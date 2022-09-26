Protesto Haberleri - Protesto Haber - Haberler

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Protesto Haberleri

Protesto haber, Protesto son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Rusya'da seferberlik ilanı sonrasında herkes kaçmaya başladı! Kremlin'den 'Sınırlar kapatılacak mı?' sorusuna yanıt

Rusya'da seferberlik ilanı sonrasında herkes kaçmaya başladı! Kremlin'den "Sınırlar kapatılacak mı?" sorusuna yanıt

Protesto - 1 Saat Önce
Mahsa Amini neden öldü? Mahsa Amini ölüm sebebi ne?

Mahsa Amini neden öldü? Mahsa Amini ölüm sebebi ne?

Protesto - 1 Saat Önce
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, isyancılarla mücadeleye dikkat çekmek için greve gidildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, isyancılarla mücadeleye dikkat çekmek için greve gidildi

Protesto - 2 Saat Önce
Lübnan'da emekli askerlerin maaşı yüzde 300 artırılıyor

Lübnan'da emekli askerlerin maaşı yüzde 300 artırılıyor

Protesto - 2 Saat Önce
Cadde kapatma uygulamasını top oynayarak protesto ettiler

Cadde kapatma uygulamasını top oynayarak protesto ettiler

Protesto - 2 Saat Önce
Lukaşenko, Belarus ve Rusya'nın 'aşağılanmaya' tahammül etmeyeceğini söyledi

Lukaşenko, Belarus ve Rusya'nın "aşağılanmaya" tahammül etmeyeceğini söyledi

Protesto - 2 Saat Önce
Lübnan'da banka hesapları dondurulan mudiler Meclis önünde gösteri yaptı

Lübnan'da banka hesapları dondurulan mudiler Meclis önünde gösteri yaptı

Protesto - 3 Saat Önce
İtalya'da seçimleri kazanan Meloni'nin sosyal medya hesabındaki Arapça harf detayı! Altında İslam karşıtlığı var

İtalya'da seçimleri kazanan Meloni'nin sosyal medya hesabındaki Arapça harf detayı! Altında İslam karşıtlığı var

Protesto - 4 Saat Önce
Ürdün, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine son vermesini istedi

Ürdün, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine son vermesini istedi

Protesto - 4 Saat Önce
Abe suikastı sonrasında 'Moon Tarikatı' Japonya gündemine yerleşti

Abe suikastı sonrasında "Moon Tarikatı" Japonya gündemine yerleşti

Protesto - 4 Saat Önce
Giorgia Meloni kimdir? Giorgia Meloni kaç yaşında, nereli? Giorgia Meloni hayatı!

Giorgia Meloni kimdir? Giorgia Meloni kaç yaşında, nereli? Giorgia Meloni hayatı!

Protesto - 4 Saat Önce
Kılıçdaroğlu'nun 'Elektrik Kesintisi' Süreci Kitaplaştırıldı: 'Birimiz Karanlıktayken Hiçbirimiz Aydınlıkta Değiliz'

Kılıçdaroğlu'nun "Elektrik Kesintisi" Süreci Kitaplaştırıldı: "Birimiz Karanlıktayken Hiçbirimiz Aydınlıkta Değiliz"

Protesto - 5 Saat Önce
Putin'in seferberlik kararı Rusya'yı karıştırdı! Askerlik şubesini basan genç, komutanı öldürdü

Putin'in seferberlik kararı Rusya'yı karıştırdı! Askerlik şubesini basan genç, komutanı öldürdü

Protesto - 5 Saat Önce
Yahudi yerleşimciler, İbrani yılbaşında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi (2)

Yahudi yerleşimciler, İbrani yılbaşında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi (2)

Protesto - 5 Saat Önce

Rusya'da seferberlik ilanı sonrasında herkes kaçmaya başladı! Kremlin'den "Sınırlar kapatılacak mı?" sorusuna yanıt
İran'da hükümet yanlılarından destek yürüyüşü

İran'da hükümet yanlılarından destek yürüyüşü

Protesto - 7 Saat Önce
Saçlarını topladığı videoyla İran'daki protestoların simgesi haline gelen Hadis Nacafi kurşuna dizildi

Saçlarını topladığı videoyla İran'daki protestoların simgesi haline gelen Hadis Nacafi kurşuna dizildi

Protesto - 8 Saat Önce
İran'da hükümet yanlılarından destek yürüyüşü

İran'da hükümet yanlılarından destek yürüyüşü

Protesto - 15 Saat Önce
25 Eylül 2022 Haberleri

25 Eylül 2022 Haberleri

Protesto - 15 Saat Önce
Son Dakika | İranlı Mahsa Emini'nin ölümü protesto edildi

