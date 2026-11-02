Batı Kudüs'te Harediler ile polis arasında arbede çıktı, 200 gösterici trafiği kapattı

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Batı Kudüs'te, zorunlu askerlik hizmetine gitmeyi reddeden bir gencin gözaltına alınmasını protesto eden Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler ile İsrail polisi arasında arbede çıktı.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, yaklaşık 200 Haredi gösterici, Batı Kudüs'teki Şivtei Yisrael Caddesi'nde hafif raylı sistem hattını trafiğe kapattı.

İsrail Kanal 12 televizyonu ise İsrail polisi ile Harediler arasında yaşanan arbedenin ardından Batı Kudüs'teki Haim Bar-Lev Caddesi'nin yeniden trafiğe açıldığını aktardı.

Yayınlanan görüntülerde, polisin asker kaçağı bir Haredi gencin gözaltına alınmasını protesto eden kalabalığı dağıtmak için ses bombaları ve tazyikli su kullandığı görüldü.

Dün sabah da başkent Tel Aviv yakınlarındaki bir askerlik şubesine giden yolları kapatan Harediler ile polis arasında benzer olaylar yaşanmıştı.

Yaklaşık 10 milyon nüfuslu İsrail'de, Harediler nüfusun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturuyor. Harediler, dini gerekçelerle askerlik yapmayı reddediyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te, herkesin zorunlu askerlik yaptığı İsrail'de, Haredilerin askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağı olmadığına hükmetmişti.

Bu karara İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümetindeki Haredi partiler şiddetle karşı çıkmış ve yeni bir zorunlu askerlik yasası hazırlanması için baskıları artırmıştı.

Söz konusu yasa konusunda uzlaşı sağlanamaması ülkede siyasi krize neden olmuştu.

Kaynak: AA