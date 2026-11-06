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Sri Lanka'da güvenlik yetkilerini genişleten tasarılar Kolombo'da protesto edildi

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Sendikalar ve siyasi aktivistler, güvenlik yetkilerini genişleten terörizm ve suç tasarılarına karşı Kolombo'da gösteri düzenledi. HRW yeterli yargı denetimi sağlamadığı uyarısında bulunurken hükümet sözcüsü sendikal faaliyet ve basın özgürlüğüne zarar verilmeyeceğini öne sürdü.

Sri Lanka'nın Kolombo kentinde, güvenlik güçlerinin yetkilerinin genişletilmesini öngören terörizm ve suçlarla mücadeleye ilişkin yasa tasarıları hak ihlallerine yol açabileceği gerekçesiyle protesto edildi.

Sendikalar ve siyasi aktivistler, parlamentoya sunulan ve gelecek haftalarda görüşülerek oylanması planlanan terörizm ve suçlarla mücadeleye ilişkin yasa tasarılarına karşı başkentte gösteri düzenledi.

Göstericiler, bu düzenlemelerin güvenlik güçlerine geniş yetkiler tanıyacağını ve bu yetkilerin kötüye kullanılabileceğini savundu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), tasarıların kapsamının çok geniş olduğunu ve yeterli yargı denetimi sağlamadığını belirterek, düzenlemenin güvenlik güçlerine kapsamlı arama ve gözaltı yetkileri tanıyacağı, yürütmeye ise ifade ve seyahat özgürlüğünü kısıtlama imkanı vereceği uyarısında bulundu.

Hükümet Sözcüsü Nalinda Jayatissa ise insan hakları savunucularının eleştirilerini reddederek, düzenlemelerin sendikal faaliyetlere veya basın özgürlüğüne zarar vermeyeceğini öne sürdü.

Kaynak: AA
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