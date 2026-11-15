Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mersin'de 50 kişiyi dolandıran şüpheliler de dahil 10 kişi tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'de 50 kişiyi dolandıran şüpheliler de dahil 10 kişi tutuklandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de sigorta acentesi üzerinden 50 vatandaşı 3 milyon 800 bin lira dolandırdığı belirlenen 11 şüpheliden 6'sı ve yasa dışı bahis paneli yönettiği belirlenen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonlarda toplam 10 kişi tutuklanırken 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Mersin'de sigorta acentesi aracılığıyla 50 vatandaşı 3 milyon 800 bin lira dolandırdığı tespit edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Yasa dışı bahis paneli yönettikleri ve banka hesapları üzerinden para transferi yaptıkları belirlenen 5 şüpheliden 4'ü de tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir ilçesinde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik çalışma başlattı. 11 Kasım 2026 tarihinde başlayan ve devam eden operasyonlarda iki ayrı çalışma gerçekleştirildi.

İlk operasyonda, sigorta acentesi aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin 50 vatandaşı toplam 3 milyon 800 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Operasyonun devamında ise nitelikli dolandırıcılık suçlarından 24 yıl 5 ay ve 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerine ait panelleri yönettikleri, ücret karşılığında set halinde banka hesapları topladıkları ve bu hesaplara gelen para transferlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.

10 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sorgulanan toplam 16 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nitelikli dolandırıcılık suçundan sevk edilen 11 şüpheliden 5'i hakkında adli kontrol kararı verilirken, 6 şüpheli tutuklandı. Yasa dışı bahis paneli yöneticisi oldukları belirlenen 5 şüpheliden 1'i hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 4 şüpheli tutuklandı.

Böylece operasyonlar kapsamında toplam 10 şüpheli tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Emin Günenç'ten dizi sektöründeki krize yorum: Oyuncular gerekeni yapsın

Ünlü oyuncu sektördeki krizi anlattı: 30 yıldır böylesi görülmedi
Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı! 1 kadın ağır yaralandı

Eğlencenin sonu bekledikleri gibi olmadı! 1'i yaşam savaşı veriyor
Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Murat Aygen'den şaşırtan itiraf! Meğer diziyi hiç bilmiyormuş

Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı, itirafıyla herkesi şaşırttı!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17 yaşındaki genci defalarca kez bıçakladılar! Gözü dönmüş caniler bir eve ateş düşürdü

Gözü dönmüş caniler bir eve ateş düşürdü
Nişanında davulu eline aldı, eğlencenin dozunu artırdı45

Gelin adayı eğlencenin dibine vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC’nin 43. kuruluş yıl dönümü mesajı: Kıbrıs bizim milli davamızdır

Erdoğan'dan Kıbrıs için çok net mesaj! Dünyaya bu sözlerle seslendi
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi! 9 bin 441 TL cezası var32

Türkiye'de bu görüntü artık tarih oluyor!
Fırat Nehri'nin yatağı kurudu, Roma dönemi mağaraları ortaya çıktı

Su seviyesi düşünce gün yüzüne çıktı! İlk kez görülüyor
ABD'de işler çığırından çıktı! 875 uçuş daha iptal edildi, Beyaz Saray alarma geçti23

Kaos büyüyor! Haberler art arda gelince Beyaz Saray alarma geçti
14 yıllık kayıp dosyasında 5 tutuklama! Cinayetin sırrı çene kemiğiyle çözüldü

14 yıllık sır perdesi bakın nasıl çözüldü! Çifte cinayette 5 tutuklama