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Gümüşhane'de şantiyeden kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hasanbey Mahallesi'ndeki TOKİ inşaatı şantiyesinden 687 bin lira değerinde bakır elektrik kablosu ve sigorta malzemelerinin çalınması üzerine soruşturma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çaldıkları malzemeleri il dışında hurdacıya sattıkları belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe, "nitelikli hırsızlık", "iş yeri dokunulmazlığının ihlali" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA