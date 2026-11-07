Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Stockholm'de yüzlerce kişi İsveç'in İsrail'e silah satışını durdurmasını istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Stockholm'de sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etti. Göstericiler, İsveç hükümetinden İsrail'e silah satışını durdurmasını istedi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, İsrail ordusunun Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Lübnan'a düzenlediği saldırıları ile ateşkes ihlallerini protesto etti.

Eylemde, " Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Lübnan'a saldırılar durdurulsun" ve "Gıda kıtlığına son verilsin" yazılı pankartlar taşındı.

Kalabalık, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını derhal durdurmasını ve İsveç hükümetinin İsrail'e silah satışına son vermesini istedi.

"Bu, devam eden bir soykırım"

Eyleme destek veren İsveçli aktivist Malin Akerström, AA muhabirine, Gazze'de yaşananların başından beri bilinen bir soykırım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnsan şöyle düşünebilir; bütün Gazze'nin yerle bir edilmesini ve tüm sakinlerinin yok edilmesini görmek zorunda mıyız? Bu, devam eden bir soykırım, bunu başından beri biliyorduk. İsveçli politikacılarımızın, dünyanın geri kalanının ve Avrupa'nın bunu soykırım olarak adlandırmaması bilinçli bir tercih. Bu, durumun devam etmesine olanak tanıyan bir strateji. İsrail'in arkasında duruyorlar, İsrail'in meşru müdafaa hakkından bahsetmeye devam ediyorlar. Ancak daha fazla insan şunu konuşmalı; Hamas, Filistin'deki direniş mücadelesinin bir parçasıdır. Filistin'in direniş mücadelesinin tamamının arkasında durmalıyız. Meşru müdafaa hakkı olan Filistin'dir. İşgal altındaki bir halkın direnmeye hakkı vardır. Durum böyledir."

Kaynak: AA
Bir kişinin inadı çöplüğü böyle değiştirdi: 23 yılda 45 bin ağaç dikti

İki fotoğraf arasındaki farkı bir kişi yarattı! Çöplüktü böyle oldu

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kardeşinin mini etek giydiğini gören abi böyle tepki gösterdi

Bu görüntü abiyi çileden çıkardı: Yağmurlu günde cenaze kaldıramayız
Bir döneme damga vuran Bahar Erdeniz'in son hali

Bir dönemin efsanesiydi! İşte son hali

İçişleri Bakanı Çiftçi duyurdu: En az 10 bin polis alımı yapılacak

Binlerce aday bekliyor! Bakan alınacak polis sayısını açıkladı
8 kişiyi öldürdüğü silahın sırrı çözüldü! Satan kişi şaşırttı

Katliam silahının izi sürüldü! Ucu cezaevine çıktı
Samsunspor tam 8 maç sonra ligde galibiyeti hatırladı

Süper Lig'de tam 8 maç sonra kazandılar
Galatasaray-Amedspor maçında ilk 11'ler belli oldu

İlk 11'de sürpriz! İşte Osimhen'in yerine oynayan isim
Volkan Demirel 'Biliyorum' diyerek Emre Belözoğlu'nun ilk hamlesini açıkladı

"Biliyorum" diyerek Emre Belözoğlu'nun ilk hamlesini açıkladı