Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 12. hafta oynanan 3 maçla tamamlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 12. haftası, oynanan 3 karşılaşmayla tamamlandı. OGM Ormanspor, Finalspor ve Konya Büyükşehir Belediyespor, rakiplerini yenerek haftayı galibiyetle kapattı.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftası, oynanan 3 karşılaşmayla tamamlandı.
Ligde bugün oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor: 81-93
Finalspor-Mersinspor: 84-65
Darüşşafaka- Konya Büyükşehir Belediyespor: 82-84
Kaynak: AA