Son Dakika | İranlı Mahsa Emini'nin ölümü protesto edildi

Protesto - 15 Saat Önce
Sudan'da morglardaki binlerce kimliksiz cesedin defnedilememesi halkın tepkisini çekti

Sudan'da morglardaki binlerce kimliksiz cesedin defnedilememesi halkın tepkisini çekti

Protesto - Dün 23:51
Son dakika haberleri... Akşener: İran'da Özgürlükleri İçin Sokaklara Dökülen Kadınları Tüm Kalbimle Selamlıyor; İran Yönetimini, İnsan Haysiyetine Yakışan Reformları Acilen...

Son dakika haberleri... Akşener: İran'da Özgürlükleri İçin Sokaklara Dökülen Kadınları Tüm Kalbimle Selamlıyor; İran Yönetimini, İnsan Haysiyetine Yakışan Reformları Acilen...

Protesto - Dün 23:03
AB: 'Her yerde olduğu gibi İran'da da insanlar barışçıl protesto hakkına sahiptir'

AB: "Her yerde olduğu gibi İran'da da insanlar barışçıl protesto hakkına sahiptir"

Protesto - Dün 22:57
Rusya'da kısmi seferberlik karşıtı gösteriler devam ediyor

Rusya'da kısmi seferberlik karşıtı gösteriler devam ediyor

Protesto - Dün 22:30
Paris'te Mahsa Amini'nin ölümü protesto edildi

Paris'te Mahsa Amini'nin ölümü protesto edildi

Protesto - Dün 21:43
Paris'te gençler iklim için yürüdü

Paris'te gençler iklim için yürüdü

Protesto - Dün 21:17
Washington DC semalarında görülen 'gizemli' cisim Space X roketi çıktı

Washington DC semalarında görülen "gizemli" cisim Space X roketi çıktı

Protesto - Dün 21:13
AB'den İran'a çağrı: Protestoculara şiddeti durdur, interneti aç

AB'den İran'a çağrı: Protestoculara şiddeti durdur, interneti aç

Protesto - Dün 21:09
İran'da eylem öncesi saçlarını bağlamasıyla protestoların simgesi olan genç, kurşunlanarak öldürüldü

İran'da eylem öncesi saçlarını bağlamasıyla protestoların simgesi olan genç, kurşunlanarak öldürüldü

Protesto - Dün 21:05
Son dakika haber! İranlı Mahsa Emini'nin ölümü Fransa'da protesto edildi

Son dakika haber! İranlı Mahsa Emini'nin ölümü Fransa'da protesto edildi

Protesto - Dün 20:53
Moldova'da hükümet karşıtı protesto

Moldova'da hükümet karşıtı protesto

Protesto - Dün 20:53
Moldova'da hükümet karşıtı protesto

Moldova'da hükümet karşıtı protesto

Protesto - Dün 20:33
Tahran'da yönetime destek mitingi düzenlendi (3)

Tahran'da yönetime destek mitingi düzenlendi (3)

Protesto - Dün 19:23
Bursa haber: Bursa'da Mera Alanına Yapılmak İstenen Katı Atık Tesisine Köylüler Tepki Gösterdi

Bursa haber: Bursa'da Mera Alanına Yapılmak İstenen Katı Atık Tesisine Köylüler Tepki Gösterdi

Protesto - Dün 19:18
İran İngiltere ve Norveç'in büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İran İngiltere ve Norveç'in büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Protesto - Dün 18:57
Gazze'deki Filistinlilerden Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınına tepki

Gazze'deki Filistinlilerden Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınına tepki

Protesto - Dün 18:27
Son dakika haber... İran'ın Yunanistan Büyükelçiliğine molotoflu saldırı

Son dakika haber... İran'ın Yunanistan Büyükelçiliğine molotoflu saldırı

Protesto - Dün 17:48
Kesin bilgi: İran'da kadınlar devrim yapıyor

Kesin bilgi: İran'da kadınlar devrim yapıyor

Protesto - Dün 17:27
Son dakika haber: İran'ın Atina Büyükelçiliğine molotofkokteylli saldırı

Son dakika haber: İran'ın Atina Büyükelçiliğine molotofkokteylli saldırı

Protesto - Dün 16:01
İran, İngiltere ve Norveç Büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

İran, İngiltere ve Norveç Büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Protesto - Dün 14:57
İsrail'in Ofer Cezaevi'nde 30 Filistinli açlık grevine başladı

