Antalya'da COP31 Sigorta Evi başladı, Taşkın 11,8 milyon konut hedefini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Kutluhan Taşkın, COP31 kapsamında bir araya gelinen bu dönemde önceliklerinin, hedef ve taahhütlerini somut uygulamalara dönüştürmek olduğunu belirterek, "Bu süreçte sigortacılık sektörü yalnızca finansal koruma sağlayan bir aktör olmanın ötesine geçmeli diye düşünüyoruz." dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen iklim zirvesi COP31 kapsamında Türkiye Sigorta Birliğinin (TSB) Antalya'da bir otelde gerçekleştirdiği Sigorta Evi etkinliği başladı.

Ulusal ve uluslararası paydaşları bir araya getiren Sigorta Evi'nde, iklim risklerinin ekonomiye etkileri, afetlere dayanıklı şehirlerin finansmanı, yenilenebilir enerji yatırımları, tarım ve gıda güvenliği ile sigortacılığın bu alanlardaki rolü ele alınacak.

Yarın da devam edecek ve Sigorta Evi etkinliğinin ilk oturumu olan COP31 Küresel Sigorta ve Dayanıklılık Zirvesi başladı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Kutluhan Taşkın, burada yaptığı konuşmada, iklim kaynaklı afetlerin şiddeti artarken dayanıklılığa yatırım yapmanın bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğine dikkati çekerek, sigortacılığın risk paylaşımını mümkün kılan, önceden öngörülebilirliği artıran ve gelecekteki finansal riskleri azaltan bir yaklaşım olduğunu belirtti.

Taşkın, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açısından sigorta kapsamının genişletilmesinin risk transferinin güçlendirilmesi, sistemik kırılganlıkların azaltılması ve kamu maliyesindeki hareket alanının genişletilmesi bakımından önem taşıdığını ifade etti.

Sigortacılık alanında önemli deneyimlere imza atan Türkiye'nin iklim değişikliğinin pek çok etkisini ani ve hızlı bir şekilde yaşadığını anlatan Taşkın, "Sigortacılık sistemi açısından iklim değişikliğiyle birleştirdiğimizde önemli bir laboratuvar ve deneyim alanı haline gelmiş durumdayız. Ancak bu riskleri yöneten, hızlı öğrenen, öğreten bir sigortacılık sistemimiz de var." diye konuştu.

Kutluhan Taşkın, bu kapsamda DASK ve TARSİM'in kamu-özel işbirliği ve etkin risk paylaşımı açısından sunduğu deneyimleri vurgulayarak, bu mekanizmaların afetlere karşı finansal korumayı güçlendirirken kamu maliyesi üzerindeki riskleri de azalttığını aktardı.

Daha kapsamlı bir afet sigortası yaklaşımı üzerinde de çalıştıklarını anımsatan Taşkın, "Ülkemiz, 26 yıllık DASK sistemini iklim kaynaklı afetleri kapsayacak şekilde zorunlu afet sigortasına dönüştürmeye yönelik adımlar atmakta. Planlanan bu genişleme kapsamında bir yıl içerisinde yaklaşık 11,8 milyon konutun sel ve diğer iklim kaynaklı risklere karşı sigorta güvencesinden yararlanmasını öngörüyoruz. Bu yaklaşımla afetlerden kaynaklanan finansal risklerin daha büyük bir bölümünü kamu bilançolarından sigorta ve uluslararası reasürans piyasalarına aktarmayı hedefliyoruz. Ülkemiz bu alandaki deneyimini bölgesel ve uluslararası paydaşlarıyla, ortaklarıyla paylaşma konusunda hazır." ifadesini kullandı.

Taşkın, iklim değişikliğine dayanıklılığı güçlendirmeye yönelik çabalarının finansal sistemde daha kapsamlı bir dönüşümü de desteklediğini anlatarak, temmuzda 2026-2029 yıllarını kapsayan Ulusal Yeşil Finans Stratejisi ve Eylem Planı'nı yayımladıklarını dile getirdi.

