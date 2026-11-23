CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı Peron yarın Tent Obrenovac'ı ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eczacıbaşı Peron İstanbul, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi dördüncü turunun ilk haftasında yarın sahasında Sırbistan temsilcisi Tent Obrenovac ile karşılaşacak. Maç, HDI Sigorta Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak; turuncu-beyazlı takım D Grubu'nda yer alıyor.
Eczacıbaşı Peron İstanbul Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi dördüncü turunun ilk haftasında yarın sahasında Sırbistan temsilcisi Tent Obrenovac ile karşılaşacak.
Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede Ivaylo Ivanov (Bulgaristan) ile Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn) hakem ikilisi görev alacak.
Turuncu-beyazlı takım, Tent Obrenovac, İtalya'nın Savino Del Bene ve Azerbaycan'ın Turan Tovuz takımları ile D Grubu'nda yer alıyor.
Eczacıbaşı Peron, Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon oynanan Türk finalinde VakıfBank'a yenilerek turnuvayı 2. basamakta tamamlamıştı.