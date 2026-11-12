VakıfBank, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 yenerek Kupa Voley'de yarı finale yükseldi

VakıfBank, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 yenerek Kupa Voley'de yarı finale yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
VakıfBank, AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Sarı-siyahlılarda Marina Markova 24, Tijana Boskovic 19 sayı kaydetti.
SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Nurper Özbar, İbrahim Acar
VAKIFBANK: Cansu Özbay, Marina Markova, Berka Buse Özden, Tijana Boskovic, Vanja Ivanovic, Deniz Uyanık, Monika Brancuska, Zehra Güneş, Naz Aydemir Akyol, Aylin Sarıoğlu Acar (L)
NİLÜFER BELEDİYESPOR EKER: Nina Cajic, Begüm Kaçmaz, Buse Ünal Pehlivan, Zuzanna Gorecka, Ecenur Aksoy, Yaasmeen Bedart Ghani, Diaris Perez, Zeynep Sıla Yaşar, Merve İzbilir (L), Helin Kayıkçı (L)
SETLER: 25-20, 23-25, 25-13, 25-18
SET SÜRELERİ: 24', 30', 25', 24'
AXA Sigorta Kupa Voley'in son şampiyonu VakıfBank, çeyrek finalde Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Sarı-siyahlı ekipte Marina Markova 24, Tijana Boskovic 19, Berka Buse Özden 14, Vanja Ivanovic 13 ve Deniz Uyanık 12 sayı kaydetti.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmada VakıfBank, ilk seti 25-20 kazanarak öne geçti. İkinci seti 25-23 alan Nilüfer Belediyespor Eker, maçta durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sette etkili bir performans ortaya koyan sarı-siyahlılar, 25-13'lük skorla yeniden öne geçti. Dördüncü seti de 25-18 kazanan VakıfBank, karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.
VakıfBank, yarı finalde Zeren Spor ile Galatasaray Daikin arasında oynanacak çeyrek final eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.