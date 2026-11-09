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Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde evinde Beşiktaş'ı 84-83 mağlup etti

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Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında evinde Beşiktaş'ı 84-83 mağlup etti. Mustafa Kemal Atatürk Salonu'nda oynanan mücadeleyi bir sayı farkla kazanan Karşıyaka, haftayı galibiyetle tamamlarken Beşiktaş sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Karşıyaka, evinde Beşiktaş'ı 84-83 mağlup etti.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Tolga Akkuşoğlu

Karşıyaka Basketbol: Muhaymin Mustafa 2, Briante Weber 12, Xavier Munford, Markel Starks 13, Ishmael El-Amin 15, Rashard Kelly 13, Hakan Sayılı 5, Yavuz Gültekin 9, Steven Enoch 12, Yakuba Ouattara 3

Başantrenör: Nenad Markovic

Beşiktaş: Devon Dotson 12, Lonnie Walker IV 17, Metecan Birsen 3, Anthony Brown 6, Ante Zizic 8, Berk Uğurlu 2, Conor Morgan 7, Yağız Aksu, Scottie Wilbekin 10, Eugene Omoruyi 2, Furkan Korkmaz 8, Wenyen Gabriel 8

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

1. Periyot: 22-17 (Beşiktaş lehine)

Devre: 40-38 (Karşıyaka lehine)

3. Periyot: 59-52 (Beşiktaş lehine)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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