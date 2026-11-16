Erken emeklilik SON DAKİKA! Erken emeklilik Meclis’ten geçti mi, kademeli emeklilik çıkacak mı, son durum ne?

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Eyt düzenlemesinin ardından emeklilik hakkı elde edemeyen milyonlarca çalışanın kademeli emeklilik beklentisi devam ediyor. Özellikle 1999 sonrası ve 2000-2008 yılları arasında ilk kez sigortalı olan vatandaşlar, emeklilikte yaş ve prim günü şartlarının değişip değişmeyeceğini araştırıyor. Peki, erken emeklilik Meclis’ten geçti mi, kademeli emeklilik çıkacak mı, son durum ne? Detaylar haberimizde.

KADEMELİ EMEKLİLİK MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Kademeli emeklilik düzenlemesi henüz yasalaşmadı. TBMM'ye bu konuda farklı tarihlerde kanun teklifleri sunulmuş olsa da 16 Kasım 2026 itibarıyla 1999 sonrası sigortalılara yeni emeklilik hakkı tanıyan yürürlüğe girmiş bir düzenleme bulunmuyor.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın sunduğu kanun teklifinde, 8 Eylül 1999 ile 16 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan çalışanlara kademeli emeklilik hakkı tanınması amaçlanıyor. Teklifte ayrıca esnaf ve memurların emeklilik için tamamlaması gereken prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi öngörülüyor.

Öte yandan TBMM'ye sunulan kanun tekliflerinin bulunması, düzenlemenin kabul edildiği anlamına gelmiyor. Tekliflerin yasalaşabilmesi için ilgili komisyon aşamalarının tamamlanması, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve Resmî Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK SON DAKİKA: YENİ KANUN TEKLİFİ MECLİS'E SUNULDU!

Kademeli emeklilik tartışmalarında 2026 yılının ekim ayında yeni bir gelişme yaşandı. DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli tarafından hazırlanan kanun teklifi, 26 Ekim 2026 tarihinde TBMM Başkanlığına sunuldu.

2/3988 esas numaralı kanun teklifinde, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olan kişilerin emeklilik yaşlarının, sigorta başlangıç tarihlerine göre kademeli olarak belirlenmesi amaçlanıyor. Teklifte mevcut prim ve hizmet koşullarının korunması öngörülüyor.

TBMM'nin resmi kayıtlarına göre teklif, 28 Ekim 2026 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonuna ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna sevk edildi. Teklifin son durumu ise komisyonda olarak kayıtlara geçti. Dolayısıyla yeni teklifin Meclis'e sunulması, kademeli emekliliğin kabul edildiği anlamına gelmiyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKTI MI, SON DURUM NE?

16 Kasım 2026 itibarıyla kademeli emeklilik düzenlemesi yasalaşmadı. 1999 sonrası sigorta girişi bulunan çalışanlara yönelik yeni bir emeklilik hakkı henüz yürürlüğe girmedi. Ancak TBMM'de farklı milletvekilleri tarafından sunulan kanun teklifleri bulunuyor.

Kademeli emeklilik konusunda öne çıkan teklifler şöyle:

- 2/2755 esas numaralı teklif: 5 Aralık 2024 tarihinde TBMM'ye sunuldu. 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigorta başlangıcı bulunan çalışanlar için kademeli emeklilik düzenlemesi yapılmasını amaçlıyor.

- 2/2959 esas numaralı teklif: CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay tarafından 3 Mart 2025 tarihinde sunuldu. İşçiler, memurlar ve sözleşmeli personel için kademeli emeklilik ve prim gün sayılarının düşürülmesine yönelik düzenlemeler içeriyor.

- 2/3988 esas numaralı teklif: DEM Parti milletvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli tarafından 26 Ekim 2026 tarihinde sunuldu. 1999-2008 arası sigortalıların emeklilik yaşlarının kademeli belirlenmesini öngörüyor.

Söz konusu teklifler henüz yasalaşmadı ve komisyon aşamasında bulunuyor. Bu nedenle çalışanlar için yürürlükteki emeklilik şartları geçerliliğini koruyor.

1999 SONRASI SİGORTALILARA KADEMELİ EMEKLİLİK GELECEK Mİ?

Eyt düzenlemesinin 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı bulunanları kapsaması, sonraki tarihlerde sigortalı olan çalışanların kademeli emeklilik taleplerini gündeme getirdi. Özellikle 9 Eylül 1999 sonrasında işe başlayanlar, emeklilik yaşının sigorta başlangıç tarihine göre aşamalı biçimde belirlenmesini istiyor.

TBMM'ye sunulan teklifler de ağırlıklı olarak 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasındaki sigorta başlangıçlarını kapsıyor. Ancak bu tarihler arasında sigortalı olan herkesin erken emeklilik hakkı kazandığına ilişkin yürürlükte bir karar bulunmuyor.

Yeni düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde hangi sigorta başlangıç tarihinin hangi yaş ve prim şartına tabi olacağı, kabul edilecek kanun metniyle kesinleşecek.

2000-2008 ARASI SİGORTA GİRİŞİ OLANLAR EMEKLİ OLACAK MI?

