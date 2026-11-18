Eczacıbaşı Peron İstanbul, Aras Kargo'yu 3-0 yenip Dörtlü Final'e yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Eczacıbaşı Peron İstanbul, Aras Kargo'yu 25-17, 25-12 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etti. Turuncu-beyazlı ekip bu sonuçla organizasyonda Dörtlü Final'e yükseldi.
Salon: Eczacıbaşı HDI Sigorta
Hakemler: Erdal Akıncı, Orhan Sakın
Eczacıbaşı Peron İstanbul : Weitzel, Antropova, Yaprak Erkek, Rettke, Elif Şahin, Ebrar Karakurt (Simge Aköz, Dilay Özdemir, Selin Adalı, Dudova)
Aras Kargo: Lila Şengün, Kalandadze, Bengisu Aygün, Anthouli, Gamboa, Beliz Başkır (Dilek Kınık Ekşi, Ceren Nur Domaç, İrem Çor, Defne Başyolcu)
Setler: 25-17, 25-12, 25-16
Süre: 73 dakika (26, 22, 25)
Eczacıbaşı Peron İstanbul, Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final mücadelesinde Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla turuncu-beyazlı ekip, Dörtlü Final'de mücadele etme hakkı kazandı.