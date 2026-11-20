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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), " Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinin Yasal Defterlerinin Elektronik Ortamda Günlük Olarak Sunulmasına İlişkin Genelge" yayımladı.

SEDDK'nin internet sitesinde duyurulan genelge, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin yasal defterlerinin kurum tarafından yürütülen gözetim ve denetim faaliyetleri kapsamında elektronik ortamda temin edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yayımlandı.

Genelgenin kapsamı, Türkiye'de kurulmuş sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile yurt dışında kurulmuş sigorta ve reasürans şirketlerinin Türkiye'deki teşkilatları olarak belirlendi.

Buna göre, ilgili şirketler bilançolarında yer alan "10. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar" ile "11. Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar" hesap gruplarında izlenen varlıklarını IBAN veya ISIN kodu gibi ayrıntılarla yasal defterlerinde izlenebilir hale getirecek.

Şirketler, söz konusu varlıklara ilişkin tüm işlemleri aynı gün içinde yasal defterlerinde gösterecek. Yasal defterlerde yapılan hatalı kayıtlar silinemeyecek ve değiştirilemeyecek, yalnızca yeni bir kayıtla düzeltilebilecek.

Ayrıca şirketler, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından sağlanacak altyapı üzerinden bu varlıkları ve kurumca belirlenecek diğer varlıkları, kurumun belirlediği yöntem ve formatta sürekli erişime hazır hale getirecek.

Söz konusu genelge 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA