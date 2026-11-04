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Karşıyaka, Kendall Munson ile yollarını ayırdı, oyuncu Konya BŞB'ye transfer oldu

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Karşıyaka, Kendall Munson ile yollarını ayırdı, oyuncu Konya BŞB'ye transfer oldu
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki İzmir temsilcisi Karşıyaka, sezon başında kadrosuna kattığı yabancı oyunculardan Kendall Munson ile yollarını ayırdı. Karşıyaka formasıyla 6 maçta 1.8 sayı ortalaması tutturan Munson, Konya BŞB'ye transfer oldu.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki İzmir temsilcisi Karşıyaka, sezon başında kadrosuna kattığı yabancı oyunculardan Kendall Munson ile yollarını ayırdı. Ligde kadrosuna 8 yabancı transferi yapan yeşil-kırmızılılar, Munson'un gönderilmesiyle ilgili, "2026-27 sezonunun başında takımımıza katılan Kendall Munson ile yollarımız ayrılmıştır. Kendall'a takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında kendisine başarılar dileriz" açıklamasını yaptı. Karşıyaka formasıyla geride kalan 6 maçta 1.8 sayı, 1.5 ribaund ortalamaları tutturan 25 yaşında, 2.06 boyundaki uzun, Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Konya BŞB'ye transfer oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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