi.

18 İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ FABRİKANIN PATRONU HAKKINDA YENİ İDDİA

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da meydana gelen ve 18 işçinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin soruşturma sürerken şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran hakkında dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Soruşturma kapsamında 9 şüphelinin tutuklandığı, Başaran hakkında ise ev hapsi kararı verildiği belirtilmişti. Fabrikada çalışan işçilerin kıdem tazminatlarını azaltmak amacıyla sigorta giriş çıkışlarının yapıldığı iddialarının ardından bu kez Başaran'ın lüks otomobil koleksiyonu tartışma konusu oldu.

80'DEN FAZLA LÜKS OTOMOBİL

Sabah gazetesinin haberine göre Başaran'ın 80'den fazla lüks otomobilden oluşan özel bir koleksiyona sahip olduğu iddia edildi. Koleksiyonda, dünyada sınırlı sayıda üretilen ve otomobil tutkunlarının yakından takip ettiği nadir süper spor modellerin de bulunduğu öne sürüldü.

KOLEKSİYONUN DEĞERİ 30 MİLYON EUROYU AŞIYOR

Uluslararası lüks otomobil ve koleksiyon araçları platformu Agent4Stars'ta yer aldığı belirtilen bilgilere göre, Başaran'a ait olduğu öne sürülen otomobil koleksiyonunun toplam değeri 30 milyon euronun üzerinde... Bu tutarın yaklaşık 1 milyar 672 milyon 825 bin 500 liraya karşılık geldiği belirtilirken koleksiyonda özel üretim ve nadir bulunan otomobillerin yer aldığı aktarıldı.

SINIRLI SAYIDA ÜRETİLMİŞ MODELLER

Başaran’ın lüks koleksiyonunda bulunduğu öne sürülen sınırlı sayıda üretilen modellerin de bulunduğu araçlar ise şöyle;

İŞÇİLERİN SİGORTA GİRİŞ ÇIKIŞLARI DA TARTIŞMA KONUSU

Başaran hakkında daha önce de fabrikada çalışan işçilerin kıdem sürelerini düşürmek ve daha az tazminat ödemek amacıyla sigorta giriş çıkışı yaptırıldığı iddiası ortaya atılmıştı. Söz konusu iddialar henüz kesinleşmezken 18 işçinin hayatını kaybettiği facianın ardından gündeme gelen lüks otomobil koleksiyonu, fabrika yönetimine ilişkin tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

FABRİKADAKİ PATLAMADA 18 İŞÇİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

9 Kasım'da İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nın çelikhane bölümünde bakım çalışmaları sırasında patlama meydana gelmişti. Aktarılan bilgilere göre elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen çalışma sırasında tavan vincinin koparak ocağa düşmesiyle başlayan olayda, kopan parçalar doğalgaz hattına isabet etmiş ve yangın çıkmıştı. Faciada 18 işçi hayatını kaybetmiş, 15 işçi de yaralanmıştı. Patlamanın kesin nedeninin ve olası ihmallerin belirlenmesi amacıyla teknik inceleme başlatılmıştı.

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Kaynak: Haberler.com
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Haberler.com
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıErdal Ozkan:

şimdi bu adam serbestmi degilmi .bunun mal varlığına el konulacak mi yoksa devammi dencek ?

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Haber YorumlarıTurgut Yıldız:

mal varlığını almak hapise atmak çözüm değil ölen kişilerin ailelerine ömüt boyu bakması lazım. Bunun için yüklü bir tazminat ödemesi gerekiyor.Tamam herşey para değil ama ölenlerin çocukları okuyacak babasız büyüyecek Anneleri herşeyi olmayaya çalışacaklar. o yüzden para ödemesi önemli fakat yıllarca mahkeme sürerse bir anlamı olmaz

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Haber Yorumlarıİnr:

Bu devirde yandaşsa haracını veriyorsa bişey olmaz

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Haber YorumlarıTurgut Yıldız:

ondan sonra işçiye gelince asgari ücret yoksa batarız diyip bir kaç yalamayı gaza getirip işçi ile karşı karşıya getirirler. ölümlü kazada kıdem ve diğer tazminat haricinde ailesi mağdur olduğu için tazminat ödemek zorunda.

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Haber YorumlarıErdinç Tek:İlk yorumu

19 can gitti ev hapsi verildi Kartal kaya faciasındakiler agırlaştırılmış muebbet adalet

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Ekmek parası kazanmak için ölüm riskiyle ağır işlerde çalışan babaların kıymeti iyi bilinsin. adamın babası gökdelenin 32. katında sıva yapıyor, cam siliyor oğlu da dizilerde baş rol oynayan vurup asıp kesenleri kahraman sanıyor. Evinizdeki kahraman babalara sahip çıkın yaşarken kıymetini bilin. Bugün dargın olup babasının elini öpemeyen evlat yarın göz yaşları içinde toprağını öper.

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