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Aliağa Petkimspor, A.Efes'e 87-77 yenildi; Orhun Ene enerjiyi yetersiz buldu

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Aliağa Petkimspor, A.Efes'e 87-77 yenildi; Orhun Ene enerjiyi yetersiz buldu
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında A.Efes'e 87-77 mağlup oldu. Başantrenör Orhun Ene, özellikle üçüncü periyotta kötü oynadıklarını ve sahadaki enerjilerinin maçı kazanmak için yeterli olmadığını söyledi.

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Orhun Ene, "Sahadaki enerjimiz maçı kazanmak için yeterli değildi" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Aliağa Petkimspor sahasında A. Efes'e 87-77 mağlup oldu. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Orhun Ene, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün kötü oynadık, özellikle de üçüncü periyotta. Geriye düştükten sonra ritmimizi artırsak da bu periyoda daha sert başlamamız gerekiyordu. O bölümde oluşan fark maçın sonuna kadar sürdü. Maçın başında basit hatalar yapmasaydık bugün daha farklı bir görüntü ortaya koyabilirdik. Ancak sahadaki enerjimiz maçı kazanmak için yeterli değildi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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