2000-2008 yılları arasında ilk kez sigortalı olan çalışanlar, kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu dönemde sigorta başlangıcı bulunan vatandaşlar için TBMM'ye sunulan teklifler, emeklilik yaşının ve prim şartlarının yeniden değerlendirilmesini amaçlıyor.

Ancak 2000, 2001, 2002 ve sonraki yıllarda sigortalı olanlar için kesinleşmiş yeni bir emeklilik tablosu bulunmuyor. İnternet ortamında paylaşılan farklı yaş ve prim günü tabloları, kanun teklifi veya öneri niteliğinde olabilir. Bunların yürürlükteki SGK şartları gibi değerlendirilmemesi gerekiyor.

Özellikle 2000-2008 arası sigorta girişi bulunan çalışanların emeklilik durumları, mevcut mevzuat ve ilk sigorta başlangıç tarihi dikkate alınarak değerlendiriliyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Kademeli emeklilik düzenlemesi henüz yasalaşmadığı için kesinleşmiş yeni bir yaş ve prim şartı bulunmuyor. TBMM'ye sunulan kanun tekliflerinde ise sigorta başlangıç tarihi, emeklilik yaşı ve prim ödeme gün sayısı gibi kriterler öne çıkıyor.

Tekliflerde gündeme gelen başlıklar şöyle:

- Sigorta başlangıç tarihi: 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk kez sigortalı olan çalışanlar düzenlemelerin hedef kitlesinde bulunuyor.

- Emeklilik yaşı: Sigorta başlangıç tarihine göre kadın ve erkek çalışanlar için kademeli yaş şartı oluşturulması öneriliyor.

- Prim gün sayısı: Bazı tekliflerde mevcut prim ödeme koşullarının değiştirilmesi ve prim gün sayılarının düşürülmesi amaçlanıyor.

- Sigortalılık süresi: Emeklilik koşullarının belirlenmesinde sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısının birlikte değerlendirilmesi gündeme geliyor.

- Bağ-Kur ve Emekli Sandığı: Esnaf ve memurların emeklilik şartlarının yeniden düzenlenmesi de kanun tekliflerinde yer alan konular arasında bulunuyor.

Bu başlıkların tamamı kanunlaşmış düzenlemeler değil, TBMM'ye sunulan tekliflerdeki önerilerdir.

BAĞ-KUR PRİM GÜN SAYISI 9 BİNDEN 7 BİN 200'E DÜŞECEK Mİ?

Bağ-Kur prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi, kademeli emeklilik beklentisinin yanı sıra esnafın yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın TBMM'ye sunduğu 2/2959 esas numaralı kanun teklifinde, esnaf ve memurların emeklilik için tamamlaması gereken prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi hedefleniyor.

Ancak söz konusu teklif henüz TBMM'de yasalaşmadı. Dolayısıyla Bağ-Kur'lular için 7 bin 200 prim günü şartının yürürlüğe girdiğine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor. Mevcut emeklilik koşulları uygulanmaya devam ediyor.

KADIN VE ERKEKLERDE ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI DEĞİŞECEK Mİ?

Kademeli emeklilik taleplerinde kadın ve erkek çalışanlar için farklı yaş şartlarının uygulanması da gündeme geliyor. TBMM'ye sunulan bazı tekliflerde sigorta başlangıç tarihine göre kadın ve erkeklerin emeklilik yaşlarının ayrı ayrı belirlenmesi amaçlanıyor.

Ancak kadın ve erkek çalışanların emeklilik yaşını değiştirecek yeni bir düzenleme henüz yürürlüğe girmedi. Bu nedenle mevcut sistemdeki yaş, prim günü ve sigortalılık süresi şartları geçerliliğini koruyor.

Yeni bir düzenleme yapılması halinde kadın ve erkek çalışanların emeklilik koşullarına ilişkin ayrıntılar, kanun metninin kabul edilmesiyle netleşecek.

KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kademeli emeklilik düzenlemesinin ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin açıklanmış resmi bir takvim bulunmuyor. TBMM'ye sunulan kanun tekliflerinin komisyonda beklemesi nedeniyle düzenlemenin hangi tarihte görüşüleceği ve yasalaşıp yasalaşmayacağı henüz belli değil.

Kademeli emekliliğin yürürlüğe girebilmesi için öncelikle kanun teklifinin ilgili komisyonlarda görüşülmesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve Resmî Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Bu aşamalar tamamlanmadan yeni emeklilik şartlarının uygulanması mümkün değil.

Bu nedenle 1999 sonrası ve 2000-2008 arası sigorta girişi bulunan çalışanların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TBMM tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesi gerekiyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

Kademeli emeklilik, çalışanların ilk sigorta başlangıç tarihlerine göre farklı yaş, prim günü ve sigortalılık süresi şartlarıyla emekli olabilmelerini öngören bir modeldir. Bu sistemde emeklilik koşullarının tek bir yaş sınırı üzerinden değil, sigorta giriş tarihine göre aşamalı biçimde belirlenmesi hedeflenir.

Özellikle 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olan ve EYT düzenlemesinden yararlanamayan çalışanlar, kademeli emeklilik modelinin hayata geçirilmesini talep ediyor. Bu kapsamda 2000-2008 yılları arasında sigorta başlangıcı bulunan çalışanlar için de yeni bir geçiş düzenlemesi yapılması beklentisi bulunuyor.