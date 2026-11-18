Fenerbahçe Medicana, THY'yi 3-0 yenerek Kupa Voley'de Dörtlü Final'e yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Medicana, Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Türk Hava Yolları'nı 25-17, 25-16 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla organizasyonda Dörtlü Final'de mücadele etme hakkı kazandı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erol Akbulut, Alper Bulut
Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Jack-Kısal, Vargas, Ana Cristina (Gizem Örge, Castillo, Hande Baladın, Saliha Şahin)
Türk Hava Yolları : Milenkovic, Baijens, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Beyza Arıcı, Lazareva (Melis Yılmaz, Degradi, Buse Melis Kara, Nazlı Eda Kafkas, Bahar Akbay)
Setler: 25-17, 25-16, 25-20
Süre: 76 dakika (23, 25, 28)
Fenerbahçe Medicana, Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final mücadelesinde Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, Dörtlü Final'de mücadele etme hakkı kazandı.