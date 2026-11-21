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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "15 farklı sigorta primi teşviki, destek ve indirimleri ile kayıtlı istihdamımızı güçlendirdik. Bu yılın Ocak- Ağustos ayları arasında toplam 301.3 milyar TL'den fazla teşvik sağladık" dedi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güçlü istihdam ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda çalıştıklarını ifade etti. Dezavantajlı grupların işgücüne katılımını desteklediklerini belirten Işıkhan, 15 farklı sigorta primi teşviki, destek ve indirimle kayıtlı istihdamı güçlendirdiklerini kaydetti.

Yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararlar kapsamında uygulanan teşviklerden aylık ortalama 385 bin sigortalının yararlandığını ve 26,2 milyar lira destek sağlandığını aktaran Işıkhan, genç, kadın ve mesleki belge sahibi kişilerin istihdamına yönelik sigorta primi teşviki kapsamında ise aylık ortalama 390 bin sigortalı için 23,3 milyar lira teşvik verildiğini belirtti.

Işıkhan, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarında işveren hissesi üzerinden uygulanan 2 puanlık, imalat sektöründe ise 5 puanlık indirimden aylık ortalama 11 milyon sigortalının yararlandığını ve 161,9 milyar lira teşvik sağlandığını da ifade etti.

Işıkhan şu ifadelere yer verdi:

"Güçlü istihdam, güçlü Türkiye hedefimiz için gayretle çalışıyoruz. Kadınlar, gençler ve engelli vatandaşlarımız başta olmak üzere dezavantajlı grupların işgücüne katılımlarını destekliyoruz. 15 farklı sigorta primi teşviki, destek ve indirimleri ile kayıtlı istihdamımızı güçlendirdik. Bu yılın Ocak-Ağustos ayları arasında toplam 301.3 milyar TL'den fazla teşvik sağladık."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı