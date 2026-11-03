Aliağa Petkimspor evinde Anadolu Efes'e 87-77 yenilerek 3 galibiyette kaldı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor üst üste iki deplasman galibiyetinin ardından evinde güçlü rakibi Anadolu Efes'e 87-77 mağlup olmaktan kurtulamadı. Maçta rakibiyle başa baş bir oyun sergileyen Petkimspor üçüncü periyotta geriye düştekten sonra farkı kapatamadı. Ligde 6 hafta sonunda 3 galibiyette kalan Petkim'de antrenör Orhun Ene, "Özellikle üçüncü periyotta kötü oynadık. Geriye düştükten sonra ritmimizi artırsak da bu periyoda daha sert başlamamız gerekiyordu. O bölümde oluşan fark maçın sonuna kadar sürdü. Maçın başında basit hatalar yapmasaydık bugün daha farklı bir görüntü ortaya koyabilirdik. Ancak sahadaki enerjimiz maçı kazanmak için yeterli değildi" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı