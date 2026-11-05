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Mersin'de emekliler 2027 bütçesini protesto etti, insanca yaşam istedi

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Mersin'de emekliler 2027 bütçesini protesto etti, insanca yaşam istedi Haber Videosunu İzle
Mersin'de emekliler 2027 bütçesini protesto etti, insanca yaşam istedi
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Mersin Halkevleri Emekli Hakları Meclisi üyeleri, 2027 bütçesinde emekliler ve yoksulların gözetilmesi talebiyle Özgür Çocuk Parkı'nda eylem yaptı. Emekliler, 'Bütçeden alacaklıyız' pankartıyla insanca ve onurlu yaşam istedi.

(MERSİN) - Mersin Halkevleri Emekli Hakları Meclisi üyeleri, Meclis'te görüşmelerine başlanan 2027 yılı bütçesinde başta emekliler olmak üzere yoksulların gözetilmesi talebiyle eylem yaptı.

Özgür Çocuk Parkı'nda yapılan eylemde emekliler, "Bütçeden alacaklıyız. İnsanca, onurlu bir yaşam istiyoruz" yazılı pankart açtı.

Eylemde konuşan Mersin Halkevleri Emekli Hakları Meclisi Sözcüsü Yılmaz Bozkurt şunları kaydetti:

"Emeklileri açlığa, yoksulluğa mahküm eden bu bütçeyi kabul etmiyoruz. Yaşamı istiyoruz. Bizler, emekliler yıllarca çalıştık, ürettik, vergimizi ödedik. Fabrikalarda, tarlalarda, atölyelerde, okullarda, hastanelerde ve iş yerlerinde bu ülkenin zenginliğini yarattık. Ömrümüzü emeğimizle geçirdik. Şimdi emekliliğimizde de insanca yaşamak istiyoruz. Ama bugün bizler için emeklilik açlıkla, yoksullukla ve geçim derdiyle mücadele etmek anlamına geliyor."

Türkiye'de 17 milyonu aşkın emekli olduğunu kaydeden Bozkurt, "Bu büyük topluluğun milyonlarca üyesi, yaşamını sürdürebilmek için temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Bugün bu memlekette pazarda torbasını dolduramayan, markette en ucuz ürünü arayan, kirasıyla mutfak masrafı arasında sıkışan, sağlık giderlerini karşılayamayan emekliler var. Bugün bu memlekette onuru için ölümü göze alan emekliler var" dedi.

Kaynak: ANKA
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