Bu stratejide sigortacılık sistemini yeşil dönüşümün ilerletilmesinde kilit ortaklardan biri olarak konumlandırdıklarını belirten Taşkın, iklim ve doğal kaynaklı risklerin yönetiminin güçlendirilmesini, sigorta sistemleri tarafından yeşil varlıklara yatırım yapılmasının teşvik edilmesini ve emisyon azaltım taahhütlerini destekleyen yenilikçi sigorta mekanizmalarının geliştirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Taşkın, sigortacılık sistemini finansal sistemin bütününe entegre etme konusunda kararlılıklarının sürdüğünü, hedeflerinin yalnızca iklim kaynaklı şoklara dayanıklı olmakla kalmayan, aynı zamanda yeşil dönüşümü aktif biçimde destekleyen bir finansal ekosistem oluşturmak olduğunu belirterek, bu hedefe ulaşmanın ortak hareket etmeyi gerektirdiğini söyledi.

Daha güvenilir iklim riski verilerine, daha güçlü sigorta ve reasürans kapasitesine ve yenilikçi risk paylaşım çözümlerine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Taşkın, dezavantajlı kesimlerin ve sektörlerin öne çıkarılmasıyla finansal koruma mekanizmalarına erişimin daha kapsayıcı hale getirilmesinin de önemli olduğunu belirtti.

Taşkın, "COP31 kapsamında bir araya geldiğimiz bu dönemde önceliğimiz, hedef ve taahhütlerimizi somut uygulamalara dönüştürmek. Uygulanabilir çözümler, daha güçlü ortaklıklar ve geniş ölçekte etkili olabilecek finansal mekanizmaların kurgulanmasını önemsiyoruz. Bu süreçte sigortacılık sektörü yalnızca finansal koruma sağlayan bir aktör olmanın ötesine geçmeli diye düşünüyoruz. Yatırımların harekete geçirilmesinde ve iklim değişikliğine karşı güçlendirilmesinde aktif bir ortak olmalı." sözlerini sarf etti.

"(Zorunlu Afet Sigortası) Kurum olarak tüm hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız"

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Yardımcısı Ali Burak Kurtulan da Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yaptığı bu tarihi süreçte küresel iklim eyleminin tam merkezinde yer aldığını belirterek, gelişmiş risk öngörüsü, ileri düzey afet modelleme kabiliyeti, doğru risk fiyatlaması ve hasar önleme mekanizmalarıyla sigortanın iklim dirençliliğinin en stratejik kaldıracı olduğunu aktardı.

SEDDK olarak koruma açığını kapatacak ve uzun vadeli dayanıklılığı her düzenleyici adımın merkezine yerleştirecek kapsamlı bir dönüşüm içinde faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Kurtulan, finansal dayanıklılığı güçlendirirken afet risk yönetimi kapasitesini artırmanın en öncelikli gündem maddeleri olduğunu kaydetti.

Kurtulan, bu kapsamda DASK'ın önemine dikkati çekerek, kurumun 6 Şubat depremlerinin ardından ekonomik toparlanmada oynadığı rolü hatırlattı. Zorunlu Afet Sigortası'na (ZAS) geçiş sürecine de değinerek, "İklim değişikliğinin etkisiyle doğal afetler çeşitlenmekte, sıklığı ve yıkıcılığı artmaktadır. Artık konutlarımızı ve şehirlerimizi yalnızca depreme karşı korumak yeterli gözükmemektedir. Bu nedenle DASK'ın kapsamını depremin ötesine taşıyacak ZAS projemizde gerek paydaşlarımızla gerek kurum olarak tüm hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız." diye konuştu.

Afet yönetiminin yanı sıra sürdürülebilirlik gündemlerindeki önemli konulardan bir diğerinin tarımsal dayanıklılık ve gıda güvenliği olduğunu söyleyen Kurtulan, bu kapsamda TARSİM'e ve hasar ödemelerine ilişkin rakamlara dikkati çekti.

