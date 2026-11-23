Galatasaray Körfez Basket maçı tekrar edilecek mi sorusu, kulübün açıklamasının ardından basketbolseverlerin gündemine oturdu. 14 Kasım 2026'da oynanan ve Körfez Basket'in 82-81 kazandığı maç için Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) şu ana kadar tekrar kararı vermedi. Galatasaray, 16 Kasım'da federasyona resmi başvuruda bulunduğunu, ancak maçın tekrarına karar verilmediğini ve tatmin edici bir açıklama yapılmadığını belirterek TBF'yi yetkisini kullanmaya çağırdı.

GALATASARAY KÖRFEZ BASKET MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray MCT Technic ile Biotekno Körfez Basket arasında 14 Kasım 2026'da oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçı, ev sahibi Körfez Basket'in 82-81'lik galibiyetiyle sona ermişti. Karşılaşma tek sayı farkla sonuçlanmıştı.

GALATASARAY KÖRFEZ BASKET MAÇINDA NE OLDU?

Galatasaray'ın açıklamasına göre kulüp, maçın resmi sayı cetvelini, oyun akışı kayıtlarını ve yayın görüntülerini ayrıntılı şekilde inceledi. Sarı kırmızılılar bu incelemede Körfez Basket'in hanesine sahada kazanılmamış 1 sayının yazıldığını tespit ettiklerini öne sürdü.

Galatasaray, tek sayı farkla biten bir maçta rakibe fazladan yazılan bir sayının maçın sonucunu doğrudan etkilediğini savundu. Kulüp, bunun bir hakem yorumu ya da tartışmalı bir pozisyon olmadığını, resmi kayıtlarla ortaya konulmuş somut bir usulsüzlük olduğunu ifade etti.

GALATASARAY KÖRFEZ BASKET MAÇI TEKRAR EDİLECEK Mİ?

Şu an için maçın tekrar edilmesine yönelik bir karar bulunmuyor. Galatasaray, 16 Kasım 2026'da Türkiye Basketbol Federasyonu'na resmi başvuru yaptığını, ancak aradan geçen sürede maçın tekrarına karar verilmediğini açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüp, Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı'nın 54.2. maddesine dikkat çekti. Bu maddeye göre itiraz edilmemesi ya da itirazın usulden geçerli bulunmaması halinde maç sonucu kesinleşiyor. Ancak aynı madde, itiraz edilmemesinin TBF'nin doğrudan müdahalesine engel olmadığını da düzenliyor. Galatasaray, federasyonun bu yetkiyi kullanarak maçın tekrarına derhal karar vermesini istedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan Galatasaray'ın açıklamasına ilişkin henüz bir yanıt gelmedi.

GALATASARAY'DAN TBF'YE SERT TEPKİ

Galatasaray'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bir sayı farkla sonuçlanan bir karşılaşmada, rakibin hanesine fazladan yazılan bir sayı, maçın sonucuna doğrudan müdahale edilmesi anlamına gelmektedir. Bu durum ne bir hakem yorumu ne de tartışmalı bir pozisyondur. Ortada resmi kayıtlarla ortaya konulmuş, somut ve ölçülebilir bir usulsüzlük bulunmaktadır."

Kulüp, federasyona şu soruyu yöneltti:

"Sahada kazanılmadığı kayıtlarla ortaya konulan bir sayı üzerinden ilan edilen maç sonucunu hangi gerekçeyle geçerli kabul ediyorsunuz?"

GALATASARAY HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATACAK

Galatasaray, meselenin yalnızca kulübün hakkıyla sınırlı olmadığını, Türkiye Kupası'na katılım sıralamasını, play-off eşleşmelerini ve ligin sportif dengelerini doğrudan ilgilendiren bir güvenilirlik sorunu olduğunu vurguladı. Sarı kırmızılı kulüp, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için hukuki süreçleri sonuna kadar takip edeceğini duyurdu.