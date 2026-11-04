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Aliağa Petkimspor, 18 yaşındaki Ahmet Kerim Andıç'a profesyonel sözleşme imzalattı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Aliağa Petkimspor, 18 yaşındaki Ahmet Kerim Andıç ile profesyonel sözleşme imzaladı. Kulüp, 2,17 metre boyundaki ve 16 Yaş Altı Milli Takım forması giymiş genç oyuncunun potansiyeline güvendiğini duyurdu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 18 yaşındaki Ahmet Kerim Andıç ile profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ahmet Kerim Andıç ile profesyonel sözleşme imzaladık. 16 Yaş Altı Milli Takım forması giymiş, 2,17 metre boyundaki genç oyuncumuzun potansiyeline güveniyor, gelişim yolculuğunda yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz." denildi.

Kaynak: AA
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