Ali Burak Kurtulan, "Hedefimiz sektörümüzün risk yönetimi yetkinliğini, kurumsal yatırım gücünü, yenilikçi ürün geliştirme kabiliyetini ve toplumsal dayanışma katkısını aynı ortak vizyon etrafında birleştiren bütünsel bir düzenleyici ekosistem inşa etmektir. SEDDK olarak daha güçlü, daha dirençli ve daha kapsayıcı bir sigorta piyasasını inşa etme kararlılığımızı paylaşan tüm ulusal ve uluslararası paydaşlarımızla yakın işbirliği içinde çalışmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isteriz." değerlendirmesinde bulundu.

"(14-15 Ekim sel felaketi) Raporlanan 14 milyar lira civarı sigortalı hasardan bahsediyoruz"

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Ahmet Yaşar ise "Sigortacılık olmadan iklim dayanıklılığı inşa edilemez. Riskleri ölçmek, azaltmak, paylaşmak ve ekonomik hayatın sürekliliğini sağlamak için sigortacılığın ve sigortacıların bilgi birikimine ve finansal kapasiteye ihtiyacımız var." diye konuştu.

Karşı karşıya olunan riskleri sıralayan Yaşar, bunlar arasında aşırı yağışlar, seller, orman ve şehir yangınları, fırtınalar ve kuraklığın yer aldığını anlattı.

Yaşar, iklim risklerinin ekonomik sonuçlarına dikkati çekerek, 14-15 Ekim'de İstanbul ve Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan şiddetli yağış ve sellere ilişkin verileri paylaştı. Yaşar, "9 Kasım tarihli verilere göre, raporlanan 14 milyar lira civarı sigortalı hasardan bahsediyoruz. Aynı tarih itibarıyla bu hasarların 1,1 milyar liralık kısmı ödenmiş durumda. Tabii ki hasar tespitleri devam ediyor." dedi.

Asıl ilerlemenin hasar meydana gelmeden önce alınan önlemlerle sağlanabileceğini dile getiren Yaşar, aynı yağışın neden bir yerde sınırlı, başka bir yerde ise çok ağır kayıplara yol açtığını incelemek ve şehir planlamasını, altyapıyı ve risk yönetimini bu bilgilerle geliştirmek gerektiğini ifade etti.

Ahmet Yaşar, COP31'de verilen taahhütlerin yatırım ve uygulamaya dönüşmesi için finansman kadar risklerin de yönetilmesi gerektiğini belirterek, sigortacıların projelere mümkün olduğunca erken aşamada dahil edilmesi gerektiğini düşündüklerini kaydetti.

Sigorta sektörünün 2026'nın üçüncü çeyreği itibarıyla 4,6 trilyon liralık aktif büyüklüğe ve 545 milyar liralık öz sermaye büyüklüğüne ulaştığını aktaran Yaşar, "Bizim için daha önemli gösterge, sigorta korumasına erişebilen insan ve işletme sayısının artması ve koruma açığının daralmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşar, öncelikli çalışma alanlarından da bahsederek, "Öncelikle risk verisi ve afet modelleme kapasitesini geliştirmeliyiz. İkinci olarak sigorta koruma açığını azaltacak, erişilebilir çözümleri yaygınlaştırmalıyız. Üçüncü olarak da yeşil ve dayanıklı yatırımlarda sigortalanabilirliği proje tasarımının bir parçası haline getirmeliyiz. Bunlar için uluslararası işbirliğine, kamu ve özel sektörün birlikte hareket etmesine ihtiyacımız var. TSB olarak bu çalışmalarda her zaman olduğu gibi sorumluluk üstlenmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Ahmet Yaşar, "Sigortacılık olmadan iklim dayanıklılığı inşa edilemez. İklim risklerini yönetmek isteyen her ülkenin, şehrin ve yatırımcının sigortacılığı karar süreçlerinin en başından itibaren değerlendirmesi gerekiyor. COP31 Sigorta Evi'nin bu yönde somut sonuçlar üretmesini diliyoruz." sözlerine yer verdi.

Sigorta Evi programı 14 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA