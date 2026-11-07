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Berlin'de yüzlerce kişi Filistin'e destek gösterisinde yürüdü

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Berlin'de yüzlerce kişi Filistin'e destek gösterisinde yürüdü
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Berlin'de yüzlerce kişi, İsrail'in Filistin topraklarını gasbetmesini ve Almanya'nın İsrail'e silah sağlamasını protesto amacıyla Osloer Caddesi'nde toplandı. Göstericiler Filistin bayrakları ve dövizlerle Wedding metro istasyonuna yürüdü, eylem Nettelbeck Meydanı'nda sona erdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

İsrail'in Filistin topraklarını gasbetmesini ve Almanya'nın İsrail'e silah sağlamasını protesto etmek için Osloer Caddesi'nde toplanan yüzlerce kişi, daha sonra Wedding metro istasyonuna doğru yürüdü.

Göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Soykırımı durdurun", "İsrail'e silah sevkiyatına hayır", "109 yıl Balfour Deklarasyonu-109 yıl haksızlık ve yerlerinden etme", "İşgale, toprakların gasbedilmesine ve yerlerinden edilmeye meşruiyet yok", "Geri dönüş hakkı zaman aşımına uğramaz", "Soykırım" yazılı dövizler ve pankartlar taşıdı.

Eylemde "İsrail bombalıyor Almanya finanse ediyor", "İsrail çocukları öldürüyor, Almanya arkasında duruyor", "Filistin'e özgürlük", "Bu savaş değil soykırımdır", "Gazze" ve "İntifada" sloganları atıldı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri, Nettelbeck Meydanı'nda sona erdi.

Kaynak: AA
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