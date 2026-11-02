Emekli sendikası üyeleri TÜİK önünde resmi enflasyon rakamlarına tepki gösterdi

(ANKARA) - Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri, TÜİK önünde yaptıkları açıklamada, "Kök aylık kurnazlığıyla, seyyanen zam hileleriyle, refah payı yalanlarıyla bizi açlık çukurlarına fırlatanlar bilsin: Soframızdan aşırdığınız her zeytinin, cebimizden çaldığınız her kuruşun hesabını bu meydanlarda soracağız" denildi.

Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri tarafından TÜİK önünde basın açıklaması yapılıdı. "TÜİK şaşırt bizi gerçek enflasyonu açıkla" ve "Bunların yüzünden geçinemiyoruz" yazılı pankartlar açan sendika üyeleri, "Para için değil onurumuz için", "Gün gelecek devran dönecek TÜİK halka hesap verecek", "Direne direne kazanacağız", "Saraya değil emekçiye bütçe", "Emekliyi bu hale getirenler utansın" ve "Sendika hakkımızı söke söke alırız" sloganları attı.

"TÜİK'İN YAPTIĞI AYMAZLIKLARI BİLİYORUZ"

Sendika Dönem Sözcüsü Adem Çiftçi, yaptığı açıklamada, emeklilerin ülkeye yıllarca hizmet ettiğini belirterek, açıklanan resmi enflasyon rakamlarının alım gücünü ve hayat pahalılığını yansıtmadığını kaydetti. Çiftçi, "Bu önünde olduğumuz iktidarın suç ortağı, enflasyon rakamlarını gerçeği yansıtmayan düşüklükte göstererek emekçilerin, emeklilerin, çiftçilerin yokluğa, yoksulluğa, açlığa mahküm edilmesinin sorumlularından biri olan TÜİK'in bugüne kadar yaptığı aymazlıkları biliyoruz. Yıllardır uygulanan aymazlığın, emeklilerin ve emekçilerin enflasyon açıklamalarıyla soygununun örnekleri saymakla bitmez. 2025 yılı aralık ayı enflasyonu yüzde 0,89 iken 2026 ocak ayında yüzde 4,48 olması en çarpıcı örneklerden biridir. Emekli ve emekçilerin ücretlerine etki edecek olan aylardaki enflasyon rakamları kasıtlı ve saray talimatlı olarak düşük gösterilerek ödenecek olan maaş artışlarına yandaşlara aktarılmak üzere el konulmaktadır" diye konuştu.

Çiftçi, "Enflasyon, yıldan yıla yoksullaşmanın belgelenmiş halidir. Enflasyon, rakamlarla oynanarak sosyal barışın gasp edilmesidir. Bu rakam oyunları artık bizleri hiç şaşırtmadığı gibi inandırıcılığını tamamen kaybetmiştir" dedi.

Çiftçi, "Kök aylık kurnazlığıyla, seyyanen zam hileleriyle, refah payı yalanlarıyla bizi açlık çukurlarına fırlatanlar bilsin: Soframızdan aşırdığınız her zeytinin, cebimizden çaldığınız her kuruşun hesabını bu meydanlarda soracağız" diye konuştu.

"SERMAYEYE DEĞİL, EMEKLİYE BÜTÇE"

Çiftçi, "Sarayların şatafatına, yüzlerce araçlık lüks konvoylarına, ejder meyveli ziyafetlerine, foncuların midelerine sınırsız hazine payı ayrılıyor. Haykırıyoruz: Sermayeye değil, emekliye bütçe. Biz bu ülkenin onurlu emeklileri, boyun eğmeyen, susmayan milyonlarız. Haklarımızı bir lütuf gibi beklemiyoruz; peşin peşin verdiğimiz ömrümüzün bedelini söküp almak için sokaklardayız" ifadesini kullandı.

TALEPLERİ SIRALADI

Çiftçi, "Gençliğimizde fabrikalardan meydanlara nasıl sel olup aktıysak, bugün de bükülmeyen irademizle, dinmeyen öfkemizle hakkımız olan hayatı geri alacağız. Tek bir emekli kardeşimizi çaresizliğin, yalnızlığın kuyusuna terk etmeyeceğiz. Yaşamı, emeği ve onuru savunmak adına omuz omuza duracağız" dedi.

Kaynak: ANKA