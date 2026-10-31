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Körfez Basket, Trabzonspor'a 89-83 yenildi; başantrenör Kavut Kocaeli'den destek istedi

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Körfez Basket, Trabzonspor'a 89-83 yenildi; başantrenör Kavut Kocaeli'den destek istedi
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Biotekno Körfez Basket, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında sahasında Trabzonspor'a 89-83 yenildi. Başantrenör Serhan Kavut, Johnny Davis'in forma giyemediği maçın ardından Kocaeli halkına ve kentin ileri gelenlerine destek çağrısında bulundu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında sahasında Trabzonspor'a 89-83 yenilen Biotekno Körfez Basket'in başantrenörü Serhan Kavut, Kocaeli halkına ve kentin ileri gelenlerine destek çağrısında bulundu.

Kulübün açıklamasında görüşlerine yer verilen Kavut, hafta içi Avrupa'da oynadıkları deplasman maçının ardından Trabzonspor karşılaşmasına yalnızca bir gün hazırlanabildiklerini belirtti.

Trabzonspor'u tebrik eden Kavut, Johnny Davis'in forma giyemediği maçta mücadelelerinden dolayı oyuncularına ve teknik ekibine teşekkür etti.

Önlerinde yoğun bir maç takvimi bulunduğunu aktaran Kavut, şunları kaydetti:

"Bu kritik dönemde Kocaeli halkının ve şehrimizin ileri gelenlerinin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Tribünleri daha dolu görmek, şehrin desteğini yanımızda hissetmek istiyoruz. Biz sahada son topa kadar mücadele edeceğiz. Bu mücadeleyi tüm şehir olarak birlikte vereceğimize inanıyorum."

Kaynak: AA
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