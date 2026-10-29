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Arnavutluk Meclisi'nde protesto: Muhalefet kürsüyü işgal etti

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Arnavutluk Meclisi'nde protesto: Muhalefet kürsüyü işgal etti Haber Videosunu İzle
Arnavutluk Meclisi'nde protesto: Muhalefet kürsüyü işgal etti
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Arnavutluk’ta günlerdir süren hükümet karşıtı protestolar ve göstericilere uygulanan sert polis müdahaleleri, siyasi tansiyonu yükseltti. Sokaktaki öfke meclis salonuna taşınırken, muhalefet milletvekilleri eylemcilere yönelik şiddeti ve tutuklamaları protesto etmek amacıyla Genel Kurul’da konuşma kürsüsünü işgal etti.

  • Arnavutluk Meclisi Genel Kurulu'nda muhalefet milletvekilleri, polis müdahalesi ve tutuklamaları protesto etmek amacıyla konuşma kürsüsünü işgal etti.
  • Milletvekilleri kürsü çevresinde fotoğraf ve protesto mesajlı dövizlerle slogan atarak hükümetin protestolara yönelik tutumunu eleştirdi.
  • Kürsü çevresindeki eylem nedeniyle Genel Kurul görüşmeleri durma noktasına geldi ve Meclis çalışmalarında aksama yaşandı.

Arnavutluk’ta haftalardır devam eden hükümet karşıtı protestolar, parlamentoda da gerginliğe neden oldu. Eylemcilere yönelik polis müdahalesini ve tutuklamaları protesto eden muhalefet milletvekilleri, Meclis Genel Kurulu’nda konuşma kürsüsünü işgal etti.

MUHALEFET MİLLETVEKİLLERİ KÜRSÜYÜ ABLUKAYA ALDI

Genel Kurul oturumu sırasında gerilimin yükselmesi üzerine muhalefet milletvekilleri kürsünün etrafını sardı. Polis müdahalesine ve gözaltına alınan eylemcilere tepki gösteren milletvekilleri, ellerinde fotoğraflar ve protesto mesajları içeren dövizlerle eylem yaptı.

Milletvekilleri, sloganlar atarak hükümetin protestolara yönelik tutumunu eleştirdi.

MECLİS OTURUMUNDA GERGİNLİK TIRMANDI

Muhalefetin kürsü çevresindeki eylemi nedeniyle Meclis çalışmalarında aksama yaşandı. Güvenlik görevlileri, milletvekillerinin kürsü çevresindeki protestosu sırasında önlem almaya çalıştı. Yaşanan gerginlik nedeniyle Genel Kurul’daki görüşmeler durma noktasına geldi.

PROTESTOLAR ÜLKE GÜNDEMİNDEKİ YERİNİ KORUYOR

Arnavutluk genelinde günlerdir devam eden hükümet karşıtı gösterilerde, güvenlik güçlerinin müdahalesi ve yaşanan arbede kamuoyunda tartışma yaratıyor.

Muhalefet, protestoculara yönelik müdahalelere ve tutuklamalara tepki gösterirken hükümete baskıyı sürdüreceği mesajını veriyor. Sokaklarda devam eden eylemlerin parlamentoya taşınması, ülkedeki siyasi gerilimin Meclis çalışmalarına da yansıdığını ortaya koyuyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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