Galatasaray MCT Technic, Aliağa Petkimspor'u 81-64 yenerek 5. galibiyetini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray MCT Technic, sahasında Aliağa Petkimspor'u 81-64 yendi. Bu sonuçla Galatasaray ligde galibiyet sayısını 5'e çıkarırken Aliağa Petkimspor 4. kez mağlup oldu.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Galatasaray MCT Technic: Robinson 6, Şehmus Hazer 14, Nikolic 9, Metu 11, Ballo 3, Berkan Durmaz 3, Smailagic 8, Buğrahan Tuncer 9, Pierre 7, Simpson 11, Efe Şekeroğlu
Aliağa Petkimspor: Thomas 7, Cook 2, Yiğit Onan 8, Pasecniks 15, Hanlan 3, Horton 14, Abmas 9, Tibet Görener 3, Thomas Akyazılı 3, Ozan Yılmaz, Osman Nurveren
1. Periyot: 29-19
Devre: 42-41
3. Periyot: 65-55
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray MCT Technic, sahasında Aliağa Petkimspor'u 81-64 yendi.
Bu sonuçla Galatasaray, ligde galibiyet sayısını 5'e çıkarırken Aliağa Petkimspor ise 4. kez mağlup oldu.