İsrail'in Ofer Cezaevi'nde 30 Filistinli açlık grevine başladı

Protesto - Dün 14:51
İranlı Mahsa Emini'nin ölümü, Erbil'de protesto edildi

İranlı Mahsa Emini'nin ölümü, Erbil'de protesto edildi

Protesto - Dün 14:17
İran'da internet erişiminin engellenmesi sonrası devreye Elon Musk girdi! Starlink uydusu artık aktif

İran'da internet erişiminin engellenmesi sonrası devreye Elon Musk girdi! Starlink uydusu artık aktif

Protesto - Dün 10:13
İran'da gözaltına alınan kadının ölmesi üzerine başlayan gösteriler sürüyor

İran'da gözaltına alınan kadının ölmesi üzerine başlayan gösteriler sürüyor

Protesto - Dün 09:55
Son dakika haberleri | Mahsa Emini'nin ölümü Kanada'da protesto edildi

Son dakika haberleri | Mahsa Emini'nin ölümü Kanada'da protesto edildi

Protesto - Dün 09:51
Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Protesto - Dün 09:31
Putin'in sağ kolu Kadirov'dan kısmi seferberlik kararı sonrası sokağa inen protestoculara tehdit

Putin'in sağ kolu Kadirov'dan kısmi seferberlik kararı sonrası sokağa inen protestoculara tehdit

Protesto - Dün 08:35
24 Eylül 2022 Haberleri

24 Eylül 2022 Haberleri

Protesto - Dün 01:16
Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarını protesto etmek isteyenler Taksim'de toplandı

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarını protesto etmek isteyenler Taksim'de toplandı

Protesto - 24.09.2022
Son dakika haberi... İran devlet televizyonu: 'Protestolarda 41 kişi hayatını kaybetti'

Son dakika haberi... İran devlet televizyonu: "Protestolarda 41 kişi hayatını kaybetti"

Protesto - 24.09.2022
Yunanistan'da, İran'da gözaltına alınan Mahsa Emini'nin ölümü protesto edildi

Yunanistan'da, İran'da gözaltına alınan Mahsa Emini'nin ölümü protesto edildi

Protesto - 24.09.2022
Polonya'da hükümet karşıtı protesto

Polonya'da hükümet karşıtı protesto

Protesto - 24.09.2022
Meksika'da 2014'te gözaltına alınan 43 öğrencinin kaybolması protesto edildi

Meksika'da 2014'te gözaltına alınan 43 öğrencinin kaybolması protesto edildi

Protesto - 24.09.2022
İran'da Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolarda bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 41'e yükseldi

İran'da Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolarda bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 41'e yükseldi

Protesto - Dün 07:37
Meksika'da protesto: 39 yaralı

Meksika'da protesto: 39 yaralı

Protesto - 24.09.2022
İsrail hapishanelerindeki 30 Filistinli açlık grevine başlayacak

İsrail hapishanelerindeki 30 Filistinli açlık grevine başlayacak

Protesto - 24.09.2022
İzmir gündem haberi... İzmir'de 'Öğretmenlik Meslek Kanunu İptal Edilsin' Eylemi

İzmir gündem haberi... İzmir'de "Öğretmenlik Meslek Kanunu İptal Edilsin" Eylemi

Protesto - 24.09.2022
New York'taki BM Genel Merkezi önünde 'Ermenistan' protestosu

New York'taki BM Genel Merkezi önünde "Ermenistan" protestosu

Protesto - 24.09.2022
İran'da 'Amini' protestolarında 739 protestocu gözaltına alındı

İran'da "Amini" protestolarında 739 protestocu gözaltına alındı

Protesto - 24.09.2022
Odessa'da, Ukrayna'nın doğusunda düzenlenen referandumlar protesto edildi

Odessa'da, Ukrayna'nın doğusunda düzenlenen referandumlar protesto edildi

Protesto - 24.09.2022
Almanya'da iklim protestosu

Almanya'da iklim protestosu

Protesto - 23.09.2022
Malatyalı Üreticiler, Kayısı İçin Taban Fiyat Açıklanmamasını Protesto Etti

Malatyalı Üreticiler, Kayısı İçin Taban Fiyat Açıklanmamasını Protesto Etti

Protesto - 23.09.2022
Son dakika haberi... Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı Mahsa Amini'nin Öldürülmesini Protesto Etmek İçin Saçlarını Kazıttı

Son dakika haberi... Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı Mahsa Amini'nin Öldürülmesini Protesto Etmek İçin Saçlarını Kazıttı

Protesto - 23.09.2022
Mahsa Amani kimdir? Mahsa Amani Türk mü? Mahsa Amani olayı ne? Mahsa Amani'yi kim, neden öldürdü?

