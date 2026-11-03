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Bursa'da yaklaşık 800 taksi korsan taşımacılığı yağmur altında protesto etti

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Bursa'da yaklaşık 800 taksi korsan taşımacılığı yağmur altında protesto etti
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Bursa'da taksi esnafı, korsan taşımacılığa tepki için yağışlı havaya rağmen yaklaşık 800 taksinin katıldığı konvoy düzenledi. Korna çalan taksiciler haksız rekabete dikkat çekerek Adalet Bakanlığına yasal adım çağrısında bulundu, güzergahta trafik yoğunluğu yaşandı.

Bursa'da taksi esnafı, korsan taşımacılık olarak nitelendirdikleri faaliyetlere tepki göstermek amacıyla geniş katılımlı bir protesto düzenledi. Yağışlı havaya rağmen yaklaşık 800 taksinin katıldığı konvoyda, kent merkezinde korna sesleri yükseldi.

Bursa'nın farklı noktalarından hareket eden taksiciler, Osmangazi ilçesindeki Uluyol Caddesi'nde bir araya geldi. Yaklaşık 800 aracın katıldığı konvoy, yağmurlu havaya rağmen yoğun katılımla gerçekleştirildi. Uluyol Caddesi'nden başlayan konvoy, Fomara, Zafer Plaza, Cemal Nadir Caddesi ve Heykel güzergahını takip etti. Şehir merkezinde tur atan taksiciler, yeniden Uluyol Caddesi'ne dönerek eylemi başladıkları noktada tamamladı.

Güzergah boyunca korna çalarak ilerleyen taksiciler, korsan taşımacılığın sektörde haksız rekabete neden olduğunu savunarak tepkilerini dile getirdi. Çok sayıda taksinin aynı anda şehir merkezinde bulunması nedeniyle güzergah üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Adalet Bakanlığına çağrıda bulundular

Eylem sırasında "Korsana hayır" sloganları atan taksiciler, yetkililerden yaşadıkları sorunlara çözüm bulunmasını istedi. Adalet Bakanlığına da çağrıda bulunan taksiciler, korsan taşımacılıkla mücadele kapsamında gerekli yasal ve idari adımların atılmasını talep etti.

"Sesimizi duyun, sorunumuza çözüm bulun" mesajı veren taksi esnafı, haksız rekabetin önüne geçilmesi ve mesleklerinin korunması için yetkililerin harekete geçmesini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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