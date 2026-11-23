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BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç 92-88 bitti. Beşiktaş Fuzul, 22 Kasım 2026'da Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Akatlar'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde Fenerbahçe Tarfin'i ağırladı ve ilk yarıyı 54-35 önde bitirdiği derbiyi, ikinci yarıda rakibinin farkı eritmesine rağmen 4 sayı farkla kazandı.

MAÇ NASIL GEÇTİ?

Beşiktaş maça hızlı başladı. Soyunma odasına 19 sayı önde giren ev sahibi, üçüncü periyodun başında Fenerbahçe Tarfin'in daha etkili oynamasıyla farkın kısa sürede 14 sayıya (55-41) indiğini gördü. Son çeyrekte fark daha da azaldı. Yine de öne geçmeye yetmedi.

MAÇIN EN SKORERİ KİM OLDU?

Fenerbahçe Tarfin'den Talen Horton-Tucker, 34 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Beşiktaş'ta en çok sayıyı 21 sayıyla Scottie Wilbekin attı, Furkan Korkmaz da 13 sayıda kaldı.

FUZUL VE TARFİN NE DEMEK?

İkisi de takım adı. İki kulübün erkek basketbol takımları bu sezon sponsor adlarıyla oynuyor: Fenerbahçe'nin takımı Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş'ınki Beşiktaş Fuzul. Fenerbahçe'nin takımı önceki sezonlarda Fenerbahçe Beko adını taşıdığı için derbi Google'da hâlâ "Beşiktaş Fenerbahçe Beko" diye de aranıyor.

FENERBAHÇE TARFİN'İN SON MAÇLARI NASILDI?

Derbiden önceki hafta ligde Anadolu Efes'i 15 sayı geriden gelip 2 sayı farkla yenen Fenerbahçe Tarfin, 19 Kasım'da EuroLeague'de deplasmanda Olimpia Milano'ya 78-70 kaybetmişti. Beşiktaş yenilgisi, takımın dört gün içindeki ikinci mağlubiyeti oldu.