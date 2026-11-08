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Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde yarın saat 19.00'da Beşiktaş'ı ağırlayacak

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Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde yarın saat 19.00'da Beşiktaş'ı ağırlayacak
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, yarın saat 19.00'da Beşiktaş'ı taraftarı önünde ağırlayacak. Ligde 6 haftada 3 galibiyet, 3 mağlubiyet elde eden iki takımın mücadelesinde Karşıyaka, geçen hafta deplasmanda Bursaspor'u yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka yarın saat 19.00'da ezeli rakiplerinden Beşiktaş'ı taraftarı önünde ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki oynanacak karşılaşmanın biletleri öğrenci 300, tam 750, VIP 5 bin, 7 bin 500, 10 bin, saha kenarı 25 bin TL'den satışa sunulmuştu.

Ligde bu sezon iki takımda 6 haftada 3 galibiyet, 3 mağlubiyet elde etti. Beşiktaş hafta içinde cuma günü EuroLeague'de Zalgiris Kaunas'a İstanbul'da yenildi. Bu sezon Fenerbahçe maçının ardından taraftarıyla ikinci kez Beşiktaş randevusunda buluşacak Karşıyaka kazanıp çıkışını sürdürmek istiyor. Geçen hafta Bursaspor'u deplasmanda yenen yeşil-kırmızılı ekip yabancılarından Kendall Munson'la yollarını ayırmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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