Mahsa Amani kimdir? Mahsa Amani Türk mü? Mahsa Amani olayı ne? Mahsa Amani'yi kim, neden öldürdü?

Protesto - 24.09.2022
Son dakika haberi... Japonya'da Abe için yapılacak resmi cenaze töreni protesto edildiHalk, kamu kaynaklarıyla resmi tören düzenlenmesine tepkili

Son dakika haberi... Japonya'da Abe için yapılacak resmi cenaze töreni protesto edildiHalk, kamu kaynaklarıyla resmi tören düzenlenmesine tepkili

Protesto - 23.09.2022
İsrail Başbakanı Lapid, BM Genel Merkezi önünde protesto edildi

İsrail Başbakanı Lapid, BM Genel Merkezi önünde protesto edildi

Protesto - 23.09.2022
Fransa'da sağlık çalışanlarından protesto

Fransa'da sağlık çalışanlarından protesto

Protesto - 23.09.2022
Fransa'da sağlık çalışanlarından protesto

Fransa'da sağlık çalışanlarından protesto

Protesto - 22.09.2022
Fransa'da sağlık ve sosyal hizmet sektörü greve gitti

Fransa'da sağlık ve sosyal hizmet sektörü greve gitti

Protesto - 22.09.2022
Protestoların sürdüğü İran'da, yönetim yanlıları da destek gösterisi düzenleyecek

Protestoların sürdüğü İran'da, yönetim yanlıları da destek gösterisi düzenleyecek

Protesto - 22.09.2022
Mahsa Amini kimdir? Mahsa Amini Türk mü? Mahsa Amini neden öldü?

Mahsa Amini kimdir? Mahsa Amini Türk mü? Mahsa Amini neden öldü?

Protesto - Dün 19:32
İç savaşa sürüklenen İran'da ölü sayısı artıyor

İç savaşa sürüklenen İran'da ölü sayısı artıyor

Protesto - 22.09.2022
Taksim'de toplanan kadınlar, Masha Amini'nin ölümünü saçlarını keserek protesto etti

Taksim'de toplanan kadınlar, Masha Amini'nin ölümünü saçlarını keserek protesto etti

Protesto - 22.09.2022
Mahsa Emini'yi kim öldürdü? Mahsa Amani neden öldü? (Mahsaamini nedir?)

Mahsa Emini'yi kim öldürdü? Mahsa Amani neden öldü? (Mahsaamini nedir?)

Protesto - 22.09.2022
Rusya'da seferberlik protestosu

Rusya'da seferberlik protestosu

Protesto - 21.09.2022
Son dakika haberi | Mahsa Emini'nin ölümü, İstanbul'daki İran Başkonsolosluğu önünde protesto edildi

Son dakika haberi | Mahsa Emini'nin ölümü, İstanbul'daki İran Başkonsolosluğu önünde protesto edildi

Protesto - 21.09.2022
Belçika'da enflasyon ve hayat pahalılığı protesto edildi

Belçika'da enflasyon ve hayat pahalılığı protesto edildi

Protesto - 21.09.2022
Rakibinin hile yaptığına inanan Carlsen, ilk hamlesinin ardından oyundan çekildi

Rakibinin hile yaptığına inanan Carlsen, ilk hamlesinin ardından oyundan çekildi

Protesto - 21.09.2022
İran'da Mahsa Amini protestolarında 5 kişi hayatını kaybetti! Halk, Humeyni ve Hamaney'in fotoğraflarını söküyor

İran'da Mahsa Amini protestolarında 5 kişi hayatını kaybetti! Halk, Humeyni ve Hamaney'in fotoğraflarını söküyor

Protesto - 21.09.2022
İran'da isyan mı çıktı? İran'da ne oluyor? 2022 İran gündeminde ne oluyor? #IranProtests

İran'da isyan mı çıktı? İran'da ne oluyor? 2022 İran gündeminde ne oluyor? #IranProtests

Protesto - 21.09.2022
Taksim Meydanı'nda izinsiz toplanan İranlılar Mahsa Amini'nin şüpheli ölümünü protesto etmek istedi

Taksim Meydanı'nda izinsiz toplanan İranlılar Mahsa Amini'nin şüpheli ölümünü protesto etmek istedi

