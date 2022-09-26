Protesto Haberleri - Protesto Haber - Haberler

Protesto Haberleri
Protesto haber, Protesto son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Rusya'da seferberlik ilanı sonrasında herkes kaçmaya başladı! Kremlin'den "Sınırlar kapatılacak mı?" sorusuna yanıt
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, isyancılarla mücadeleye dikkat çekmek için greve gidildi
İtalya'da seçimleri kazanan Meloni'nin sosyal medya hesabındaki Arapça harf detayı! Altında İslam karşıtlığı var
Giorgia Meloni kimdir? Giorgia Meloni kaç yaşında, nereli? Giorgia Meloni hayatı!
Kılıçdaroğlu'nun "Elektrik Kesintisi" Süreci Kitaplaştırıldı: "Birimiz Karanlıktayken Hiçbirimiz Aydınlıkta Değiliz"
Putin'in seferberlik kararı Rusya'yı karıştırdı! Askerlik şubesini basan genç, komutanı öldürdü
Rusya'da seferberlik ilanı sonrasında herkes kaçmaya başladı! Kremlin'den "Sınırlar kapatılacak mı?" sorusuna yanıt
Saçlarını topladığı videoyla İran'daki protestoların simgesi haline gelen Hadis Nacafi kurşuna dizildi
Sudan'da morglardaki binlerce kimliksiz cesedin defnedilememesi halkın tepkisini çekti
Son dakika haberleri... Akşener: İran'da Özgürlükleri İçin Sokaklara Dökülen Kadınları Tüm Kalbimle Selamlıyor; İran Yönetimini, İnsan Haysiyetine Yakışan Reformları Acilen...
AB: "Her yerde olduğu gibi İran'da da insanlar barışçıl protesto hakkına sahiptir"
İran'da eylem öncesi saçlarını bağlamasıyla protestoların simgesi olan genç, kurşunlanarak öldürüldü
Bursa haber: Bursa'da Mera Alanına Yapılmak İstenen Katı Atık Tesisine Köylüler Tepki Gösterdi
İran'da internet erişiminin engellenmesi sonrası devreye Elon Musk girdi! Starlink uydusu artık aktif
Putin'in sağ kolu Kadirov'dan kısmi seferberlik kararı sonrası sokağa inen protestoculara tehdit
Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarını protesto etmek isteyenler Taksim'de toplandı
Son dakika haberi... İran devlet televizyonu: "Protestolarda 41 kişi hayatını kaybetti"
İran'da Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolarda bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 41'e yükseldi
İzmir gündem haberi... İzmir'de "Öğretmenlik Meslek Kanunu İptal Edilsin" Eylemi
Son dakika haberi... Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı Mahsa Amini'nin Öldürülmesini Protesto Etmek İçin Saçlarını Kazıttı
Mahsa Amani kimdir? Mahsa Amani Türk mü? Mahsa Amani olayı ne? Mahsa Amani'yi kim, neden öldürdü?
Son dakika haberi... Japonya'da Abe için yapılacak resmi cenaze töreni protesto edildiHalk, kamu kaynaklarıyla resmi tören düzenlenmesine tepkili
Protestoların sürdüğü İran'da, yönetim yanlıları da destek gösterisi düzenleyecek
Taksim'de toplanan kadınlar, Masha Amini'nin ölümünü saçlarını keserek protesto etti
Son dakika haberi | Mahsa Emini'nin ölümü, İstanbul'daki İran Başkonsolosluğu önünde protesto edildi
Rakibinin hile yaptığına inanan Carlsen, ilk hamlesinin ardından oyundan çekildi
İran'da Mahsa Amini protestolarında 5 kişi hayatını kaybetti! Halk, Humeyni ve Hamaney'in fotoğraflarını söküyor
İran'da isyan mı çıktı? İran'da ne oluyor? 2022 İran gündeminde ne oluyor? #IranProtests
Taksim Meydanı'nda izinsiz toplanan İranlılar Mahsa Amini'nin şüpheli ölümünü protesto etmek istedi
İran'da protestoların dozu artıyor! Halk tek bir ağızdan ''İslam Cumhuriyeti istemiyoruz'' sloganları atıyor
Son dakika haberi... Abe'ye devlet cenazesi düzenlenmesini protesto eden adam kendini ateşe verdi
STOCKHOLM - İsveç'te WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın ABD'ye iade edilmemesi için protesto düzenlendi
Mahsa Emini'nin ölümü İran'ı yangın yerine çevirdi! Çok sayıda protestocu gözaltına alındı
Video: Afganlar ABD'nin Ülkelerinin Varlıklarıyla İlgili Kararını Protesto Etti
Kudüs'teki Filistin okulları İsrail'in müfredat müdahalesini protesto için eğitimi durdurdu
İran'da gözaltına alınan genç kadının ölmesi üzerine başlayan gösteriler sürüyor
Son dakika haberi! İran'da gözaltına alındıktan sonra ölen kadının cenaze töreni sonrası protesto