Protesto - 21.09.2022
İran'da protestoların dozu artıyor! Halk tek bir ağızdan ''İslam Cumhuriyeti istemiyoruz'' sloganları atıyor

İran'da protestoların dozu artıyor! Halk tek bir ağızdan ''İslam Cumhuriyeti istemiyoruz'' sloganları atıyor

Protesto - 21.09.2022
Son dakika haberi... Abe'ye devlet cenazesi düzenlenmesini protesto eden adam kendini ateşe verdi

Son dakika haberi... Abe'ye devlet cenazesi düzenlenmesini protesto eden adam kendini ateşe verdi

Protesto - 21.09.2022
STOCKHOLM - İsveç'te WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın ABD'ye iade edilmemesi için protesto düzenlendi

STOCKHOLM - İsveç'te WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın ABD'ye iade edilmemesi için protesto düzenlendi

Protesto - 20.09.2022
Çocuklarının gözü önünde eşini defalarca bıçaklayıp, boğazını keserek öldürdü

Çocuklarının gözü önünde eşini defalarca bıçaklayıp, boğazını keserek öldürdü

Protesto - 20.09.2022
Mahsa Emini'nin ölümü İran'ı yangın yerine çevirdi! Çok sayıda protestocu gözaltına alındı

Mahsa Emini'nin ölümü İran'ı yangın yerine çevirdi! Çok sayıda protestocu gözaltına alındı

Protesto - 20.09.2022
Video: Afganlar ABD'nin Ülkelerinin Varlıklarıyla İlgili Kararını Protesto Etti

Video: Afganlar ABD'nin Ülkelerinin Varlıklarıyla İlgili Kararını Protesto Etti

Protesto - 20.09.2022
Doğu Kudüs'te Filistinlilere Ait Okullarda Protesto Düzenlendi

Doğu Kudüs'te Filistinlilere Ait Okullarda Protesto Düzenlendi

Protesto - 20.09.2022
Çin, Biden'ın Tayvan açıklaması nedeniyle ABD'yi protesto etti

Çin, Biden'ın Tayvan açıklaması nedeniyle ABD'yi protesto etti

Protesto - 19.09.2022
Tahran'da Mahsa Emini'nin ölümü ve 'ahlak polisi' protesto edildi

Tahran'da Mahsa Emini'nin ölümü ve "ahlak polisi" protesto edildi

Protesto - 19.09.2022
Gazze'de UNRWA Protestosu

Gazze'de UNRWA Protestosu

Protesto - 19.09.2022
Almanya'da çevreciler, hükümetin iklim politikasını protesto etti

Almanya'da çevreciler, hükümetin iklim politikasını protesto etti

Protesto - 19.09.2022
Nijerya'da üniversite öğrencileri, greve giden akademisyenleri protesto etti

Nijerya'da üniversite öğrencileri, greve giden akademisyenleri protesto etti

Protesto - 19.09.2022
Kudüs'teki Filistin okulları İsrail'in müfredat müdahalesini protesto için eğitimi durdurdu

Kudüs'teki Filistin okulları İsrail'in müfredat müdahalesini protesto için eğitimi durdurdu

Protesto - 19.09.2022
İran'da gözaltına alınan genç kadının ölmesi üzerine başlayan gösteriler sürüyor

İran'da gözaltına alınan genç kadının ölmesi üzerine başlayan gösteriler sürüyor

Protesto - 19.09.2022
İskoçya takımı Celtic'in taraftarları kraliyet ailesini protesto etti

İskoçya takımı Celtic'in taraftarları kraliyet ailesini protesto etti

Protesto - 19.09.2022
Nijer'de Fransa karşıtı eylem düzenlendi

Nijer'de Fransa karşıtı eylem düzenlendi

Protesto - 19.09.2022
Avusturya'da hayat pahalılığı protesto edildi

Avusturya'da hayat pahalılığı protesto edildi

Protesto - 17.09.2022
Son dakika haberi! İran'da gözaltına alındıktan sonra ölen kadının cenaze töreni sonrası protesto

Son dakika haberi! İran'da gözaltına alındıktan sonra ölen kadının cenaze töreni sonrası protesto

Protesto - 17.09.2022
Yunanistan'da üniversite öğrencilerinden protesto

Yunanistan'da üniversite öğrencilerinden protesto

Protesto - 17.09.2022
Kral 3. Charles Galler'de bir vatandaş tarafından protesto edildi Açıklaması

Kral 3. Charles Galler'de bir vatandaş tarafından protesto edildi Açıklaması

Protesto - 17.09.2022
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